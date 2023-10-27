Hồng Loan nức nở tiết lộ thêm chi tiết NS Vũ linh giao lại hết giấy tờ nhà đất trước lúc lâm chung cùng lời dặn dò gây xúc động!

Hậu trường 27/10/2023 09:47

Sau buổi thẩm định, chiều 26/10, Hồng Loan có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về vụ việc tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Liên quan vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh (tên thật là Võ Văn Ngoan), ngày 26/10, theo thông tin từ Vietnamnet, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đến xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm của bà Võ Thị Hồng Loan (bị đơn, con gái của cố NSƯT Vũ Linh).

Hồng Loan nức nở tiết lộ thêm chi tiết NS Vũ linh giao lại hết giấy tờ nhà đất trước lúc lâm chung cùng lời dặn dò gây xúc động! - Ảnh 1
TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đến xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm của bà Võ Thị Hồng Loan (bị đơn, con gái của cố NSƯT Vũ Linh).

Sau quá trình làm việc kéo dài vài giờ, việc thẩm định hoàn thành. Phía bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng mang một đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đối với đồ đạc còn lại, toà án đã kiểm tra, niêm phong, lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên. 

Hồng Loan nức nở tiết lộ thêm chi tiết NS Vũ linh giao lại hết giấy tờ nhà đất trước lúc lâm chung cùng lời dặn dò gây xúc động! - Ảnh 2
Sau quá trình làm việc kéo dài vài giờ, việc thẩm định hoàn thành. Phía bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng mang một đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm

Sau buổi thẩm định, chiều 26/10, Hồng Loan có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về vụ việc tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tại đây, Hồng Loan cho biết thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xoáy vào đời tư của cô, gây ảnh hướng tiêu cực đến đời sống. Trước những tin đồn như "bất hiếu", "không chăm sóc cha trong lúc bệnh đau", "đối xử tệ với cha"... Hồng Loan hoàn toàn phủ nhận.

Hồng Loan nức nở tiết lộ thêm chi tiết NS Vũ linh giao lại hết giấy tờ nhà đất trước lúc lâm chung cùng lời dặn dò gây xúc động! - Ảnh 3
Sau buổi thẩm định, chiều 26/10, Hồng Loan có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về vụ việc tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh 

Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh bật khóc, chia sẻ: "Phận làm con, đương nhiên phải có trách nhiệm lo cho cha rồi nhưng tôi chỉ biết âm thầm lo cho cha thôi, đâu nhất thiết phải công khai, kể lể. Thời gian qua, tôi rất áp lực và căng thẳng mỗi khi đọc được những thông tin thêu dệt, chưa đúng về mình".

Đồng thời, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh nức nở tiết lộ thêm chi tiết bất ngờ là trước khi ba mình mất, ông đã gọi Hồng Loan đến và giao hết giấy tờ nhà, giấy tờ đất và dặn không được kể với ai. Cô kể: "Này ba giao cho con giữ, nhà bà nội thì mất rồi, còn đây là nhà kỉ niệm của ba.... Con giữ cái này cho ba để sau này có nơi ăn chốn ở mà lo cho mấy đứa cháu của ba... Con giữ cho ba mà không được nói với ai hết để giữ an toàn cho con".

Hồng Loan nức nở tiết lộ thêm chi tiết NS Vũ linh giao lại hết giấy tờ nhà đất trước lúc lâm chung cùng lời dặn dò gây xúc động! - Ảnh 4
Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh nức nở tiết lộ thêm chi tiết bất ngờ là trước khi ba mình mất, ông đã gọi Hồng Loan đến và giao hết giấy tờ nhà, giấy tờ đất và dặn không được kể với ai

Điều này chính là lí do khiến Hồng Loan nhận được sự bảo vệ hết lòng từ hai người con nuôi của ba mình là Vũ Luân và Bình Tinh. Cô không giấu mong mỏi: "Tôi muốn mọi chuyện được êm ấm để cha an nghỉ. Tôi buôn bán nhỏ tại nhà để lo cho gia đình, khói hương cho tổ tiên ông bà".

Trước câu hỏi: Sau những ồn ào, mối quan hệ của chị và nghệ sĩ Hồng Phượng ra sao? Hồng Loan bày tỏ buồn vì cả 2 từng xem nhau như ruột thịt, sống chung từ nhỏ. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra trong vài tháng qua như “giọt nước tràn ly” khiến mối quan hệ 2 phía đổ vỡ. 

"Điều làm tôi bức xúc nhất là Hồng Phượng, ngay lúc cha tôi vừa qua đời lại lên tiếng tôi là con nuôi của cha (NSƯT Vũ Linh). Hồng Phượng sinh sau tôi 4 tháng thì lấy đâu ra chuyện Phượng biết chuyện đó mà tôi không biết. Quan trọng nhất là cha tôi chưa từng đề cập đến vấn đề con nuôi, con ruột với bất kỳ ai trong gia đình. Điều đó làm tôi rất đau lòng.

Trước khi đưa nhau ra toà, tôi từng nghĩ 2 chị em có thể ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm được. Còn bây giờ kiện tụng đã nhờ pháp luật can thiệp thì như giọt nước đã tràn ly, tôi không còn gì để nói nữa” - Hồng Loan nói. 

Hồng Loan nức nở tiết lộ thêm chi tiết NS Vũ linh giao lại hết giấy tờ nhà đất trước lúc lâm chung cùng lời dặn dò gây xúc động! - Ảnh 5
Sau những ồn ào, mối quan hệ của chị và nghệ sĩ Hồng Phượng ra sao? Hồng Loan bày tỏ buồn vì cả 2 từng xem nhau như ruột thịt, sống chung từ nhỏ. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra trong vài tháng qua như “giọt nước tràn ly” khiến mối quan hệ 2 phía đổ vỡ

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh ung thư, thọ 66 tuổi. Ông mất không để lại di chúc, dẫn đến tranh chấp liên quan về tài sản thừa kế từ những người thân.

Hơn nửa năm NS Vũ Linh ra đi, Hồng Loan nghẹn lòng: Kiện tụng là 'giọt nước tràn ly' giữa tôi với Hồng Phượng

Hơn nửa năm NS Vũ Linh ra đi, Hồng Loan nghẹn lòng: Kiện tụng là 'giọt nước tràn ly' giữa tôi với Hồng Phượng

Theo Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh, mối quan hệ giữa cô và Hồng Phượng không thể hàn gắn sau nhiều thị phi, sóng gió.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái Ns Vũ Linh NS Vũ Linh Hồng Loan Hồng Phượng

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'