Bị Hồng Phượng đệ đơn khởi kiện, hoa hậu Phương Lê lên tiếng phản pháo, tiết lộ hoàn cảnh đáng thương của con gái cố NS Vũ Linh

Hậu trường 22/08/2023 13:16

Sau khi bị Hồng Phương công khai gửi đơn kiện vì có lời lẽ được cho là bàn tán đến tang lễ của NSƯT Vũ Linh, phía hoa hậu Phương Lê đã chính thức lên tiếng.

Cụ thể, hoa hậu Phương Lê đã nhận được thoongbtin về việc bị Hồng Phượng - cháu gái cố NS Vũ Linh khởi kiện. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra lo lắng, nàng hậu vẫn buông lời mỉa mai vì cho rằng Hồng Phượng kiện tụng thiếu căn cứ và vô lí.

Bị Hồng Phượng đệ đơn khởi kiện, hoa hậu Phương Lê lên tiếng phản pháo, tiết lộ hoàn cảnh đáng thương của con gái cố NS Vũ Linh - Ảnh 1
Mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng 

"Nghe nói là kiện tới 20 người lận, trời đất ơi. Người ta đâu có ai chửi gì nó. Người ta chỉ nói những điều đạo lí làm người thôi mà. Có ai mà dựng chuyện gì lên đâu? Cái chuyện quá thực tế. Người ta nói cho nó nhớ mà kiện cáo, mệt quá. Quá trời giàu luôn vì một lần kiện mấy chục người mà. Toàn kiện những người nói đúng. Mắc cười quá à. 

Bị Hồng Phượng đệ đơn khởi kiện, hoa hậu Phương Lê lên tiếng phản pháo, tiết lộ hoàn cảnh đáng thương của con gái cố NS Vũ Linh - Ảnh 2

Bị Hồng Phượng đệ đơn khởi kiện, hoa hậu Phương Lê lên tiếng phản pháo, tiết lộ hoàn cảnh đáng thương của con gái cố NS Vũ Linh - Ảnh 3
 Hoa hậu Phương Lê lên sóng livestream đáp trả Hồng Phượng

"Mấy bà nghĩ coi, mấy bà thấy Hồng Loan thời điểm đó tội nghiệp không? Tôi đã không muốn nhắc tới chuyện này rồi. Hồng Loan như một đứa trôi sông lạc chợ, không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của ba nó hết đến phút giây cuối cùng, quá bất công cho nó. Vì sao có sự bất công đó? Là một khán giả, mình coi những clip, nghe những phát ngôn thì mình thấy quá bất công. Một đưa con gái hợp pháp tự nhiên phải ngồi một góc gióng như bù nhìn, không ai coi mình ra gì. Nó là nhân vật chính, ba nó mất thì tất cả mọi thứ là do nó quán xuyến lo lắng. Tự nhiên, nó trở thành thịt thừa thịt dư, sao kì vậy? Mình là khán giả, mình thấy điều này không đúng và lên tiếng vì công lí lẽ phải. Tất cả chúng tôi không hề xúc phạm hay gì cả.

Bị Hồng Phượng đệ đơn khởi kiện, hoa hậu Phương Lê lên tiếng phản pháo, tiết lộ hoàn cảnh đáng thương của con gái cố NS Vũ Linh - Ảnh 4
Hoa hậu Phương Lê đứng về phía Hồng Loan sau khi gia đình cố NS Vũ Linh xảy ra tranh chấp gia sản 

Mọi người đứng về phía Hồng Loan đâu có sai. Nó là một đứa sau này trả ơn trả nghĩa cho người ta. Chuyện của cha nó thì nó là người trả. Giống như tôi, mặc dù cha tôi đã mất nhưng tôi vẫn về quê của cha tôi làm từ thiện, giúp người nghèo. Đó là trách nhiệm của đứa con sau người cha là vậy. Ví dụ tôi ở xa, tôi không thể đi đám tang những người trong xóm của cha tôi, thì mình có cách trả lại khác. Cha mình mất, mình phải có trách nhiệm. Người ta đi đám tang của chú Linh bao nhiêu tiền thì Hồng Loan phải biết mà trả lại bằng hoặc hơn số tiền đó. Chuyện nó muốn biết tiền phúng điếu là bình thường. Thời điểm đó, nó bị bắt nạt và mọi người không bên cạnh nó thì nó sẽ như thế nào?", Phương Lê nói trên sóng livestream.

Bị Hồng Phượng đệ đơn khởi kiện, hoa hậu Phương Lê lên tiếng phản pháo, tiết lộ hoàn cảnh đáng thương của con gái cố NS Vũ Linh - Ảnh 5
Hoa hậu Phương Lê bị 'réo tên' vì những phát ngôn liên quan đến tang lễ của nghệ sĩ Vũ Linh

Trước đó, trên trang cá nhân, Hồng Phương cho biết khởi kiện hàng loạt người có liên quan đến ồn ào gia tộc những tháng qua, con gái nghệ sĩ Hồng Nhung khẳng định: "Mọi thứ chúng ta cần thượng tôn pháp luật - Đúng sai hãy để pháp luật phân xử". Kèm theo đó là giấy tờ liên quan đến việc khởi kiện Hồng Loan, Vũ Luân, hoa hậu Phương Lê... 

Hồng Loan bị tố lừa tiền cố NS Vũ Linh đến mức bị từ mặt, người trong nhà chính thức lên tiếng, làm rõ 'hàm oan'

Hồng Loan bị tố lừa tiền cố NS Vũ Linh đến mức bị từ mặt, người trong nhà chính thức lên tiếng, làm rõ 'hàm oan'

Trong livestream mới đây, Thành Mỹ và Bùm Bum đã lên tiếng trước tin đồn Hồng Loan lừa ba ruột 64 triệu dẫn đến bị từ mặt.

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Từ khóa:   Cố NS Vũ Linh Hồng Phượng Hoa hậu Phương Lê

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