2 cháu ruột của cố NS Vũ Linh tiết lộ nhiều sự thật 'động trời' trong gia đình, khẳng định không nịnh nọt Hồng Loan để 'chia chác' gia sản

Tối ngày 26/7, con gái của cố NSƯT Vũ Linh là Hồng Loan cùng hai người em con chú tư là Thành Mỹ và con chú bảy là Bùm Bum đã lên sóng livestream tiết lộ nhiều sự thật trong gia đình.

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3/2023 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Đến nay, đã gần 5 tháng kể từ khi nam NS từ giã cõi tạm, nội bộ gia đình đã nảy sinh những mâu thuẫn. Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ thể hiện sự bức xúc khi nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng truyền thông đám tang, xây mộ cô không hay biết, không được tham gia. Trong các clip chia sẻ trên mạng xã hội, Hồng Loan luôn khẳng định, tiền phúng điếu sau đám tang cô cũng không nắm rõ. Hồng Loan và Hồng Phượng trong tang lễ của NS Vũ Linh Ngoài ra, Hồng Loan cho hay cô liên tục bị nói mình là con nuôi, trong khi cô là người con hợp pháp duy nhất của NSƯT Vũ Linh trên giấy tờ. Đáng chú ý và gây nhiều tranh cãi nhất phải kể đến ồn ào phân chia gia sản đến mức đem nhau ra toà" của gia đình ông hoàng Hồ Quảng.

Giữa lúc dư luận đang xôn xao về chuyện tranh giành tài sản giữa các thành viên trong gia đình cố NS Vũ Linh, tối ngày 26/7, con gái của cố NSƯT Vũ Linh là Hồng Loan cùng hai người em con chú tư là Thành Mỹ và con chú bảy (NS Tiểu Linh) là Bùm Bum đã lên sóng livestream tiết lộ nhiều sự thật trong gia đình. Cả hai người em họ của con gái cố nghệ sĩ đã kể về những điều mắt thấy tai nghe và chính bản thân trải qua để họ quyết định đứng về phía Hồng Loan và bảo vệ đến cùng. Hồng Loan livestream cùng các em và người chị thân thiết Anh Thành Mỹ cho biết: "Em sống với cô sáu (nghệ sĩ Hồng Nhung) hơn 20 năm thì sao không thương hả mọi người? Nhưng cái nào đúng thì phải nói đúng, sai thì phải chỉ ra sai. Lúc đầu, em nghe Hồng Loan hay Bùm Bum nói những điều không hợp lí từ hành động của cô Sáu và Phượng, em chỉ im lặng, chỉ nghe vậy thôi, không ý kiến, thậm chí em còn không tin. Thế nhưng, theo thời gian, khi tận mắt chứng kiến mọi chuyện mới hiểu nó kinh khủng tới mức nào. Từ lúc em theo Loan tới giờ, em có vật chất hay tiền bạc gì đâu. Nếu em muốn lấy tiền Youtube, em sẽ lập kênh để kiếm tiền từ những câu chuyện gia đình. Nếu nói về người có quyền giành thì chưa tới lượt bên kia và Bùm Bum mà là em nè. Nhưng em chưa từng nghĩ tới vấn đề đồng sở. Còn về Loan, may là nó đã sang tên hết tài sản mà câu chuyện còn đi xa đến cỡ đó, nếu không làm thì câu chuyện đi xa đến cỡ nào nữa? Lúc đầu, Loan không hề nghĩ tới hay không chủ động chuyện giấy tờ sang trước, nó chỉ lo cho ba nó. Vì bên kia đánh thì nó phải đỡ chứ sao? Con cháu trong nhà như em và Bùm Bum chưa bao giờ dám ra ngoài xưng là cháu của Vũ Linh. Nhưng cô cháu nghệ sĩ kia thì đi đâu cũng khoe đủ thứ. Cô cháu kia cứ gặp chú Năm là nói xấu hết những người cháu khác trong gia đình và không dưới 4 lần đuổi em ra khỏi nhà này dù cô ấy không phải là chủ nhà".

Bùm Bum và Thành Mỹ khẳng định không có ý nịnh nọt Hồng Loan như nhiều người đồn đoán Một người em khác của Hồng Loan là Bùm Bum cũng nói về câu chuyện cố NSƯT Vũ Linh muốn đem tài sản giao cho con gái Hồng Loan: "Có một ngày, em và chồng lên thăm bác năm, lúc đó bác mới ngủ dậy và tắm xong, bác tỉnh táo chứ không có nhậu. Em chào bác thì bác hỏi: "Khi nào hai đứa cho bác bồng cháu?". Em mới nói là: "Có Ruby con chị Phượng, rồi con chị Loan cũng mấy đứa, thôi con cứ từ từ đi bác". Bác mới hỏi ngược lại em: "Ủa con Phượng họ gì, con họ gì? Con của con Phượng là khác, con của con là khác. Lúc đó, em cũng chỉ biết nghe. Rồi tự dưng bác đề cập đến chuyện tài sản: "Bác giờ cũng gần đất xa trời rồi, không còn sống bao lâu nữa đâu. Khi bác mất, tài sản này cho ai không? Cho chị Loan mày chứ cho ai. Trong giấy tờ bác có mình con Loan là con, không để cho nó thì để cho ai. Sau này bác đi, chị Loan sẽ thay bác lo cho con. Con ráng ở bên cạnh chị Loan, đừng bỏ nó". Bác nói xong thì chị N vào, bác im lặng đánh trống lãng đi chuyện khác. Sau này nghĩ lại mới biết những điều bác nói đều có nguyên do cả". Thuở sinh thời, gia đình NS Vũ Linh sống cùng nhau và thường xuyên chia sẻ ảnh sum vầy, hạnh phúc Xuất hiện trong livestream với Hồng Loan và 2 người em còn có chị Ni - bạn thân của con gái ông hoàng Hồ Quảng. Người này cũng bày tỏ thái độ bức xúc khi nghe 2 em của Hồng Loan kể về quãng thời gian sống cùng với Hồng Nhung.

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