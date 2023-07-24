NSƯT Kim Tử Long lên tiếng phân trần việc bênh Hồng Phượng bỏ Hồng Loan, khẳng định thấy xót xa trước chuyện gia đình cố NSƯT Vũ Linh

Ngoài ra, Hồng Loan cho hay cô liên tục bị nói mình là con nuôi, trong khi cô là người con hợp pháp duy nhất của NSƯT Vũ Linh trên giấy tờ. Đáng chú ý và gây nhiều tranh cãi nhất phải kể đến ồn ào phân chia gia sản đến mức đem nhau ra toà" của gia đình ông hoàng Hồ Quảng.

Kể từ sau khi ông hoàng Hồ Quảng qua đời, gia đình liên tiếp xảy ra tranh chấp. Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ thể hiện sự bức xúc khi nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng truyền thông đám tang, xây mộ cô không hay biết, không được tham gia. Trong các clip chia sẻ trên mạng xã hội, Hồng Loan luôn khẳng định, tiền phúng điếu sau đám tang cô cũng không nắm rõ.

Đáng chú ý, giữa lúc tranh cãi kiện tụng của gia đình cố NS Vũ Linh là tâm điểm của dưa luận, NSƯT Kim Tử Lng bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích, thậm chí bị 1 bộ phận cư dân mạng tẩy chay vì cho rằng nam nghệ sĩ nói bâng quơ chuyện nhà ông hoàng Hồ Quảng nhưng ẩn ý bênh vực Hồng Phượng.

Một số bình luận tẩy chay NSƯT Kim Tử Long

Cụ thể, Kim Tử Long từng lên sóng livestream để nói về bệnh tình của Vũ Linh và so sánh với trường hợp của mẹ vợ mình. Dù không trực tiếp bày tỏ thái độ, song nhiều người cho rằng việc không nói rõ chính kiến của nam nghệ sĩ là đang ngầm bênh vực Hồng Nhung và Hồng Phượng, chối bỏ Hồng Loan.

NSƯT Kim Tử Long phân trần chuyện nhà người đồng nghiệp quá cố

Trước làn sóng ồn ào của dư luận, NSƯT Kim Tử Long mới đây đã lên tiếng phân trần. Anh nói: “Tôi là một người em, một người chú, tôi thấy gia đình vậy tôi cũng xót chứ. Khi nào tôi lên đây bênh Hồng Nhung và Hồng Phượng, khẳng định hai người này đúng thì mọi người chửi tôi và có quyền nói tôi. Đằng này tôi có nói gì đâu. Từ bữa đến giờ tôi vẫn nói Hồng Loan đúng và có giấy tờ chứng minh là con anh Năm Vũ Linh, Hồng Loan có hộ khẩu, Hồng Loan là người được thừa kế căn nhà đó, miếng đất đó hợp pháp, tại sao mọi lại nói tôi lập trường không vững?

Tôi chỉ nói chuyện gia đình tôi, không có ý cà khịa gia đình anh Năm hay bất kì ai. Mọi người đừng nghĩ như thế. Nếu tôi nói sai thì tổ nghiệp sẽ trừng phạt tôi. Vì người nghệ sĩ nào sống cũng tin vào tổ nghiệp".

Kim Tử Long mong muốn chuyện gia đình của ông hoàng Hồ Quảng sớm được giải quyêt êm thấm

Trước đó, nam nghệ sĩ cũng cho biết mình không chen vào chuyện nhà NS Vũ Linh, không nói ai đúng ai sai, chỉ muốn gia đình hòa thuận trở lại.

NSƯT Kim Tử Long nói anh chỉ mong nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng và con gái NSƯT Vũ Linh là Hồng Loan cùng ngồi lại để bàn chuyện gia đình.

Thuở sinh thời, NS Vũ Linh thân thiết với Kim Tử Long

Nghệ sĩ nói rằng, bản thân ủng hộ con gái Vũ Linh, nhưng mong gia đình làm việc trên tinh thần dĩ hòa vi quý.

Anh chỉ mong Hồng Loan bình tĩnh và luôn đứng về phía con của Vũ Linh, nhưng ở hiện tại anh không phán xét ai đúng, sai trong chuyện tranh chấp tài sản.