Vụ tranh chấp di sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh có diễn biến mới: Hồng Loan nộp đơn phản tố, yêu cầu mẹ con Hồng Phượng di dời tài sản ra khỏi nhà

Hậu trường 26/07/2023 09:45

Liên quan đến vụ tranh chấp di sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh, con gái của cố nghệ sĩ là Hồng Loan đã đến TAND quận Phú Nhuận làm việc và có đơn phản tố.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 25/7, liên quan vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh), phía bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố NSƯT Vũ Linh) đã đến TAND quận Phú Nhuận làm việc.

Vụ tranh chấp di sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh có diễn biến mới: Hồng Loan nộp đơn phản tố, yêu cầu mẹ con Hồng Phượng di dời tài sản ra khỏi nhà - Ảnh 1
Dù đã 4 tháng kể từ lúc NS vũ Linh qua đời nhưng những tranh chấp trong việc thừa kế di sản của ông vẫn còn gây ồn ào và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo luật sư của bà Hồng Loan, bà Hồng Loan đã có đơn phản tố gửi đến tòa án. Theo đó, bà Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh) di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận.

Luật sư cũng cho biết thêm, tại buổi làm việc, TAND quận Phú Nhuận báo rằng sẽ xem xét để thụ lý yêu cầu phản tố.

Vụ tranh chấp di sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh có diễn biến mới: Hồng Loan nộp đơn phản tố, yêu cầu mẹ con Hồng Phượng di dời tài sản ra khỏi nhà - Ảnh 2
 Hồng Loan đã đến TAND quận Phú Nhuận vào chiều 25/7 - Ảnh: PLO

Trước đó, dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, ngày 5/6, TAND quận Phú Nhuận đã thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan (tức cố NSƯT Vũ Linh). Tới ngày 22/6, TAND quận Phú Nhuận đã tiến hành triệu tập các đương sự liên quan trong vụ kiện đến tòa để cung cấp lời khai và tài liệu, chứng cứ.

Tuy nhiên, buổi triệu tập chỉ có bị đơn Võ Thị Hồng Loan và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (quận Bình Thạnh) đến tòa và cung cấp lời khai, các giấy tờ liên quan đến vụ kiện. Còn Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố NSƯT Vũ Linh) vắng mặt.

Ngày 21/7, phía nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng đã đến tòa án làm việc, cung cấp giấy tờ đại diện theo ủy quyền và yêu cầu luật sư.

Vụ tranh chấp di sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh có diễn biến mới: Hồng Loan nộp đơn phản tố, yêu cầu mẹ con Hồng Phượng di dời tài sản ra khỏi nhà - Ảnh 3
Mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng cũng đã đến tòa án làm việc

Theo đơn khởi kiện, bà Hồng Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế cố NSƯT Vũ Linh do bị đơn Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (quận Bình Thạnh).

Theo đó, các di sản đã được sang tên cho bị đơn bao gồm: Nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, quận Phú Nhuận theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015; Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức theo giấy CNQSDĐ do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc xe ô tô.

Đồng thời, bà Nhung cũng đề nghị hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm; Quyền sử dụng hai thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức. Tiến hành chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với hai thửa đất cho bà Nhung và ông Nhiêu.

Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà NSƯT Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho bà Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỉ đồng.

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