Ca sĩ Lâm Hùng nhắc lại lời dạy của NSƯT Vũ Linh, xem cố nghệ sĩ là 'đại ân nhân' của đời mình

Mới đây, khi tham gia chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, lắng nghe hoàn cảnh khó khăn của nhân vật, ca sĩ Lâm Hùng và NSƯT Mỹ Uyên đã góp sức tặng cùng tặng 3 triệu đồng để gia đình nhân vật có tiền chi trả số nợ của gia đình.

Theo đó, Lâm Hùng cho rằng ai cũng có khoảng thời gian khó khăn, vất vả của riêng mình. Tuy nhiên điều quan trọng là có nghị lực vươn lên để cố gắng vượt qua. Đi lên từ nghèo khó nên Lâm Hùng cảm thấy bản thân may mắn khi trong đời đã được cố NSƯT Vũ Linh đỡ đầu. ‘Ông hoàng cải lương Hồ Quảng’ là người đã đưa Lâm Hùng lên TP.HCM để chỉ bảo và hỗ trợ.

Nam ca sĩ nói: “Mỗi chúng ta đều có những mạnh thường quân mà bản thân phải suốt đời ghi nhớ. Tôi thấy mình may mắn hơn các em nhỏ trong chương trình khi có được một đại ân nhân giúp đỡ đó là cố NSƯT Vũ Linh. Người đã mang tôi từ một chàng lái tàu lên TP.HCM để ăn học và trở thành một ca sĩ Lâm Hùng ngày hôm nay”.

Bên cạnh sự may mắn, Lâm Hùng còn cho rằng sự nỗ lực, kiên trì của bản thân dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn là một yếu tố để thành công. Lâm Hùng cho biết: “Tôi vẫn nhớ là câu nói trong những ngày đầu tiên anh Vũ Linh giới thiệu tôi đi hát: ‘Anh giới thiệu em đi hát lần thứ nhất, lần thứ hai hay lần thứ ba thì người ta nể anh mà nhận em nhưng lần thứ tư người ta có nhận em hay không đó là nhờ thực lực của em’. Đó là câu nói mà đến giờ tôi mãi không thể quên".

Ý chí vượt khó, sự cố gắng từ thực lực bản thân chính là bài học mà nam ca sĩ nhớ nhất từ NSƯT Vũ Linh. Anh tâm sự hiện tại cũng áp dụng điều này để truyền lại cho các con cũng như học trò của mình.

Ý chí vượt khó, sự cố gắng từ thực lực bản thân chính là bài học mà Lâm Hùng nhớ nhất từ NSƯT Vũ Linh

Lâm Hùng sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ có chiếc ghe để chở than, chở gạo trên sông. Năm 11 tuổi, ba của nam ca sĩ qua đời và một mình mẹ anh bươn chải nuôi các con.

Nam ca sĩ thừa nhận trong một chương trình rằng sự nghiệp ghe tàu đã ảnh hưởng một thời gian dài suốt tuổi thơ của mình. Anh tiết lộ rằng mình từng có bằng thuyền trưởng hạng 3. Không chỉ lái tàu, Lâm Hùng còn làm đủ nghề khác nhau để mưu sinh. Mỗi lúc lái tàu, anh đều hát nghêu ngao. Chưa kể, nam ca sĩ còn chịu khó tham gia những cuộc thi ca hát tại địa phương.

‘Ông hoàng cải lương Hồ Quảng’ là người đã đưa Lâm Hùng lên TP.HCM để chỉ bảo và hỗ trợ

Trong một lần NSƯT Vũ Linh về xứ biển hát, một người bạn của Lâm Hùng mới buột miệng nói rằng: "Mày khổ quá thôi thì lên hát thử một bài, biết đâu anh Vũ Linh thấy được lại cho mày đi theo".

Nam ca sĩ mạnh dạn hát một bài, sau đó NSƯT Vũ Linh gọi lại và nói: "Anh có nghe về hoàn cảnh gia đình em, em về xin mẹ em đi". Nghe vậy, Lâm Hùng lập tức trở về nhà thưa chuyện và khẳng định lại lời hứa lúc trước "ba năm không thành công con sẽ quay về".

Lâm Hùng trong đám tang cố NSƯT Vũ Linh

Trong 3 năm theo NSƯT Vũ Linh, Lâm Hùng thường mượn xe máy của bạn đi hát vào những buổi tối. Mỗi đêm anh được trả 50.000 đồng, về mua ba phần cơm cùng ăn chung với các bạn mà mừng ‘rớt nước mắt’.

Lâm Hùng vẫn luôn tự hào rằng cho đến thời điểm hiện tại anh chưa hề bị sa đà vào cám dỗ giới showbiz dễ va chạm phải

Bên cạnh sự nổi tiếng, Lâm Hùng vẫn luôn tự hào rằng cho đến thời điểm hiện tại anh chưa hề bị cám dỗ hay sa đà vào những chất kích thích mà giới showbiz dễ va chạm phải.