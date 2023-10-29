Luật sư tiết lộ bất ngờ về tính cách của Hồng Loan, 1 chi tiết thấy rõ sự nhún nhường của con gái cố NS Vũ Linh trước mẹ con Hồng Phượng

Bà Nguyễn Tuyết Ngọc - Luật sư của con gái cố NS Vũ Linh đã có những chia sẻ bất ngờ về vị thế và tính cách của Hồng Loan.

Mới đây, vào ngày 26/10, Hồng Loan đã có buổi gặp gỡ báo chí cùng với luật sư để lên tiếng về ồn ào gia đình trong suốt thời gian qua. Bà Nguyễn Tuyết Ngọc - Luật sư của con gái cố NS Vũ Linh đã có những chia sẻ về Hồng Loan. Nữ luật sư cho biết qua thời gian tìm hiểu với các chứng cứ và tiếp xúc với Hồng Loan, cô thấy thương cho hoàn cảnh của con gái "Ông hoàng cải lương Hồ quảng".

Hồng Loan cùng chị Ni (người chị em thân thiết) tại buổi gặp gỡ báo chí Nữ luật sư cho biết: "Tôi đánh giá được vị thế của Hồng Loan trước giờ trong gia đình là vị thế nhún nhường hơn. Dĩ nhiên đối với cô Sáu là cô rồi nên sự nhún nhường cũng đương nhiên. Nhưng ngay cả với Hồng Phượng, Hồng Loan cũng bị động hơn, nhún nhường hơn. Ví dụ trong nhà chỉ có mấy cái ghế cao thôi, coi lại hình mọi người cũng thấy. Mọi người lấy ra ngồi hết, còn 1 cái ghế Hồng Loan đang ngồi là trên ghế cao, ngồi kế bên bàn thờ của cố nghệ sĩ. Sau đó cô Nhung mới lấy ghế thấp đưa Hồng Loan, đổi lại ghế cao để cô Nhung và Hồng Phượng ngồi, còn Hồng Loan thì ngồi một góc trên cái ghế thấp chũng. Trong suốt quá trình làm việc, đáng lẽ đồ đạc của họ phải dỡ ra kiểm tra nhưng Loan và Hải và một số bạn phải nhờ thêm, để khuân vác, mồ hôi đầm đìa để làm. Nhìn hình ảnh đó, tôi vẫn cảm nhận được trước giờ trong cuộc sống gia đình, Loan thấp cổ bé họng, luôn nhún nhường hơn. Nhìn Loan các bạn cũng thấy được điều đó rồi".

Hồng Loan (áo nâu) tịa buổi làm việc hôm 26/10 Luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc cũng bày tỏ dư luận nên theo dõi diễn biến vụ việc, đừng làm quá vấn đề để không ảnh hưởng đến những người khác: "Tất cả thông tin diễn biến liên quan vụ án nếu cần thiết và trong phạm vi cho phép chúng tôi sẽ chính thức thông báo đến khán giả. Chúng tôi mong mọi người theo dõi thông tin trên các báo cho tới khi vụ án được giải quyết xong". Cũng trong buổi gặp gỡ báo chí, nói về mối quan hệ với cô (nghệ sĩ Hồng Nhung) và em gái cô - cậu (nghệ sĩ Hồng Phượng), Hồng Loan nói không thể cứu vãn sau những ồn ào kiện tụng. "Trước khi đưa nhau ra tòa, tôi nghĩ chị em có thể ngồi nói chuyện tình cảm với nhau. Còn bây giờ đã kiện tụng thì như giọt nước tràn ly, tôi không còn gì để nói với Hồng Phượng, có gặp nhau thì cũng coi nhau như người xa lạ", Hồng Loan nói thêm. Con gái cố NS Vũ Linh khẳng định mối quan hệ không thể quay về như trước với Hồng Phượng Dẫn tin từ Thanh Niên, cũng trong sáng 26/10, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã đến xem xét thẩm định tại chỗ đối với đơn yêu cầu phản tố của Hồng Loan yêu cầu bà Hồng Nhung và ca sĩ Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm (Q.Phú Nhuận), bất động sản từng thuộc về cố nghệ sĩ Vũ Linh. Buổi thẩm định tại chỗ có sự tham gia của Hồng Loan, bà Hồng Nhung, Hồng Phượng cùng luật sư. Sau buổi thẩm định, phía bà Hồng Nhung và Hồng Phượng mang một số đồ đạc cá nhân ra khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đối với đồ đạc còn lại, tòa án đã kiểm tra, niêm phong, lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên.

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