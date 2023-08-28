Con gái nuôi của cố NS Vũ Linh nhắn nhủ lời gan ruột đến CĐM, nhắc khéo 'ai đó': 'Cái gì không phải của mình mãi mãi vẫn vậy...'?

Nghệ sĩ Bình Tinh đã chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý trên mạng xã hội, được cho là đang nhắc khéo đến ồn ào tranh chấp gia sản nhiều tháng qua của gia đình.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Bình Tinh đăng tải hình ảnh nghệ sĩ Vũ Linh thuở sinh thời kèm dòng trạng thái dài: "Trái Đất vốn tròn rồi cũng sẽ có ngày gặp lại nhau. Đối với những người hiện tại đang bênh vực và bảo vệ cái sai của em. Khi drama này kết thúc họ vẫn bình thường với cuộc sống của họ. Đơn giản họ có công việc riêng của họ, họ không làm nghệ thuật. Không ai biết họ là ai.

Họ thoả sức chửi bới những người nghệ sĩ bằng những facebook ảo. Và cuối cùng tất cả những điều đó em sẽ là người gánh chịu hết. Người mất mát nhiều nhất vẫn là em. Mất hết tất cả, dừng lại đi em. Cái gì không phải của mình mãi mãi vẫn vậy". Bài đăng của Bình Tinh Theo đó, bên cạnh việc trải lòng về những lời bàn tán, chỉ trích của dư luận về ồn ào gia đình, nghệ sĩ Bình Tinh bất ngờ nhắn nhủ "ai đó": "Dừng lại đi em, cái gì không phải của mình, mãi mãi vẫn vậy". Dù không trực tiếp đề cập đến ai, song cư dân mạng cho rằng phải chăng người em mà nữ nghệ sĩ muốn nhắn gửi là Hồng Phượng. Bởi suốt thời gian qua, kể từ sau khi ông hoàng Hồ Quảng qua đời, gia đình của ông liên tục là tâm điểm chú ý của dư luận vì hàng loạt sóng gió liên quan đến phân chia tài sản.

Hồng Phượng và Hồng Loan trong tang lễ Trong đó, theo đơn khởi kiện phía nguyên đơn đề nghị tòa huỷ văn bản khai nhận di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh do bị đơn lập ngày 7/4/2023 tại văn phòng công chứng. Hiện các di sản đã được sang tên cho bị đơn là bà Hồng Loan, gồm: Nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận; quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức và một chiếc xe ô tô. Nguyên đơn là bà Hồng Nhung cũng đề nghị hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất các tài sản trên. Yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh... Quá trình giải quyết vụ việc, Hồng Loan đã có đơn phản tố và được TAND quận Phú Nhuận thụ lý. Theo đó, bà Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung (nguyên đơn, em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh) di dời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Đáng chú ý, cách đây ít ngày, liên quan đến mối quan hệ cha - con của cố NS Vũ Linh và Hồng Loan, Luật sư của Hồng Loan cho rằng kết quả xác minh nhân thân theo yêu cầu từ phía nguyên đơn càng khẳng định 100% Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ. NS Bình Tinh và cha nuôi - NSƯT Vũ Linh Hiện, vụ tranh chấp gia sản của gia đình ông hoàng cải lương vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mà ngày càng trở nên gay cấn hơn bao giờ hết khi cả 2 bên đều không có có động thái nhún nhường.

Phía Hồng Loan đáp trả đanh thép làm rõ mối quan hệ cha - con với cố NS Vũ Linh, khẳng định 100% là hợp pháp Ngày 25/8, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã có buổi làm việc với bà Võ Thị Hồng Loan (con gái nghệ sĩ Vũ Linh) - bị đơn trong vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh.

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