Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip về Hoa hậu Phương Lê và bạn thân của con gái Vũ Linh là Diệu Ni. Khi cả 2 đang livestream trên xe hơi, Diệu Ni khẳng định: "Mọi người cũng biết dù cho Loan có trắng tay, Ni cũng không bao giờ bỏ nó".

Ngày 5/3/2023, nghệ sĩ Vũ Linh qua đời ở tuổi 65 tại nhà riêng, sau thời gian mắc ung thư. Sau khi nghệ sĩ Vũ Linh mất, gia đình nghệ sĩ Vũ Linh xảy ra nhiều mâu thuẫn, tạo nên ồn ào dư luận giữa Hồng Loan (con gái nghệ sĩ Vũ Linh), bà Hồng Nhung (em gái nghệ sĩ Vũ Linh) và Hồng Phượng (con gái bà Hồng Nhung).

Lập tức, Phương Lê cũng đề nghị Diệu Ni quay màn hình về phía mình để được nói: "Ví dụ con Loan có bị hãm hại thê thảm phải ra đường, tôi là Phương Lê và Diệu Ni sẽ mua cho nó một căn hộ các để ở".

Phương Lê đáp: "Tui và bà mỗi người mua một căn hộ. Mình cho sát bên để tụi nó đập thông ra ở cho rộng".

Diệu Ni cũng nói thêm: "Chỉ những người sống vì tiền mới bỏ đi khi người ta khổ. Lêu lêu, nhà của ba người ta, cháu ở đâu bắn đại bác tám năm không tới rồi vô giành, trơ trẽn. Sao nhục nhã dữ vậy trời? Cháu gọi là bác là chú lên nói còn đỡ, này là cháu gọi bằng cậu mà nói như đúng rồi. Bởi vụ này mới nổi tiếng. Ví dụ ba của Loan là chú Năm mà được cháu gọi là chú là bác phụng dưỡng từ xưa tới giờ thì ok, đằng này thấy bệnh là nhào về ở là không được nha. Cậu mình tốt với mình như vậy, cậu mình mất là giành tài sản với con cậu mình. Kì quá vậy".

Diệu Ni, bạn thân con gái Vũ Linh tuyên bố mua căn hộ cao cấp tặng Hồng Loan nếu cô bị hại phải ra đường. Ảnh: FBNV.

Hồi tháng 3.2023, khi NSƯT Vũ Linh qua đời, Hồng Loan lần đầu lộ diện trước công chúng. Cô là người con được nghệ sĩ Vũ Linh làm giấy khai sinh. Theo tiết lộ của Hồng Loan và một số người thân, sở sĩ lúc sinh thời, Vũ Linh giấu kín chuyện có người con gái là Hồng Loan vì không muốn ồn ào, thị phi và sự quan tâm quá mức của công chúng.

Hiện tại gia đình Hồng Loan sống tại căn nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Ảnh: FBNV.

Hồng Loan vướng ồn ào mâu thuẫn với Hồng Phượng - cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Sau khi lộ diện, Hồng Loan vướng ồn ào mâu thuẫn với Hồng Phượng - cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh và Hồng Nhung - em gái nghệ sĩ Vũ Linh về tiền phúng điếu, hợp đồng truyền thông cho đám tang của cha cô.

Hiện tại, khi mọi chuyện ồn ào tạm lắng xuống, Hồng Loan kinh doanh online để kiếm tiền lo cho gia đình và các con. Nhiều khán giả vì thương cảm cho cuộc sống của Hồng Loan đã ít nhiều chung tay mua hàng để ủng hộ.