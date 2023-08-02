HOT: Con gái cố NS Vũ Linh ủy quyền cho bạn thân giải quyết tranh chấp gia sản, nhấn mạnh 'giọt nước tràn ly', 'gạt bỏ tình cảm để nói chuyện bằng pháp luật

"Sự việc bây giờ như giọt nước tràn ly rồi. Con quyết định từ nay sẽ giải quyết mọi việc bằng quy định pháp luật nên con chính thức gửi thông báo này đến quý cô chú bác anh chị đã yêu thương Ba con và gia đình con mong mọi người tiếp tục yêu thương và ủng hộ con vượt qua sóng gió này", Hồng Loan bộc bạch trên trang cá nhân.

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, Hồng Loan - con gái cố NS Vũ Linh cho biết, sáng nay (2/8) đã phải lên công an giải quyết việc bị cô Sáu (tức NS Hồng Nhung) kiện tụng.

Kèm theo đó, con gái cố NS Vũ Linh cũng đăng kèm thư ngỏ gửi đến người hâm mộ của ba để thông báo về sự việc. Đồng thời tuyên bố ủy quyền cho bạn thân - chị Ni để giải quyết vụ tranh chấp gia sản.

Nói thêm về việc quyên góp phúng điếu trong đám tang của ông hoàng Hồ Quảng, Hồng Loan mong muốn được gửi lời cảm ơn đến những ai đã gửi tiền phúng điếu. Cô cũng đính kèm link điền thông tin để gửi lời cảm ơn đến mọi người.

Hồng Loan trong buổi gặp gỡ báo chí trước đó

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3/2023 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Đến nay, đã gần 5 tháng kể từ khi nam NS từ giã cõi tạm, nội bộ gia đình đã nảy sinh những mâu thuẫn. Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ thể hiện sự bức xúc khi nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng truyền thông đám tang, xây mộ cô không hay biết, không được tham gia. Trong các clip chia sẻ trên mạng xã hội, Hồng Loan luôn khẳng định, tiền phúng điếu sau đám tang cô cũng không nắm rõ.

Ngoài ra, Hồng Loan cho hay cô liên tục bị nói mình là con nuôi, trong khi cô là người con hợp pháp duy nhất của NSƯT Vũ Linh trên giấy tờ. Đáng chú ý và gây nhiều tranh cãi nhất phải kể đến ồn ào phân chia gia sản đến mức đem nhau ra toà" của gia đình ông hoàng Hồ Quảng.

Cụ thể, ngày 5/6, TAND quận Phú Nhuận đã thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan (tức cố NSƯT Vũ Linh). Tới ngày 22/6, TAND quận Phú Nhuận đã tiến hành triệu tập các đương sự liên quan trong vụ kiện đến tòa để cung cấp lời khai và tài liệu, chứng cứ.

Tuy nhiên, buổi triệu tập chỉ có bị đơn Võ Thị Hồng Loan và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (quận Bình Thạnh) đến tòa và cung cấp lời khai, các giấy tờ liên quan đến vụ kiện. Còn Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố NSƯT Vũ Linh) vắng mặt.

Tranh chấp của các thành viên trong gia đình cố NS Vũ Linh đang được khán giả quan tâm, chú ý

Ngày 21/7, phía nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng đã đến tòa án làm việc, cung cấp giấy tờ đại diện theo ủy quyền và yêu cầu luật sư.

Theo đơn khởi kiện, bà Hồng Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế cố NSƯT Vũ Linh do bị đơn Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (quận Bình Thạnh).

Theo đó, các di sản đã được sang tên cho bị đơn bao gồm: Nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, quận Phú Nhuận theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015; Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức theo giấy CNQSDĐ do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc xe ô tô.

Đồng thời, bà Nhung cũng đề nghị hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm; Quyền sử dụng hai thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức. Tiến hành chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với hai thửa đất cho bà Nhung và ông Nhiêu.

Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà NSƯT Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho bà Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỉ đồng.