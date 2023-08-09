Ngày 9/8, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã ra thông báo thụ lý đơn phản tố trong vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan (cố nghệ sĩ Vũ Linh). Đơn phản tố được nộp bởi bà Võ Thị Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ.

Cụ thể, theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, Toà án Nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý đơn phản tố của Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh) sau khi cô bị kiện tranh chấp di sản thừa kế của cha mình. Trong thông báo, Tòa án đã ghi nhận việc bà Hồng Loan đã đến Chi cục thi hành án dân sự quận Phú Nhuận vào ngày 2/8 để nộp tiền tạm ứng án phí và hoàn trả biên lai tới tòa án. Điều này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình xử lý vụ án này.

Con gái cố NS Vũ Linh Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý đơn khởi kiện của bà Nhung đối với bà Loan. Theo nội dung đơn khởi kiện, bà Nhung đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7/4/2023 tại văn phòng công chứng đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh gồm:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm (phường 1, quận Phú Nhuận) do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87 và 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức do UBND Thủ Đức cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc ô tô. Những tài sản này đã được sang tên cho bà Loan. Sau khi ông hoàng Hồ Quảng qua đời, những người trong gia đình bất ngờ đưa nhau ra toà vì phân chia gia sản Bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án gồm: ông Võ Thành Nhiêu (em trai nghệ sĩ Vũ Linh), bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố nghệ sĩ Vũ Linh) và Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến.

Con gái cố NS Vũ Linh quyết tâm theo đuổi kiện tụng đến cùng: Đã nộp án phí và đơn phản tố mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng Liên quan đến vụ tranh chấp di sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh, con gái của cố nghệ sĩ là Hồng Loan đã đến TAND quận Phú Nhuận làm việc và có đơn phản tố, đồng thời đóng án phí.

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