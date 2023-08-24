Công bố chứng cứ liên quan đến vụ tranh gia sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh: 'Uẩn khúc' trong việc thất lạc hồ sơ nhận con nuôi với Hồng Loan

Hậu trường 24/08/2023 19:52

Ngày 24/8, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) công bố tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh (tên thật là Võ Văn Ngoan).

Cụ thể, theo thông tin từ Tuổi Trẻ, trong quá trình giải quyết vụ việc, TAND quận Phú Nhuận nhận được yêu cầu từ phía nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (60 tuổi, em gái của nghệ sĩ Vũ Linh) về việc thu thập tài liệu, chứng cứ hồ sơ đăng ký khai sinh và nuôi con nuôi của bà Võ Thị Hồng Loan (bị đơn).

Từ yêu cầu trên, tòa án tiến hành xác minh và xác định kết quả trên hồ sơ lưu trữ đăng ký nuôi con nuôi tại UBND quận Phú Nhuận thể hiện:

Hồ sơ đăng ký khai nhận nuôi con nuôi giữa nghệ sĩ Vũ Linh và bà Võ Thị Hồng Loan cũng như hồ sơ đăng ký khai sinh của bà Loan không còn lưu trữ tại quận, nên không thể cung cấp bản sao theo yêu cầu của tòa án.

Công bố chứng cứ liên quan đến vụ tranh gia sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh: 'Uẩn khúc' trong việc thất lạc hồ sơ nhận con nuôi với Hồng Loan - Ảnh 1

Công bố chứng cứ liên quan đến vụ tranh gia sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh: 'Uẩn khúc' trong việc thất lạc hồ sơ nhận con nuôi với Hồng Loan - Ảnh 2
Hồ sơ đăng ký khai nhận nuôi con nuôi giữa nghệ sĩ Vũ Linh và bà Võ Thị Hồng Loan cũng như hồ sơ đăng ký khai sinh của bà Loan không còn lưu trữ tại quận 

Căn cứ sổ bộ nuôi con nuôi, UBND quận Phú Nhuận xác định bà Loan là con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh. Bên cạnh đó, ngày 14/3, được biết phía Hồng Loan cũng đã tự đi trích lục hộ tịch của mình.

Bà Võ Thị Hồng Nhung (em ruột nghệ sĩ Vũ Linh) - nguyên đơn trong vụ án - cho rằng gia đình không bất ngờ khi các tài liệu được tiếp cận từ tòa án thể hiện Hồng Loan là con nuôi. 

"Điều này cũng giải oan cho gia đình chúng tôi trong suốt thời gian qua đã bị nhiều người cho rằng cố tình phủ nhận Hồng Loan là con ruột của anh tôi.

Tuy nhiên chúng tôi thực sự không hiểu vì sao toàn bộ hồ sơ (bản giấy) đều không còn lưu trữ. Trong khi gia đình chúng tôi được biết là anh tôi không hề đi thực hiện bất cứ thủ tục nào liên quan đến chính quyền trong khoảng thời gian này", bà Nhung nói.

Công bố chứng cứ liên quan đến vụ tranh gia sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh: 'Uẩn khúc' trong việc thất lạc hồ sơ nhận con nuôi với Hồng Loan - Ảnh 3
Hồng Nhung và Hồng Phượng

Như đã đưa tin trước đó, dẫn từ Sức khỏe Đời sống, ngày 5/6, TAND quận Phú Nhuận đã thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan (tức cố NSƯT Vũ Linh). Tới ngày 22/6, TAND quận Phú Nhuận đã tiến hành triệu tập các đương sự liên quan trong vụ kiện đến tòa để cung cấp lời khai và tài liệu, chứng cứ.

Tuy nhiên, buổi triệu tập chỉ có bị đơn Võ Thị Hồng Loan và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (quận Bình Thạnh) đến tòa và cung cấp lời khai, các giấy tờ liên quan đến vụ kiện. Còn Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố NSƯT Vũ Linh) vắng mặt.

Ngày 21/7, phía nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng đã đến tòa án làm việc, cung cấp giấy tờ đại diện theo ủy quyền và yêu cầu luật sư.

Theo đơn khởi kiện, bà Hồng Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế cố NSƯT Vũ Linh do bị đơn Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (quận Bình Thạnh).

Theo đó, các di sản đã được sang tên cho bị đơn bao gồm: Nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, quận Phú Nhuận theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015; Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức theo giấy CNQSDĐ do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc xe ô tô.

Đồng thời, bà Nhung cũng đề nghị hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm; Quyền sử dụng hai thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức. Tiến hành chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với hai thửa đất cho bà Nhung và ông Nhiêu.

Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà NSƯT Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho bà Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỉ đồng.

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