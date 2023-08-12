Hồng Loan bị tố lừa tiền cố NS Vũ Linh đến mức bị từ mặt, người trong nhà chính thức lên tiếng, làm rõ 'hàm oan'

Trong livestream mới đây, Thành Mỹ và Bùm Bum đã lên tiếng trước tin đồn Hồng Loan lừa ba ruột 64 triệu dẫn đến bị từ mặt.

Cụ thể, trong 1 livestream mới đây, hai anh và em họ của Hồng Loan là Thành Mỹ và Bùm Bum đã livestream bán hàng thay cho Hồng Loan. Cũng trong buổi trò chuyện này, cả hai đã lên tiếng trước tin đồn cô lừa ba ruột 64 triệu dẫn đến bị từ mặt. Theo đó, hai người anh em của Hồng Loan phủ nhận thông tin này. Anh em họ của Hồng Loan luôn đồng hành cùng cô từ sau khi NS Vũ Linh qua đời Con của nghệ sĩ Tiểu Linh (chú thứ 7 của Hồng Loan) kể: "Lúc đó chị Loan xin tiền bác Năm để làm ra sổ hồng của ngôi nhà này. Mỗi lần bên kia kêu đưa tiền, chị Loan cứ lên nói bác Năm đưa tiền. Bác Năm đưa 1 lần 10 triệu, 20 triệu, dần dần mới thành sáu mấy triệu. Chị Loan chịu cực, chạy tới chạy lui được nhưng để quen biết, nhờ làm thì Loan không biết, chỉ hỏi từ người lớn chứ không rành hết giấy tờ pháp lý được. Nói tới đây chắc mọi người cũng biết ai là bên nhận tiền chị Loan rồi đó.

Người ta nói làm sổ hồng, giấy tờ nhà đất, có 1 triệu là xong xuôi, còn Loan làm tới sáu mấy triệu mới xong. Ở Sài Gòn mọi người làm ở đâu 1 triệu chỉ chúng tôi, chúng tôi cho lại 5, 10 triệu. Trong quá tình chạy tới chạy lui chi tiền để làm, cầm tiền để làm. Còn bước cuối cùng để đưa tiền làm cho xong lại là người khác làm. Đưa 1 triệu mấy cho người đó để làm, đó là chị L.T.K.N., chỉ cầm 1 triệu mấy làm xong rồi chỉ nói đưa Loan làm 6 mấy triệu không được, đưa chỉ 1 triệu mấy được liền. Có 10 bước, người ta làm 9 bước đầu rồi, tới bước thứ 10 chỉ giành đi lấy, chỉ cầm 1 triệu mấy lấy sổ hồng về xong nói chị Loan vậy. Rồi ai là người lấy tiền. Lúc đó chị Loan có hỏi cô Sáu biết ai làm giấy tờ nhà không để làm sổ cho nhà Đoàn Thị Điểm, lúc đó cô Sáu có quen một người nào đó, thân thiết, cũng trải qua sóng gió gì đó, hại không có nhiêu hết, dậm sâu cái nhà từ đường nhất. Cứ bác Năm đưa bao nhiêu là chị Loan đưa người ta. Đúng là bị lừa thiệt nhưng mà không phải người lạ gì đâu, bị cô của em lừa à. Ngay từ đầu lúc đập bàn thờ là có cô gì đó lên nói lừa gạt sáu mấy triệu của Bác Năm để làm giấy tờ nhà. Là bị lừa đó mọi người". TAND quận Phú Nhuận đã thụ lý đơn phản tố của con gái NS Vũ Linh Được biết, liên quan đến vụ kiện tụng giữa Hồng Loan và mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng, theo thông tin từ báo Sức khoẻ Đời sống, ngày 9/8, Toà án Nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý đơn phản tố của Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh) sau khi cô bị kiện tranh chấp di sản thừa kế của cha mình.

Trong thông báo, Tòa án đã ghi nhận việc bà Hồng Loan đã đến Chi cục thi hành án dân sự quận Phú Nhuận vào ngày 2/8 để nộp tiền tạm ứng án phí và hoàn trả biên lai tới tòa án. Điều này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình xử lý vụ án này. Sau khi ba mất, Hồng Loan bị mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng khởi kiện Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý đơn khởi kiện của bà Nhung đối với bà Loan. Theo nội dung đơn khởi kiện, bà Nhung đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7/4/2023 tại văn phòng công chứng đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm (phường 1, quận Phú Nhuận) do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87 và 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức do UBND Thủ Đức cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc ô tô. Những tài sản này đã được sang tên cho bà Loan. Bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án gồm: ông Võ Thành Nhiêu (em trai nghệ sĩ Vũ Linh), bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố nghệ sĩ Vũ Linh) và Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến.

NÓNG: TAND thụ lý đơn phản tố của con gái cố NS Vũ Linh, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình xử lý vụ án Ngày 9/8, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã ra thông báo thụ lý đơn phản tố trong vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan (cố nghệ sĩ Vũ Linh). Đơn phản tố được nộp bởi bà Võ Thị Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-loan-bi-to-lua-tien-co-ns-vu-linh-en-muc-bi-tu-mat-nguoi-trong-nha-chinh-thuc-len-tieng-lam-ro-ham-oan-609127.html