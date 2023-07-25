NSƯT Kim Tử Long đến tận nhà gặp con gái NSƯT Vũ Linh để xin lỗi, khẳng định bản thân không có ác ý, do khán giả hiểu lầm

Nghệ sĩ Kim Tử Long khẳng định không có ý động chạm đến đàn anh là cố NSƯT Vũ Linh. Tất cả là do cách diễn đạt không khéo khiến ông bị khán giả lẫn cư dân mạng hiểu lầm.

Mới đây, NSƯT Kim Tử Long đã đăng tải đoạn clip liên quan đến những ồn ào trong thời gian qua về chuyện ồn ào của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh. Kim Tử Long khẳng định không có ý động chạm đến đàn anh là cố NSƯT Vũ Linh. Tất cả là do cách diễn đạt không khéo khiến ông bị khán giả lẫn cư dân mạng hiểu lầm. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Đây là clip tôi muốn nói lần cuối về vấn đề buổi livestream vào tối ngày tôi đi đám tang ở nhà danh hài Chí Linh. Tôi có nói lên tâm tư cảm xúc của tôi trong chuyện gia đình, chuyện má Tư bị bệnh nặng sau đó khôi phục lại nhờ sự tâm linh, nhiệm màu của Phật Pháp. Quan trọng hơn nữa, Trinh là người đã ăn chay, đi chùa để cầu cho mẹ. Không ngờ livestream đó ảnh hưởng rất lớn trong các câu chuyện vừa rồi. Tôi nghĩ rằng đây là câu chuyện hiểu lầm vì tôi chỉ muốn nói tới câu chuyện gia đình của tôi mà không ngờ ảnh hưởng đến câu chuyện gia đình của anh Năm Vũ Linh cũng như là bé Hồng Loan".

Nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ về ồn ào với con gái và cháu gái cố NS Vũ Linh Kim Tử Long cũng cho biết anh đã đến nhà xin lỗi và giải thích mọi hiểu lầm với con gái của cố NSƯT Vũ Linh là Hồng Loan: "Ngày hôm nay tôi có lên và gặp bé Hồng Loan và bé Ni để ba chú cháu có thẻ ngồi lại và nói chuyện. Tôi muốn nói rằng tôi không có ác ý gì trong livestream đó. Chắc có lẽ tôi cũng lớn tuổi nên cảm xúc khi đi đám tang ở nhà danh hài Chí Linh, tự nhiên tôi cảm xúc thấy vô thường quá, mới đó sống đó, chết đó. Tôi cũng chỉ muốn chia sẻ mọi người nên sống tốt hơn, đừng có miệng “Nam mô” mà ở ngoài sống hai mặt hoặc đối xử không tốt với nhau. Cái đó tôi đang bức xúc về một người trong nghề, lớn tuổi hơn tôi mà đối xử không tốt với em út. Tôi đang bức xúc điều đó nên tôi nói, không ngờ nó lại gây ra sự hiểu lầm và mọi người nghĩ tôi đang nói về Hồng Loan và gia đình Hồng Loan. Thôi thì tôi xin lỗi và tôi cũng gặp bé Hồng Loan rồi. Nếu tôi cà khịa, tôi cũng lấy chuyện nào ở ngoài để cà khịa chứ không thể nào lấy câu chuyện gia đình mình ra cà khịa. Đây cũng là một sự hiểu lầm, tôi cũng đã nói với bé Loan và bé Ni, hai cháu cũng rất hiểu và thông cảm với hiểu lầm đó. Tôi mong mọi người cho tôi cơ hội trình bày và tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Nam nghệ sĩ từng khiến CĐM phẫn nộ khi vô tình so sánh bệnh tình của cố NS Vũ Linh với mẹ vợ của mình Còn một việc nữa tôi muốn xin lỗi bé Loan, vì tôi đã nói má Tư bệnh nặng hơn anh Năm Vũ Linh, thật sự tôi không nghĩ bệnh nặng là ung thư hay gì, tôi chỉ nghĩ má Tư hôn mê hơn 1 tháng trời, như một người thực vật nhưng cuối cùng tỉnh lại. Cái nặng là hôn mê hơn 1 tháng trời. Tôi chỉ nghĩ nặng như vậy chứ không nghĩ nặng là ung thư nặng hơn hay gì khác. Mong mọi người đừng suy đoán, nghĩ tôi ác ý. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, sáng Maika gọi hỏi tôi nói trên trên mạng mà để cộng đồng mạng người ta nói ba quá trời. Lúc đó tôi mới xem và tôi sững lại. Cảm xúc riêng của mình, chuyện riêng của mình tâm sự trong thời điểm đó gây ra ảnh hưởng rất lớn như vậy chứ thực sự tôi không cà khịa. Sau khi đọc những bình luận hiểu ra sự việc, tôi mới nhận ra làm vậy sẽ tổn thương bé Loan. Tôi chỉ sợ bé Loan không hiểu tôi, làm cho bé Loan buồn, nghĩ tôi có điều gì đó ác ý với bé Loan nên cuối cùng tôi mới gặp bé Loan. Thực sự tôi không có ý cà khịa gì cả vì tôi đã vấp 1 lần và bị cộng đồng mạng nói rất nhiều rồi nên tôi rút kinh nghiệm. Thực sự trong lúc cảm xúc, nhất là khi đó tôi đang cảm xúc về người nghệ sĩ giấu tên đó, tôi đang nghĩ tại sao họ lại đối xử với mình như vậy, cảm xúc đó tự nhiên dâng lên thì tôi nói".

Nam nghệ sĩ cải lương khẳng định không có động thái bênh vực Hồng Phương, bỏ bê Hồng Loan như CĐM đồn thổi Nam nghệ sĩ gửi lời đến khán giả rằng: "Còn vấn đề gia đình tôi cũng chỉ nói má Tư đang bệnh như vậy thôi. Khi mình đã biết được chỗ đó mình vấp rồi, mình đâu ngu dại đưa chân vô một lần nữa. Biết chỗ đó có đạn, tự nhiên mình nhảy vô đưa chân vô đạp cho bị thương làm gì. Đây là sự hiểu lầm và tôi mong mọi người thông cảm cho tôi. Tôi xin hứa lần nữa sẽ không bao giờ mang chuyện tâm sự của mình nói trên mạng nữa, tôi chỉ sợ khán giả không còn thương. Tôi đã gặp Hồng Loan, bé Ni và ba chú cháu nói chuyện cùng nhau hơn 1 tiếng đồng hồ. Nếu tôi có ác ý gì, không bao giờ tôi lên gặp. Chắc chắn bé Loan sẽ hiểu cho tôi". Trước đó, NSƯT Kim Tử Lng bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích, thậm chí bị 1 bộ phận cư dân mạng tẩy chay vì cho rằng nam nghệ sĩ nói bâng quơ chuyện nhà ông hoàng Hồ Quảng nhưng ẩn ý bênh vực Hồng Phượng. Cụ thể, Kim Tử Long từng lên sóng livestream để nói về bệnh tình của Vũ Linh và so sánh với trường hợp của mẹ vợ mình. Dù không trực tiếp bày tỏ thái độ, song nhiều người cho rằng việc không nói rõ chính kiến của nam nghệ sĩ là đang ngầm bênh vực Hồng Nhung và Hồng Phượng, chối bỏ Hồng Loan. Tại thời điểm ồn ào phân chia tài sản nhà cố NS Vũ Linh mới nổ ra, Kim Tử Long cũng cho biết mình không chen vào, không nói ai đúng ai sai, chỉ muốn gia đình hòa thuận trở lại. NSƯT Kim Tử Long nói anh chỉ mong nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng và con gái NSƯT Vũ Linh là Hồng Loan cùng ngồi lại để bàn chuyện gia đình. Nghệ sĩ nói rằng, bản thân ủng hộ con gái Vũ Linh, nhưng mong gia đình làm việc trên tinh thần dĩ hòa vi quý. Anh chỉ mong Hồng Loan bình tĩnh và luôn đứng về phía con của Vũ Linh, nhưng ở hiện tại anh không phán xét ai đúng, sai trong chuyện tranh chấp tài sản.

Hé lộ lí do NSƯT Vũ Linh không cho mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng nhập hộ khẩu: Nghi vấn nhìn ra hết 'mưu đồ' của những người thân cận? Bạn thân của Hồng Loan mới đây đã bất ngờ tiết lộ lí do "ông hoàng cải lương Hồ quảng" không cho em gái Hồng Nhung, cháu gái Hồng Phượng được nhập hộ khẩu tại ngôi nhà ở quận Phú Nhuận mà sinh thời ông vẫn sinh sống.

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