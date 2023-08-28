Con gái nuôi của cố NS Vũ Linh nhắn nhủ lời gan ruột đến CĐM, nhắc khéo 'ai đó': 'Cái gì không phải của mình mãi mãi vẫn vậy...'?

Hậu trường 28/08/2023 14:06

Nghệ sĩ Bình Tinh đã chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý trên mạng xã hội, được cho là đang nhắc khéo đến ồn ào tranh chấp gia sản nhiều tháng qua của gia đình.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Bình Tinh đăng tải hình ảnh nghệ sĩ Vũ Linh thuở sinh thời kèm dòng trạng thái dài: 

"Trái Đất vốn tròn rồi cũng sẽ có ngày gặp lại nhau. Đối với những người hiện tại đang bênh vực và bảo vệ cái sai của em. Khi drama này kết thúc họ vẫn bình thường với cuộc sống của họ. Đơn giản họ có công việc riêng của họ, họ không làm nghệ thuật. Không ai biết họ là ai.

Họ thoả sức chửi bới những người nghệ sĩ bằng những facebook ảo. Và cuối cùng tất cả những điều đó em sẽ là người gánh chịu hết. Người mất mát nhiều nhất vẫn là em. Mất hết tất cả, dừng lại đi em. Cái gì không phải của mình mãi mãi vẫn vậy".

Con gái nuôi của cố NS Vũ Linh nhắn nhủ lời gan ruột đến CĐM, nhắc khéo 'ai đó': 'Cái gì không phải của mình mãi mãi vẫn vậy...'? - Ảnh 1
Bài đăng của Bình Tinh 

Theo đó, bên cạnh việc trải lòng về những lời bàn tán, chỉ trích của dư luận về ồn ào gia đình, nghệ sĩ Bình Tinh bất ngờ nhắn nhủ "ai đó": "Dừng lại đi em, cái gì không phải của mình, mãi mãi vẫn vậy". Dù không trực tiếp đề cập đến ai, song cư dân mạng cho rằng phải chăng người em mà nữ nghệ sĩ muốn nhắn gửi là Hồng Phượng. Bởi suốt thời gian qua, kể từ sau khi ông hoàng Hồ Quảng qua đời, gia đình của ông liên tục là tâm điểm chú ý của dư luận vì hàng loạt sóng gió liên quan đến phân chia tài sản. 

Con gái nuôi của cố NS Vũ Linh nhắn nhủ lời gan ruột đến CĐM, nhắc khéo 'ai đó': 'Cái gì không phải của mình mãi mãi vẫn vậy...'? - Ảnh 2
Hồng Phượng và Hồng Loan trong tang lễ

Trong đó, theo đơn khởi kiện phía nguyên đơn đề nghị tòa huỷ văn bản khai nhận di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh do bị đơn lập ngày 7/4/2023 tại văn phòng công chứng.

Hiện các di sản đã được sang tên cho bị đơn là bà Hồng Loan, gồm: Nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận; quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức và một chiếc xe ô tô.

Nguyên đơn là bà Hồng Nhung cũng đề nghị hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất các tài sản trên. Yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh...

Quá trình giải quyết vụ việc, Hồng Loan đã có đơn phản tố và được TAND quận Phú Nhuận thụ lý. Theo đó, bà Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung (nguyên đơn, em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh) di dời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận.

Đáng chú ý, cách đây ít ngày, liên quan đến mối quan hệ cha - con của cố NS Vũ Linh và Hồng Loan, Luật sư của Hồng Loan cho rằng kết quả xác minh nhân thân theo yêu cầu từ phía nguyên đơn càng khẳng định 100% Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ. 

Con gái nuôi của cố NS Vũ Linh nhắn nhủ lời gan ruột đến CĐM, nhắc khéo 'ai đó': 'Cái gì không phải của mình mãi mãi vẫn vậy...'? - Ảnh 3
NS Bình Tinh và cha nuôi - NSƯT Vũ Linh

Hiện, vụ tranh chấp gia sản của gia đình ông hoàng cải lương vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mà ngày càng trở nên gay cấn hơn bao giờ hết khi cả 2 bên đều không có có động thái nhún nhường. 

Phía Hồng Loan đáp trả đanh thép làm rõ mối quan hệ cha - con với cố NS Vũ Linh, khẳng định 100% là hợp pháp

Phía Hồng Loan đáp trả đanh thép làm rõ mối quan hệ cha - con với cố NS Vũ Linh, khẳng định 100% là hợp pháp

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã có buổi làm việc với bà Võ Thị Hồng Loan (con gái nghệ sĩ Vũ Linh) - bị đơn trong vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   Cố NS Vũ Linh Bình Tinh Hồng Loan Hồng Phượng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm