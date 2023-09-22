Con gái cố NSƯT Vũ Linh nhắc nhớ kỉ niệm bên cạnh người ba quá cố khiến khán giả 'cay khóe mắt'

Tháng 3/2023, trong đám tang của NSƯT Vũ Linh, Hồng Loan lần đầu lộ diện trước công chúng thu hút sự chú ý. Theo tiết lộ của Hồng Loan và một số người thân, sở sĩ lúc sinh thời, Vũ Linh giấu kín chuyện có người con gái là Hồng Loan vì không muốn ồn ào, thị phi. Tuy nhiên, ngay sau khi cố nghệ sĩ qua đời, Hồng Loan phải đối mặt với nhiều ồn ào liên quan đến tài sản thừa kế mà ông để lại.

Tháng 3/2023, trong đám tang của NSƯT Vũ Linh, Hồng Loan lần đầu lộ diện trước công chúng thu hút sự chú ý

Bên cạnh những ồn ào, mới đây nhất, con gái cố NSƯT Vũ Linh - Hồng Loan đã đăng tải dòng tâm sự về nỗi nhớ ba khiến nhiều khán giả "cay khóe mắt". Theo đó, cô chia sẻ hình ảnh đầy kỷ niệm chụp cùng người ba quá cố. Hồng Loan viết: "Ký ức ùa về. Ba hóa trị tại nơi đây và khi xuống sảnh bệnh viện, ba kêu bé Loan lại đây chụp hình với ba, lúc này ba còn khỏe lắm. Con nhớ ba, ba ơi".