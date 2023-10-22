'Thần đồng cải lương' Việt Nam một thời: Một mình làm đủ công việc tay chân ở Mỹ để nuôi con, tiết lộ mối quan hệ thực sự với 'người tình sân khấu' Vũ Linh

NSƯT Thanh Thanh Tâm từng được khán giả ưu ái gọi với danh xưng 'thần đồng cải lương' của Việt Nam vì nữ nghệ sĩ bắt đầu đi hát khi chỉ mới 4 tuổi. Được biết, nữ nghệ sĩ vốn là con nhà nòi về nghệ thuật, có cha là nghệ sĩ Nam Hùng, mẹ là nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Thừa hưởng cả tài năng và nhan sắc của cha mẹ, cô sớm là tài năng cải lương Việt Nam. Cô từng đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1991 cùng với cố NSƯT Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng, Tài Linh và Ngọc Huyền.

Khi nói về thời hoàng kim tại Việt Nam, Thanh Thanh Tâm cho biết cô trở thành hiện tượng khi diễn cặp ăn ý cùng cố NSƯT Vũ Linh vào những năm 1987. Cả hai chạm đến trái tim khán giả qua những vở tuồng tái hiện một cặp tình nhân mùi mẫn.

Trước những tin đồn về mối quan hệ tình cảm ở ngoài đời, Thanh Thanh Tâm cũng thẳng thắn khẳng định mình và cố NSƯT Vũ Linh chỉ là tình yêu trên sân khấu. Nữ nghệ sĩ bày tỏ: "Ai hát chung với anh Linh cũng thích vì ảnh hát rất nâng đỡ cho người bạn diễn. Từ chỗ nâng đỡ thì sau này sẽ thành chỗ để liên kết với nhau. Chúng tôi chỉ có tình yêu trên sân khấu thôi, còn ra đời tôi với anh Linh cãi nhau suốt. Nhiều khi trong hậu trường cãi mà không nhìn mặt nhau luôn. Nhưng bắt đầu tới cảnh diễn là phải ôm nhau thắm thiết, dứt cảnh đó đi vô lại giận tiếp. Cũng có một đôi lần chúng tôi giận nhau tới mức không muốn diễn chung, nhưng đó là sự hiểu lầm thôi. Đôi khi mình giận nhau vậy đó, nhưng bước ra sân khấu tôi không còn là Thanh Thanh Tâm nữa mà là nhân vật trong vở diễn, anh Vũ Linh cũng không phải là Vũ Linh nữa".

Thanh Thanh Tâm cũng thẳng thắn khẳng định mình và cố NSƯT Vũ Linh chỉ là tình yêu trên sân khấu

Thời điểm sau khi cố NSƯT Vũ Linh qua đời, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm đã từ Mỹ về Việt Nam để viếng mộ 'đàn anh'. Nữ nghệ sĩ khóc khi nhìn di ảnh của 'người tình sân khấu' trên mộ phần. Cô cho biết khi NSƯT Vũ Linh qua đời, cô đau lòng nhưng không thể sắp xếp công việc để tiễn biệt người bạn diễn ăn ý. Sau 100 ngày mất của 'đàn anh', nữ nghệ sĩ đã bay từ Mỹ về Việt Nam để thắp nén nhang, tưởng nhớ NSƯT Vũ Linh.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm về Việt Nam viếng mộ cố NSƯT Vũ Linh

Ở giai đoạn đang trên đỉnh cao sự nghiệp, NSƯT Thanh Thanh Tâm gác lại tất cả sang Mỹ định cư vào năm 2012. Trước đó, nữ nghệ sĩ đã đi diễn ở Mỹ nhiều lần nhưng chưa từng nghĩ sẽ sang ở luôn. Khi mẹ mất, bà vì đau buồn mà có quyết định rẽ ngang này.

Ở giai đoạn đang trên đỉnh cao sự nghiệp, NSƯT Thanh Thanh Tâm gác lại tất cả sang Mỹ định cư

Thời điểm đó, Thanh Thanh Tâm cũng vừa ly hôn nên phải tự lực cánh sinh trong mọi chuyện. Ở Việt Nam, nữ nghệ sĩ là cô đào sáng giá, được các bầu show săn đón thì qua Mỹ phải chấp nhận làm lại từ đầu. Vì nói tiếng Anh không rành nên cô xin vào làm cho các tiệm spa của người Việt. Chưa quen việc, cô phải chuyển hết tiệm này sang tiệm khác, làm một lúc nhiều việc, chăm sóc da mặt, nail.

Có thời gian, Thanh Thanh Tâm còn đi dọn bàn, thu ngân cho một tiệm phở. Khoảng thời gian ở Mỹ, gần như ngày nào nữ nghệ sĩ cũng phải dậy từ 5 rưỡi sáng, chuẩn bị cơm nước cho con và cho mình đem theo đi làm tới 21 giờ khuya mới về đến nhà.

Thanh Thanh Tâm làm nhiều công việc tay chân để mưu sinh trên đất Mỹ

Hơn 10 năm bên Mỹ, dù đối mặt với nhiều khó khăn, tủi thân khi ở đất khách quê người nuôi hai con ăn học, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm cũng chưa một lần hối hận hay hổ thẹn với những công việc tay chân bà đã chọn. Bên cạnh đó còn có tình thương của khán giả cũng như đồng nghiệp ở hải ngoại. Nhiều người nhận ra cô, thương cảm lại tặng vài trăm đô, tặng hoa và động viên.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm và các con

Dù đã định cư nơi đất lạ quê người nhưng lửa nghề của nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm vẫn rực cháy. Cô đã mang từ Việt Nam qua mấy thùng đồ diễn, kịch bản tuồng, khi nào có show vẫn nhận lời để thỏa nỗi nhớ nghề.

Được biết, ở thời điểm hiện tại, các con của nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm đều đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định nên nữ nghệ sĩ mới có thời gian cho mình và quay lại niềm đam mê nghệ thuật dang dở hôm nào vì cơm áo gạo tiền.

Dù đã định cư nơi đất lạ quê người nhưng lửa nghề của nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm vẫn rực cháy

Gần đây, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm cũng trở về Việt Nam để làm giám khảo một cuộc thi tìm kiếm tài năng cải lương với mong muốn được thắp lại lửa nghề và góp một phần công sức để tình yêu ca cổ được tiếp nối qua các thế hệ.

Gần đây, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm cũng trở về Việt Nam để làm giám khảo một cuộc thi tìm kiếm tài năng cải lương

Gần 60 tuổi, sau nhiều mối tình ngày còn xuân xanh và hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm đã khép cửa trái tim chỉ mong cuộc sống quây quần bên con, người thân và công việc. Dù có người làm mai, nữ nghệ sĩ cũng thẳng thừng từ chối chỉ sau một lần gặp.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm đã khép cửa trái tim, chỉ mong cuộc sống quây quần bên người thân và công việc

Bên cạnh đó, những năm khó khăn đã tập cho nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm thói quen sống tiết kiệm, dành dụm để lo cho lúc tuổi già. Nữ nghệ sĩ còn mong muốn mở một lớp truyền nghề cho nghệ sĩ trẻ, hướng dẫn kỹ thuật hát Hồ Quảng, tuồng sử, cải lương xã hội như một cách trả ơn tổ nghiệp khi không còn được đứng trên sân khấu.