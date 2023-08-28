Hồng Phượng lên tiếng sau lời khuyên 'nên dừng lại' của Bình Tinh, khẳng định con nuôi cố NS Vũ Linh đang ủng hộ cho việc vô đạo?

Thôi chị! Đúng hay sai, thật hay giả, tốt hay xấu tất cả chị biết rõ quá mà. Lời chị nói còn văng vẳng bên tai em. Chị ủng hộ cho việc vô đạo thì được cho là đúng? Quy luật trái đất vẫn tròn nhưng còn có thể gặp lại nhau không thì chưa ai dám chắc. Người có thể bắt lỗi em trong chuyện này chỉ duy nhất có 1 , nhưng rất tiếc không phải là chị".

Cụ thể, chia sẻ trên trang cá nhân, Hồng Phượng viết: "5 - 6 tháng qua, người ta chửi gia đình em, xúc phạm gia đình em, vậy ai là người giật dây đằng sau vậy chị? Tấn công người ta mà không cho người ta được quyền phản kháng sao?

Theo đó, Hồng Phương khẳng định Bình Tinh không có quyền bắt lỗi hay nhận xét mình. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh việc "xù lông" đáp trả, làm tới cùng vì nhiều tháng qua gia đình bị ảnh hưởng nhiều.

Bình Tinh đăng tải hình ảnh nghệ sĩ Vũ Linh thuở sinh thời kèm dòng trạng thái dài:

"Trái Đất vốn tròn rồi cũng sẽ có ngày gặp lại nhau. Đối với những người hiện tại đang bênh vực và bảo vệ cái sai của em. Khi drama này kết thúc họ vẫn bình thường với cuộc sống của họ. Đơn giản họ có công việc riêng của họ, họ không làm nghệ thuật. Không ai biết họ là ai.

Họ thoả sức chửi bới những người nghệ sĩ bằng những facebook ảo. Và cuối cùng tất cả những điều đó em sẽ là người gánh chịu hết. Người mất mát nhiều nhất vẫn là em. Mất hết tất cả, dừng lại đi em. Cái gì không phải của mình mãi mãi vẫn vậy".

Động thái trước đó của Bình Tinh

Như đã đưa tin trước đó, dẫn từ Sức khỏe Đời sống, ngày 5/6, TAND quận Phú Nhuận đã thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan (tức cố NSƯT Vũ Linh). Tới ngày 22/6, TAND quận Phú Nhuận đã tiến hành triệu tập các đương sự liên quan trong vụ kiện đến tòa để cung cấp lời khai và tài liệu, chứng cứ.

Tuy nhiên, buổi triệu tập chỉ có bị đơn Võ Thị Hồng Loan và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (quận Bình Thạnh) đến tòa và cung cấp lời khai, các giấy tờ liên quan đến vụ kiện. Còn Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố NSƯT Vũ Linh) vắng mặt.

Kể từ sau khi NS Vũ Linh qua đời, gia đình xảy ra nhiều ồn ào liên quan đến việc phân chia tài sản

Ngày 21/7, phía nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng đã đến tòa án làm việc, cung cấp giấy tờ đại diện theo ủy quyền và yêu cầu luật sư.

Theo đơn khởi kiện, bà Hồng Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế cố NSƯT Vũ Linh do bị đơn Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (quận Bình Thạnh).

Theo đó, các di sản đã được sang tên cho bị đơn bao gồm: Nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, quận Phú Nhuận theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015; Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức theo giấy CNQSDĐ do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc xe ô tô.

Đồng thời, bà Nhung cũng đề nghị hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm; Quyền sử dụng hai thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức. Tiến hành chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với hai thửa đất cho bà Nhung và ông Nhiêu.

Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà NSƯT Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho bà Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỉ đồng.