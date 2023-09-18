Hồng Loan tung bằng chứng 'thép', ngầm bác bỏ tin đồn bỏ mặc NS Vũ Linh những ngày cuối đời, chỉ hy vọng mọi chuyện sớm khép lại

Hậu trường 18/09/2023 15:06

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hồng Loan đã chia sẻ hình ảnh đến bệnh viện nơi ba cô là cố NSƯT Vũ Linh từng điều trị những ngày cuối đời.

Con gái cố NS Vũ Linh chia sẻ ảnh đến Bệnh viện Đại học Y Dược và có cuộc gặp gỡ với vị bác sĩ đã chăm sóc và trị bệnh cho ba cô thuở sinh thời. Hồng Loan không giấu được xúc động, tâm sự: "Hôm nay 2 anh em con và Mỹ ghé thăm bác sĩ Long là người trực tiếp điều trị cho ba lên ngay khoa ngoại tiêu hoá, cũng là nơi ba nằm điều trị hồi đó làm con nhớ ba lắm con kiềm lòng không được muốn khóc ba ơi".

Không chỉ thế, Hồng Loan còn bày tỏ mong mỏi của bản thân: "Con mong mọi chuyện nhanh chóng qua đi để ba được yên nghỉ không buồn không lo nghĩ nữa ba ơi. Tụi con nhớ ba lắm 18/9/2023". Dưới phần bình luận, nhiều người thân quen, trong đó có ca sĩ Nguyên Vũ nhấn mạnh: "Nhân chứng uy tín còn sờ sờ đây, thương em. Cảm ơn bác sĩ Long".

Hồng Loan tung bằng chứng 'thép', ngầm bác bỏ tin đồn bỏ mặc NS Vũ Linh những ngày cuối đời, chỉ hy vọng mọi chuyện sớm khép lại - Ảnh 1
Bài đăng của Hồng Loan

Chỉ một động thái nhỏ, Hồng Loan đã bác bỏ được thông tin bất lợi bị cư dân mạng xôn xao trước đó là không chăm sóc cho ba mình khi bệnh tật.

Trước đó, tại thời điểm mới nổ ra tranh chấp với Hồng Phượng, trong cuộc gặp gỡ với báo chí, khi được đặt câu hỏi về việc không chăm sóc cha khi ông nằm viện, Hồng Loan phủ nhận, cô nói: "Tôi cam đoan thông tin này là sai. Bởi lúc đó, tôi luôn ở cạnh bên chăm sóc và đau lòng khi thấy bệnh ba mỗi lúc một nặng thêm".

Hồng Loan tung bằng chứng 'thép', ngầm bác bỏ tin đồn bỏ mặc NS Vũ Linh những ngày cuối đời, chỉ hy vọng mọi chuyện sớm khép lại - Ảnh 2
Nhiều nghệ sĩ như Nguyên Vũ, Bình Tinh... để lại bình luận bên dưới bài viết của con gái cố NS Vũ Linh

Riêng về thời điểm dịch bệnh, bệnh viện chỉ cho giới hạn người thăm nuôi nên cô chỉ kịp chạy tới lui chứ không thể túc trực lo cho cha cô ngày đêm.

Thậm chí, khi sức khỏe của nghệ sĩ Vũ Linh đã yếu, sợ ông mất trong bệnh viện, Hồng Loan còn ngỏ ý với nghệ sĩ Hồng Nhung đưa nghệ sĩ Vũ Linh về nhà.

Hồng Loan tung bằng chứng 'thép', ngầm bác bỏ tin đồn bỏ mặc NS Vũ Linh những ngày cuối đời, chỉ hy vọng mọi chuyện sớm khép lại - Ảnh 3
Hồng Loan trong tang lễ của ông hoàng Hồ Quảng

Riêng về vấn đề kiện tụng với nghệ sĩ Hồng Nhung. Hồng Loan khẳng định cô không phải là người muốn dính đến pháp luật. Tuy nhiên, khi biết cô của mình khởi kiện, cô nói sẵn sàng ra toà. Điều Hồng Loan cảm thấy đau lòng là thấy có lỗi với cha vì đã xảy ra những chuyện không mong muốn.

Hồng Loan vừa tung sao kê từ thiện, Hồng Phượng đã có động thái mỉa mai cực gắt: 'Muốn tẩy trắng mọi thứ sao?'

Hồng Loan vừa tung sao kê từ thiện, Hồng Phượng đã có động thái mỉa mai cực gắt: 'Muốn tẩy trắng mọi thứ sao?'

Hồng Phượng đã đăng dòng trạng thái mỉa mai Hồng Loan giả tạo, vô ơn và cố tình tẩy trắng sau khi con gái cố NS Vũ Linh tung sao kê từ thiện dịp lễ Vu Lan vừa qua.

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