Nghẹn ngào khoảnh khắc Hồng Loan và Vũ Luân đến thăm mộ cố NSƯT Vũ Linh, Bình Tinh vắng mặt, bình luận 1 câu thể hiện rõ 'thái độ'

Có thể thấy phần mộ của NSƯT Vũ Linh được nằm trong một nghĩa trang rộng lớn và rất thoáng đãng, được cẩn thận lau chùi sạch sẽ. Phần bia là hình ảnh ông hoàng Hồ Quảng lúc sinh thời với nét nhân hậu, hiền từ. Các con của ông xúc động khi có dịp đến thắp nén hương ấm áp cho người cha của mình và cảm thấy rất yên tâm khi nơi yên nghỉ của ba sạch sẽ và sang trọng.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Hồng Loan nghẹn ngào: "Hôm nay cùng anh hai lên thăm mộ ba". Đăng kèm là hình ảnh cô cùng các con và NS Vũ Luân ngắm nhìn bia mộ của cố NS Vũ Linh vô cùng xúc động.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận động viên Hồng Loan cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát vì dù đã trở lại với cuộc sống thường nhật, nhưng nhiều người vẫn nhận ra nét buồn trong ánh mắt của con gái cố nghệ sĩ.

Đáng chú ý, trong chuyến viếng mộ ba lần này, không có sự xuất hiện của Bình Tinh - 1 trong những người con gái nuôi được NS Vũ Linh nâng đỡ. Ngay lập tức, nữ nghệ sĩ cũng "trách" 2 người anh em khi để cô "một mình": "Cảm thấy tủi thân quá. Thôi mai mốt tui tự đi mình lên"

Bình Tinh tủi thân khi chưa thể lên thăm mộ ba cùng Vũ Luân và Hồng Loan

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3/2023 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Đến nay, đã gần 5 tháng kể từ khi nam NS từ giã cõi tạm, nội bộ gia đình đã nảy sinh những mâu thuẫn. Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ thể hiện sự bức xúc khi nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng truyền thông đám tang, xây mộ cô không hay biết, không được tham gia. Trong các clip chia sẻ trên mạng xã hội, Hồng Loan luôn khẳng định, tiền phúng điếu sau đám tang cô cũng không nắm rõ.

Ngoài ra, Hồng Loan cho hay cô liên tục bị nói mình là con nuôi, trong khi cô là người con hợp pháp duy nhất của NSƯT Vũ Linh trên giấy tờ. Đáng chú ý và gây nhiều tranh cãi nhất phải kể đến ồn ào phân chia gia sản đến mức đem nhau ra toà" của gia đình ông hoàng Hồ Quảng. Đến nay ồn ào vẫn chưa hạ nhiệt và vẫn là tâm điểm quan tâm chú ý của cư dân mạng.