Vũ Luân chia sẻ bất ngờ về tính cách của Hồng Loan, khẳng định em gái giống hệt người ba quá cố

Hậu trường 30/08/2023 14:10

Vũ Luân đã tiết lộ tính cách của em gái Hồng Loan. Đồng thời tiết lộ về lần đầu gặp em gái và sự tự trọng của cô.

Vào ngày 29/8 vừa qua, các con của cố NSƯT Vũ Linh đã tổ chức đại lễ Vu Lan ở mộ phần ông tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương. Đồng hành cùng Hồng Loan, NS Vũ Luân đã tiết lộ tính cách của em gá, đồng thời bày tỏ tình thương đối với người con của cha nuôi quá cố. Anh kể về lần đầu gặp em gái và sự tự trọng của cô.

Vũ Luân chia sẻ bất ngờ về tính cách của Hồng Loan, khẳng định em gái giống hệt người ba quá cố - Ảnh 1

Vũ Luân chia sẻ bất ngờ về tính cách của Hồng Loan, khẳng định em gái giống hệt người ba quá cố - Ảnh 2
 Hồng Loan chuẩn bị chu toàn cho lễ Vu Lan

Con trai nuôi của Vũ Linh nói: "Ba dắt Luân vào nhà, bà giới thiệu: "Loan, chào anh hai đi con. Anh hai của con đó". Cái chỉ đứng chỉ nói: "Chào anh hai". Ba cười nói: "Trời đất, chỉ không chịu đó. Chỉ sợ chia sẻ tình thương". Từ đó, Luân đã ấn tượng với em gái của Luân là Hồng Loan. Sau này, Luân được cô bác thương nên đi show rất nhiều. Em gái Hồng Loan cũng lập gia đình. Sau đám tang của ba, Luân mới thương em gái Hồng Loan nhiều hơn bởi đức tính mộc mạc, chân thật của em gái Hồng Loan, y hệt tính nết của ba.

Quý vị có thể thấy những youtuber, những page đã từng chia sẻ về Hồng Loan từng ăn mì gói. Điều đó là có thật. Hồng Loan chưa bao giờ làm phiền đến anh hai và chị ba. Loan chỉ cần nói là: "Anh hai ơi, em khổ quá, giúp đỡ em". Lên tiếng là anh hai không bao giờ từ chối cũng như là em ba là Bình Tinh cũng không từ chối điều đó. Bởi vì Luân và Bình Tinh cũng đã giúp rất nhiều người, đi từ thiện rất nhiều nơi. Không lẽ gia đình mình không giúp sao. Đối với Hồng Loan thì em rất khép kín và không muốn làm phiền ai".

Vũ Luân chia sẻ bất ngờ về tính cách của Hồng Loan, khẳng định em gái giống hệt người ba quá cố - Ảnh 3
Con trai nuôi của Vũ Linh tiết lộ sự tự trọng của Hồng Loan

Trước đó, liên quan đến ồn ào kiện tụng của những người trong nhà cố NS Vũ Linh, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Luật sư của bà Hồng Loan (con nghệ sĩ Vũ Linh) cho rằng kết quả xác minh nhân thân theo yêu cầu từ phía nguyên đơn càng khẳng định 100% Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ.

Cụ thể, tại buổi làm việc sáng ngày 25/8, bà Loan đã được tiếp cận, sao chụp tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án như công văn phúc đáp của UBND quận Phú Nhuận về hồ sơ đăng ký khai sinh và nuôi con nuôi của bà Loan theo yêu cầu của nguyên đơn; bản tự khai của bà Hồng Nhung, Hồng Phượng...

Ngoài ra, bà Loan cũng có đơn yêu cầu tòa án xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của mình. Gồm: Thẩm định tài sản liên quan đến việc yêu cầu nguyên đơn và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu nghệ sĩ Vũ Linh) di dời toàn bộ tài sản cá nhân ra khỏi nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm (phường 1, quận Phú Nhuận).

Vũ Luân chia sẻ bất ngờ về tính cách của Hồng Loan, khẳng định em gái giống hệt người ba quá cố - Ảnh 4
Hiện, ồn ào tranh chấp gia sản nhà cố NS Vũ Linh vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 24/8, liên quan đến vụ việc, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đã có buổi làm việc với phía nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh) để công bố tài liệu, chứng cứ.

Trước đó, trong quá trình thụ lý và giải quyết vụ việc, phía nguyên đơn đã có yêu cầu TAND quận Phú Nhuận thu thập tài liệu, chứng cứ là hồ sơ đăng ký khai sinh và nuôi con nuôi của bà Võ Thị Hồng Loan (bị đơn, con gái NSƯT Vũ Linh).

Tại buổi làm việc, TAND quận Phú Nhuận cung cấp cho phía nguyên đơn các thông tin về hồ sơ lưu trữ đăng ký con nuôi tại UBND quận Phú Nhuận giữa NSƯT Vũ Linh và bà Hồng Loan; thông tin hồ sơ đăng kí khai sinh cho bà Hồng Loan và các thông tin khác về nhân thân… Theo UBND quận Phú Nhuận, những hồ sơ này không còn lưu trữ tại quận nên không cung cấp bản sao theo yêu cầu.

Theo đơn khởi kiện phía nguyên đơn đề nghị tòa huỷ văn bản khai nhận di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh do bị đơn lập ngày 7/4/2023 tại văn phòng công chứng.

Hiện các di sản đã được sang tên cho bị đơn là bà Hồng Loan, gồm: Nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận; quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức và một chiếc xe ô tô.

Nguyên đơn là bà Hồng Nhung cũng đề nghị hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất các tài sản trên. Yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh...

Quá trình giải quyết vụ việc, Hồng Loan đã có đơn phản tố và được TAND quận Phú Nhuận thụ lý. Theo đó, bà Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung (nguyên đơn, em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh) di dời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận.

Hồng Phượng lên tiếng sau lời khuyên 'nên dừng lại' của Bình Tinh, khẳng định con nuôi cố NS Vũ Linh đang ủng hộ cho việc vô đạo?

Hồng Phượng lên tiếng sau lời khuyên 'nên dừng lại' của Bình Tinh, khẳng định con nuôi cố NS Vũ Linh đang ủng hộ cho việc vô đạo?

Sau bài đăng của Bình Tinh, Hồng Phượng đã ngay lập tức có động thái đáp trả với lời lẽ vô cùng gay gắt.

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Từ khóa:   Cố NS Vũ Linh Hồng Loan Vũ Luân

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