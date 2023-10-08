NSƯT Kim Tiểu Long đến thắp hương tại mộ NSƯT Vũ Linh trong lần trở về Việt Nam, tiết lộ lý do gọi cố nghệ sĩ là 'ba'

Hậu trường 08/10/2023 07:18

"Tôi vẫn biết cuộc đời này sinh lão bệnh tử nhưng từ ngoài đường bước vào đây, lòng tôi rất bùi ngùi, khó tả" – Kim Tiểu Long nói.

Từ ngày Vũ Linh qua đời, gia đình, bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả vẫn chưa nguôi ngoai nỗi thương xót cho người nghệ sĩ tài hoa. Đặc biệt, những xung đột xảy ra trong nội bộ gia đình cố nghệ sĩ vẫn là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. 

Mới đây, trên kênh Youtube của NSƯT Kim Tiểu Long đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới thăm mộ các nghệ sĩ trong chuyến trở về Việt Nam lần này. Tại nơi yên nghỉ của Vũ Linh, Kim Tiểu Long thành kính thắp hương và tâm sự: "Đợt đó con vừa từ Việt Nam qua Mỹ được 3 ngày thì nghe tin ba Vũ Linh mất nên không trở về Việt Nam ngay được. Lần này về nước con phải tới thắp hương cho ba Vũ Linh, người cha của con trong lĩnh vực cải lương, nghề nghiệp cũng như ngoài cuộc sống".

Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng tiết lộ lý do không gọi NS Vũ Linh là "anh" như các nghệ sĩ khác là vì: "Con không gọi ba là anh Vũ Linh vì trong các tuồng cải lương ba đều đóng vai cha con nên đi đâu người ta cũng gọi con là con Vũ Linh".

NSƯT Kim Tiểu Long đến thắp hương tại mộ NSƯT Vũ Linh trong lần trở về Việt Nam, tiết lộ lý do gọi cố nghệ sĩ là 'ba' - Ảnh 1
Mới đây, trên kênh Youtube của NSƯT Kim Tiểu Long đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới thăm mộ các nghệ sĩ trong chuyến trở về Việt Nam lần này

Thắp hương xong, Kim Tiểu Long có nhiều hành động cung kính tới nghệ sĩ Vũ Linh như rót nước, lấy khăn tự tay lau mộ, lau ảnh sạch sẽ. Anh còn kể lại những kỉ niệm lúc đi diễn cùng cố nghệ sĩ: "Quý vị ai chưa coi tuồng Gió đưa cành liễu thì hãy coi để thấy tôi đóng làm con của ba Vũ Linh. Nhờ tuồng đó mà tôi được đi Úc diễn, khán giả ở Úc yêu mến tôi từ đó... Tôi vẫn biết cuộc đời này sinh lão bệnh tử nhưng từ ngoài đường bước vào đây, lòng tôi rất bùi ngùi, khó tả. Tôi cứ ước, giá điều này không xảy ra, ba Vũ Linh vẫn còn sống thì tốt biết mấy. Dù quy luật sinh lão bệnh tử phải có nhưng tôi cứ ước vậy vì thương ba Vũ Linh. Tôi thương những người tài hoa, ca hay, diễn giỏi. Không phải chỉ khán giả ngưỡng mộ nghệ sĩ. Đôi lúc nghệ sĩ cũng ngưỡng mộ nghệ sĩ lắm, thần tượng lắm.

Hồi xưa tôi đi hát, trên tủ nhà tôi treo đầy hình Vũ Linh, Kim Tử Long, Lệ Thủy, Minh Vương… Họ là những người tôi thần tượng. Ngày đó tôi còn đi hát tỉnh, đến chùa nào cũng khấn cho về Sài Gòn để gặp Vũ Linh, Thoại Mỹ, Thanh Thanh Tâm, Minh Vương, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Diệp Lang…

Thời điểm ba Diệp Lang mất bên Mỹ, tôi dành hẳn một tuần lễ đi dự đám tang ba. Ba Diệp Lang với tôi có rất nhiều kỷ niệm. Lúc mới về Sài Gòn, tôi chưa đi hát cải lương nhiều mà đi làm người mẫu, chụp ảnh, diễn viên. Ba Diệp Lang gặp tôi liền khuyên một câu khiến tôi nhớ mãi đến bây giờ: "Mày nghe tao, đừng đi đóng phim, chụp ảnh thời trang gì cả, hát cải lương đi. Mày đi hát cải lương mà không nổi tiếng thì rục tao xuống hầm".

Tôi nghe lời ba Diệp Lang, bỏ hết các công việc khác đi hát cải lương, chỉ sau một năm là nổi tiếng với tuồng Gió đưa cành liễu, đóng con của ba Vũ Linh. Tới giờ, tôi vẫn nhớ rõ câu hát của ba Vũ Linh trong tuồng Gió đưa cành liễu ở đoạn hai cha con đi tìm mẹ cho tôi. Tôi thương ba Vũ Linh lắm, tới mộ ba mà cứ muốn ở lại để nhìn mãi".

NSƯT Kim Tiểu Long đến thắp hương tại mộ NSƯT Vũ Linh trong lần trở về Việt Nam, tiết lộ lý do gọi cố nghệ sĩ là 'ba' - Ảnh 2
Thắp hương xong, Kim Tiểu Long có nhiều hành động cung kính tới nghệ sĩ Vũ Linh như rót nước, lấy khăn tự tay lau mộ, lau ảnh sạch sẽ

Những lời tâm sự của nam nghệ sĩ khiến khán giả bồi hồi nhớ lại thời huy hoàng của cải lương và giọng ca ngọt ngào của NS Vũ Linh. Bên dưới bình luận, khán giả để lại nhiều lời bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của người nghệ sĩ tài hoa.

Vừa qua, vào ngày giỗ Tổ nghề Sân khấu, Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh đã đến nhà thờ Tổ thay ba bày tỏ lòng biết ơn đến Tổ nghề và thắp cho người ba nén hương trong ngày thiêng liêng này. Xuất hiện tại nhà thờ, Hồng Loan được đồng nghiệp, học trò của NSƯT Vũ Linh chào đón nồng nhiệt.

NSƯT Kim Tiểu Long đến thắp hương tại mộ NSƯT Vũ Linh trong lần trở về Việt Nam, tiết lộ lý do gọi cố nghệ sĩ là 'ba' - Ảnh 3
NS Kim Tiểu Long bày tỏ bức xúc trên livestream về việc anh bị nhiều tài khoản ảo tấn công, chửi mắng thậm tệ chỉ vì chụp hình thân thiết với con gái của NSƯT Vũ Linh

Tuy nhiên, sau đó, NS Kim Tiểu Long bất ngờ bày tỏ bức xúc trên livestream về việc anh bị nhiều tài khoản ảo tấn công, chửi mắng thậm tệ chỉ vì chụp hình thân thiết với con gái của NSƯT Vũ Linh. Nam nghệ sĩ còn trình bày ca khúc đình đám của mình là "Thua một người dưng".

Cụ thể, Kim Tiểu Long bức xúc: "Cả nhà cứu tôi với, tôi đâu có làm gì đâu. Đêm qua quậy hết mình luôn cũng bị chửi. Bài Thua một người dưng tôi đã hát mười mấy năm nay và đã nổi rồi. Các em rất dễ thương.

Mình đi giỗ tổ, gặp bạn bè đồng nghiệp với nhau thì mình chụp hình thôi, chẳng lẽ bây giờ tôi chụp hình cũng có tội nữa sao? Bây giờ gặp các em vui quá, gặp ai tôi cũng chụp, không chỉ riêng Hồng Loan". 

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