Người dân yêu cầu 'sao kê' khi thấy Hồng Phượng xuất hiện tại nhà cố NS Vũ Linh, ca sĩ Nguyên Vũ góp mặt ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan

Trước đó, vào ngày 11/9, TAND quận Phú Nhuận cũng đã làm việc với bà Hồng Loan. Tại buổi làm việc, tòa án đã ra thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố. Bà Hồng Loan cũng nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ 5 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 26/10, liên quan vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh (tên thật là Võ Văn Ngoan), TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đến xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan (bị đơn, con gái của cố NSƯT Vũ Linh).

Từ sớm, nhiều người dân đã kéo đến và vây kín nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Dù được bộ phận giữ trật tự an ninh phường ngăn cản nhưng họ vẫn luôn miệng hô: "Sao kê" ngay khi thấy Hồng Nhung và Hồng Phượng. Một số khác khẳng định đến ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan.

Theo đơn phản tố, bà Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung (nguyên đơn, em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh) di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận.

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ cũng chia sẻ hình ảnh có mặt tại đây để chứng kiến quá trình điều tra. Anh cho biết: "Đang tiến hành thẩm định phản tố tại nhà Hồng Loan… Vũ và vài luật sư cũng đã cùng đến…".

Ca sĩ Nguyên Vũ cũng có mặt tại buổi làm việc

Đại diện phát ngôn của Hồng Loan là Diệu Ni cho biết: "Hôm nay không có thắng thua gì hết, hôm nay chỉ là ngày thẩm định nha mọi người. Nhưng ngày mai mọi người sẽ có nhiều tin trông ngóng bao ngày tháng, bí mật sẽ được bật mí. Mọi người muốn biết rõ sự thật thì chờ ngày mai". Điều này khiến khán giả lẫn dư luận chờ đợi nhiều diễn biến mới.

Người dân tập trung đông đúc để theo dõi diễn biến vụ việc

Thời gian qua, vụ ồn ào tranh chấp gia sản nhà ông hoàng Hồ Quảng nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý từ cư dân mạng. Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, trong nội bộ gia đình cố nghệ sĩ đã bắt đầu xảy ra mâu thuẫn và bà Nhung đã khởi kiện bà Loan ra tòa.

Theo yêu cầu khởi kiện, bà Nhung đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh gồm:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm (phường 1, quận Phú Nhuận) do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87 và 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức do UBND Thủ Đức cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc ô tô. Những tài sản trên đã được sang tên cho bà Loan.

Bà Nhung cũng đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Sau khi vụ án được thụ lý, đầu tháng 8, bà Loan có yêu cầu phản tố và được TAND quận Phú Nhuận thụ lý.

Mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng

Theo nội dung phản tố, bà Loan yêu cầu nguyên đơn và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu nghệ sĩ Vũ Linh) di dời toàn bộ tài sản cá nhân ra khỏi nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm (phường 1, quận Phú Nhuận).