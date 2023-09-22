Con gái cố NSƯT Vũ Linh nhắc nhớ kỉ niệm bên cạnh người ba quá cố khiến khán giả 'cay khóe mắt'

Sự ra đi của "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" là sự mất mát lớn, không gì có thể bù đắp đối với người thân, đồng nghiệp lẫn khán giả.
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Tháng 3/2023, trong đám tang của NSƯT Vũ Linh, Hồng Loan lần đầu lộ diện trước công chúng thu hút sự chú ý. Theo tiết lộ của Hồng Loan và một số người thân, sở sĩ lúc sinh thời, Vũ Linh giấu kín chuyện có người con gái là Hồng Loan vì không muốn ồn ào, thị phi. Tuy nhiên, ngay sau khi cố nghệ sĩ qua đời, Hồng Loan phải đối mặt với nhiều ồn ào liên quan đến tài sản thừa kế mà ông để lại.
Bên cạnh những ồn ào, mới đây nhất, con gái cố NSƯT Vũ Linh - Hồng Loan đã đăng tải dòng tâm sự về nỗi nhớ ba khiến nhiều khán giả "cay khóe mắt". Theo đó, cô chia sẻ hình ảnh đầy kỷ niệm chụp cùng người ba quá cố. Hồng Loan viết: "Ký ức ùa về. Ba hóa trị tại nơi đây và khi xuống sảnh bệnh viện, ba kêu bé Loan lại đây chụp hình với ba, lúc này ba còn khỏe lắm. Con nhớ ba, ba ơi".
Bên dưới bình luận, nghệ sĩ Bình Tinh bày tỏ cảm xúc: "Lúc này có chị 3 nhe". Có thể thấy, sự ra đi của "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" là khoảng trống lớn, không gì có thể bù đắp đối với người thân, đồng nghiệp lẫn khán giả.
Thời gian qua, Hồng Loan bắt đầu bán hàng online các loại đồ ăn vặt để trang trải cuộc sống. Cô nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ lẫn cộng đồng mạng. Hiện tại, gia đình con gái cố NSƯT Vũ Linh đã dọn về sống tại nhà của ba.
Sau khi đấng sinh thành ra đi, Hồng Loan gánh chịu nhiều thiệt thòi mệt mỏi. Tuy nhiên, cô cố gắng vượt qua mọi nỗi buồn để lo phần mộ cho ba mình thật tươm tất và cố gắng giữ ngôi nhà để thờ cúng ông bà tổ tiên.