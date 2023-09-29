Vào ngày giỗ Tổ nghề Sân khấu vừa qua, Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh đã đến nhà thờ Tổ thay ba bày tỏ lòng biết ơn đến Tổ nghề và thắp cho người ba nén hương trong ngày thiêng liêng này. Xuất hiện tại nhà thờ, Hồng Loan được đồng nghiệp, học trò của NSƯT Vũ Linh chào đón nồng nhiệt.

Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Kim Tiểu Long gây chú ý khi bày tỏ bức xúc của mình trên livestream về một việc có liên quan đến con gái NSƯT Vũ Linh. Theo đó, anh bị nhiều nick ảo tấn công, chửi mắng thậm tệ vì anh thân thiết với con gái của NSƯT Vũ Linh trong ngày giỗ tổ. Nam nghệ sĩ còn trình bày ca khúc đình đám của mình là "Thua một người dưng".

Cụ thể, Kim Tiểu Long bức xúc: "Cả nhà cứu tôi với, tôi đâu có làm gì đâu. Đêm qua quậy hết mình luôn cũng bị chửi. Bài Thua một người dưng tôi đã hát mười mấy năm nay và đã nổi rồi. Các em rất dễ thương.

Mình đi giỗ tổ, gặp bạn bè đồng nghiệp với nhau thì mình chụp hình thôi, chẳng lẽ bây giờ tôi chụp hình cũng có tội nữa sao? Bây giờ gặp các em vui quá, gặp ai tôi cũng chụp, không chỉ riêng Hồng Loan".

Sau khi NSƯT Vũ Linh qua đời, con gái là Hồng Loan nhận được sự quan tâm, yêu thương từ người hâm mộ

Sau khi NSƯT Vũ Linh qua đời, Hồng Loan nhận được sự quan tâm, yêu thương từ người hâm mộ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gia đình liên tiếp xảy ra lục đục, đấu tố giữa các thành viên. Hiện tại, chủ đề này đang được dư luận bàn tán xôn xao, sự việc ngày càng diễn ra căng thẳng.