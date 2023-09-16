Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Quý Bình gây chú ý khi chia sẻ lại bài viết của trang fanpage của sân khấu Hoàng Thái Thanh về việc sân khấu đã bị vu khống tổ chức show cho ca sĩ Hồng Phượng , cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh.

Cụ thể, Quý Bình chia sẻ: "Hiện nay, cộng đồng mạng đang lan truyền thông tin Sân Khấu Kịch Hoàng Thái Thanh có tổ chức show diễn riêng cho nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu gái cố NSƯT Vũ Linh). Qua đó, chúng tôi đã nhận vô số lời bình phẩm tiêu cực, chửi rủa nặng nề của cộng đồng mạng.

Trước tình hình này, chúng tôi xin thông báo rõ chưa bao giờ tổ chức show diễn riêng và cũng chưa từng có sự cộng tác dưới mọi hình thức với nghệ sĩ Hồng Phượng. Do đó, rất mong cộng đồng mạng chấm dứt lưu truyền những thông tin sai lệch trên để trả lại sự thật. Sân Khấu Kịch Hoàng Thái Thanh với tôn chỉ sưởi ấm tâm hồn không tham gia những cuộc tranh luận mà chúng tôi không nắm rõ và không có liên quan. Xin chân thành cảm ơn".