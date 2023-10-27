Hơn nửa năm NS Vũ Linh ra đi, Hồng Loan nghẹn lòng: Kiện tụng là 'giọt nước tràn ly' giữa tôi với Hồng Phượng

Sau quá trình làm việc kéo dài vài giờ, việc thẩm định hoàn thành. Phía bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng mang một đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đối với đồ đạc còn lại, toà án đã kiểm tra, niêm phong, lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên.

Liên quan vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh (tên thật là Võ Văn Ngoan), ngày 26/10, theo thông tin từ Vietnamnet, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đến xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm của bà Võ Thị Hồng Loan (bị đơn, con gái của cố NSƯT Vũ Linh).

Tại buổi gặp gỡ, Hồng Loan cho biết thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xoáy vào đời tư của cô, gây ảnh hướng tiêu cực đến đời sống . Trước những tin đồn như "bất hiếu", "không chăm sóc cha trong lúc bệnh đau", "đối xử tệ với cha"... Hồng Loan hoàn toàn phủ nhận.

Sau buổi thẩm định, chiều 26/10, Hồng Loan có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về vụ việc tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Buổi gặp mặt có 2 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hồng Loan: LS Nguyễn Tuyết Ngọc và Nguyễn Trọng Ân.

Hồng Phượng và NS Vũ Linh

Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh bật khóc, chia sẻ: "Phận làm con, đương nhiên phải có trách nhiệm lo cho cha rồi nhưng tôi chỉ biết âm thầm lo cho cha thôi, đâu nhất thiết phải công khai, kể lể. Thời gian qua, tôi rất áp lực và căng thẳng mỗi khi đọc được những thông tin thêu dệt, chưa đúng về mình".

Những đoạn video clip có giọng nói của NSƯT Vũ Linh nói về việc Hồng Loan hỗn hào và từng lấy tiền của cha, từng chia sẻ trước đây, Hồng Loan khẳng định đó là một sản phẩm của cắt ghép.

"Điều làm tôi bức xúc nhất là Hồng Phượng, ngay lúc cha tôi vừa qua đời lại lên tiếng tôi là con nuôi của cha (NSƯT Vũ Linh)" - Hồng Loan chia sẻ

Trước câu hỏi: Sau những ồn ào, mối quan hệ của chị và nghệ sĩ Hồng Phượng ra sao? Hồng Loan bày tỏ buồn vì cả 2 từng xem nhau như ruột thịt, sống chung từ nhỏ. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra trong vài tháng qua như “giọt nước tràn ly” khiến mối quan hệ 2 phía đổ vỡ.

"Điều làm tôi bức xúc nhất là Hồng Phượng, ngay lúc cha tôi vừa qua đời lại lên tiếng tôi là con nuôi của cha (NSƯT Vũ Linh). Hồng Phượng sinh sau tôi 4 tháng thì lấy đâu ra chuyện Phượng biết chuyện đó mà tôi không biết. Quan trọng nhất là cha tôi chưa từng đề cập đến vấn đề con nuôi, con ruột với bất kỳ ai trong gia đình. Điều đó làm tôi rất đau lòng.

Trước khi đưa nhau ra toà, tôi từng nghĩ 2 chị em có thể ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm được. Còn bây giờ kiện tụng đã nhờ pháp luật can thiệp thì như giọt nước đã tràn ly, tôi không còn gì để nói nữa” - Hồng Loan nói.



Hồng Loan nói về mối quan hệ với Hồng Phượng

Hồng Loan còn cho biết nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Vũ Luân, Bình Tinh cùng một số người thân, cuộc sống của cô dần ổn định. Thời gian qua, cô chủ yếu bán đồ ăn online để kiếm thêm thu nhập, trang trải chi tiêu trong nhà. Theo Hồng Loan, nhờ khán giả thương và ủng hộ, công việc của cô khá suôn sẻ.

Trải qua nhiều chuyện, Hồng Loan cho biết cô chỉ mong mọi tranh cãi sớm được lắng xuống, để cô tập trung lo cho cuộc sống gia đình, đồng thời để cố nghệ sĩ Vũ Linh được "yên lòng nơi chín suối".



Hồng Loan tiết lộ chịu nhiều áp lực, căng thẳng trong thời gian qua

Về thông tin "đóng MV, lấn sân sang nghệ thuật", Hồng Loan khẳng định bản thân không có ý định làm ca sĩ. Những lần cô tham gia đóng MV đều được các nghệ sĩ ngỏ lời mời và chỉ nhằm mục đích kỷ niệm.

Hồng Loan hầu hết chỉ hát các ca khúc nổi tiếng của người cha quá cố. "Tôi muốn mọi chuyện được êm ấm để cha an nghỉ. Tôi buôn bán nhỏ tại nhà để lo cho gia đình, khói hương cho tổ tiên ông bà" - Hồng Loan nói.

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh ung thư, thọ 66 tuổi. Ông mất không để lại di chúc, dẫn đến tranh chấp liên quan về tài sản thừa kế từ những người thân.