Người dân yêu cầu 'sao kê' khi thấy Hồng Phượng xuất hiện tại nhà cố NS Vũ Linh, ca sĩ Nguyên Vũ góp mặt ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan

Hậu trường 26/10/2023 14:22

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ hình ảnh có mặt tại nhà cố NS Vũ Linh để chứng kiến quá trình điều tra.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 26/10, liên quan vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh (tên thật là Võ Văn Ngoan), TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đến xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan (bị đơn, con gái của cố NSƯT Vũ Linh).

Trước đó, vào ngày 11/9, TAND quận Phú Nhuận cũng đã làm việc với bà Hồng Loan. Tại buổi làm việc, tòa án đã ra thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố. Bà Hồng Loan cũng nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ 5 triệu đồng.

Người dân yêu cầu 'sao kê' khi thấy Hồng Phượng xuất hiện tại nhà cố NS Vũ Linh, ca sĩ Nguyên Vũ góp mặt ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan - Ảnh 1
Toà án làm việc tại buổi thẩm định tại chỗ theo yêu cầu phản tố của Hồng Loan

Theo đơn phản tố, bà Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung (nguyên đơn, em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh) di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận.

Từ sớm, nhiều người dân đã kéo đến và vây kín nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Dù được bộ phận giữ trật tự an ninh phường ngăn cản nhưng họ vẫn luôn miệng hô: "Sao kê" ngay khi thấy Hồng Nhung và Hồng Phượng. Một số khác khẳng định đến ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan.

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ cũng chia sẻ hình ảnh có mặt tại đây để chứng kiến quá trình điều tra. Anh cho biết: "Đang tiến hành thẩm định phản tố tại nhà Hồng Loan… Vũ và vài luật sư cũng đã cùng đến…".

Người dân yêu cầu 'sao kê' khi thấy Hồng Phượng xuất hiện tại nhà cố NS Vũ Linh, ca sĩ Nguyên Vũ góp mặt ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan - Ảnh 2
Ca sĩ Nguyên Vũ cũng có mặt tại buổi làm việc 

 Đại diện phát ngôn của Hồng Loan là Diệu Ni cho biết: "Hôm nay không có thắng thua gì hết, hôm nay chỉ là ngày thẩm định nha mọi người. Nhưng ngày mai mọi người sẽ có nhiều tin trông ngóng bao ngày tháng, bí mật sẽ được bật mí. Mọi người muốn biết rõ sự thật thì chờ ngày mai". Điều này khiến khán giả lẫn dư luận chờ đợi nhiều diễn biến mới. 

Người dân yêu cầu 'sao kê' khi thấy Hồng Phượng xuất hiện tại nhà cố NS Vũ Linh, ca sĩ Nguyên Vũ góp mặt ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan - Ảnh 3

Người dân yêu cầu 'sao kê' khi thấy Hồng Phượng xuất hiện tại nhà cố NS Vũ Linh, ca sĩ Nguyên Vũ góp mặt ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan - Ảnh 4
 Người dân tập trung đông đúc để theo dõi diễn biến vụ việc 

Thời gian qua, vụ ồn ào tranh chấp gia sản nhà ông hoàng Hồ Quảng nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý từ cư dân mạng. Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, trong nội bộ gia đình cố nghệ sĩ đã bắt đầu xảy ra mâu thuẫn và bà Nhung đã khởi kiện bà Loan ra tòa.

Theo yêu cầu khởi kiện, bà Nhung đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh gồm:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm (phường 1, quận Phú Nhuận) do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87 và 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức do UBND Thủ Đức cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc ô tô. Những tài sản trên đã được sang tên cho bà Loan.

Bà Nhung cũng đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Sau khi vụ án được thụ lý, đầu tháng 8, bà Loan có yêu cầu phản tố và được TAND quận Phú Nhuận thụ lý.

Người dân yêu cầu 'sao kê' khi thấy Hồng Phượng xuất hiện tại nhà cố NS Vũ Linh, ca sĩ Nguyên Vũ góp mặt ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan - Ảnh 5
Mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng

Theo nội dung phản tố, bà Loan yêu cầu nguyên đơn và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu nghệ sĩ Vũ Linh) di dời toàn bộ tài sản cá nhân ra khỏi nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm (phường 1, quận Phú Nhuận).

Con gái cố NS Vũ Linh làm điều đặc biệt trong ngày giỗ Tổ, được đồng nghiệp, học trò của ba chào đón nồng hậu

Con gái cố NS Vũ Linh làm điều đặc biệt trong ngày giỗ Tổ, được đồng nghiệp, học trò của ba chào đón nồng hậu

Hành động của Hồng Loan trong ngày giỗ Tổ nhận về nhiều lời khen của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Vũ Linh Hồng Loan ca sĩ Nguyên Vũ Hồng Phượng

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'