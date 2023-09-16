Mới đây, diễn viên Quý Bình đã vô cùng bức xúc vì cháu gái cố NSƯT Vũ Linh làm một việc khiến sân khấu Hoàng Thái Thanh gặp rắc rối.
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Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Quý Bình gây chú ý khi chia sẻ lại bài viết của trang fanpage của sân khấu Hoàng Thái Thanh về việc sân khấu đã bị vu khống tổ chức show cho ca sĩ Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh.
Cụ thể, Quý Bình chia sẻ: "Hiện nay, cộng đồng mạng đang lan truyền thông tin Sân Khấu Kịch Hoàng Thái Thanh có tổ chức show diễn riêng cho nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu gái cố NSƯT Vũ Linh). Qua đó, chúng tôi đã nhận vô số lời bình phẩm tiêu cực, chửi rủa nặng nề của cộng đồng mạng.
Trước tình hình này, chúng tôi xin thông báo rõ chưa bao giờ tổ chức show diễn riêng và cũng chưa từng có sự cộng tác dưới mọi hình thức với nghệ sĩ Hồng Phượng. Do đó, rất mong cộng đồng mạng chấm dứt lưu truyền những thông tin sai lệch trên để trả lại sự thật. Sân Khấu Kịch Hoàng Thái Thanh với tôn chỉ sưởi ấm tâm hồn không tham gia những cuộc tranh luận mà chúng tôi không nắm rõ và không có liên quan. Xin chân thành cảm ơn".
Bài viết trên của Quý Bình đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khiến dân tình bàn tán xôn xao. Bên cạnh Quý Bình, trên trang cá nhân của các nghệ sĩ khác ở sân khấu Hoàng Thái Thanh cũng đều đồng loạt phản ứng với tin đồn tổ chức show cho cháu gái Vũ Linh.
Đã nhiều tháng trôi qua nhưng câu chuyện lùm xùm của gia đình cố NSƯT Vũ Linh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi Hồng Phượng không nhận được sự ủng hộ của khán giả còn Hồng Loan ngày càng được mọi người yêu mến hơn. Nhất là việc cô được các nghệ sĩ, đồng nghiệp của NSƯT Vũ Linh yêu thương giúp đỡ.