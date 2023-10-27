Hồng Loan nức nở tiết lộ thêm chi tiết NS Vũ linh giao lại hết giấy tờ nhà đất trước lúc lâm chung cùng lời dặn dò gây xúc động!

Sau quá trình làm việc kéo dài vài giờ, việc thẩm định hoàn thành. Phía bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng mang một đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đối với đồ đạc còn lại, toà án đã kiểm tra, niêm phong, lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên.

Liên quan vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh (tên thật là Võ Văn Ngoan), ngày 26/10, theo thông tin từ Vietnamnet, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đến xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm của bà Võ Thị Hồng Loan (bị đơn, con gái của cố NSƯT Vũ Linh).

Sau buổi thẩm định, chiều 26/10, Hồng Loan có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về vụ việc tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tại đây, Hồng Loan cho biết thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xoáy vào đời tư của cô, gây ảnh hướng tiêu cực đến đời sống . Trước những tin đồn như "bất hiếu", "không chăm sóc cha trong lúc bệnh đau", "đối xử tệ với cha"... Hồng Loan hoàn toàn phủ nhận.

Sau buổi thẩm định, chiều 26/10, Hồng Loan có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về vụ việc tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh

Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh bật khóc, chia sẻ: "Phận làm con, đương nhiên phải có trách nhiệm lo cho cha rồi nhưng tôi chỉ biết âm thầm lo cho cha thôi, đâu nhất thiết phải công khai, kể lể. Thời gian qua, tôi rất áp lực và căng thẳng mỗi khi đọc được những thông tin thêu dệt, chưa đúng về mình".

Đồng thời, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh nức nở tiết lộ thêm chi tiết bất ngờ là trước khi ba mình mất, ông đã gọi Hồng Loan đến và giao hết giấy tờ nhà, giấy tờ đất và dặn không được kể với ai. Cô kể: "Này ba giao cho con giữ, nhà bà nội thì mất rồi, còn đây là nhà kỉ niệm của ba.... Con giữ cái này cho ba để sau này có nơi ăn chốn ở mà lo cho mấy đứa cháu của ba... Con giữ cho ba mà không được nói với ai hết để giữ an toàn cho con".

Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh nức nở tiết lộ thêm chi tiết bất ngờ là trước khi ba mình mất, ông đã gọi Hồng Loan đến và giao hết giấy tờ nhà, giấy tờ đất và dặn không được kể với ai

Điều này chính là lí do khiến Hồng Loan nhận được sự bảo vệ hết lòng từ hai người con nuôi của ba mình là Vũ Luân và Bình Tinh. Cô không giấu mong mỏi: "Tôi muốn mọi chuyện được êm ấm để cha an nghỉ. Tôi buôn bán nhỏ tại nhà để lo cho gia đình, khói hương cho tổ tiên ông bà".

Trước câu hỏi: Sau những ồn ào, mối quan hệ của chị và nghệ sĩ Hồng Phượng ra sao? Hồng Loan bày tỏ buồn vì cả 2 từng xem nhau như ruột thịt, sống chung từ nhỏ. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra trong vài tháng qua như “giọt nước tràn ly” khiến mối quan hệ 2 phía đổ vỡ.

"Điều làm tôi bức xúc nhất là Hồng Phượng, ngay lúc cha tôi vừa qua đời lại lên tiếng tôi là con nuôi của cha (NSƯT Vũ Linh). Hồng Phượng sinh sau tôi 4 tháng thì lấy đâu ra chuyện Phượng biết chuyện đó mà tôi không biết. Quan trọng nhất là cha tôi chưa từng đề cập đến vấn đề con nuôi, con ruột với bất kỳ ai trong gia đình. Điều đó làm tôi rất đau lòng.

Trước khi đưa nhau ra toà, tôi từng nghĩ 2 chị em có thể ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm được. Còn bây giờ kiện tụng đã nhờ pháp luật can thiệp thì như giọt nước đã tràn ly, tôi không còn gì để nói nữa” - Hồng Loan nói.

Sau những ồn ào, mối quan hệ của chị và nghệ sĩ Hồng Phượng ra sao? Hồng Loan bày tỏ buồn vì cả 2 từng xem nhau như ruột thịt, sống chung từ nhỏ. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra trong vài tháng qua như “giọt nước tràn ly” khiến mối quan hệ 2 phía đổ vỡ

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh ung thư, thọ 66 tuổi. Ông mất không để lại di chúc, dẫn đến tranh chấp liên quan về tài sản thừa kế từ những người thân.