'Cha đẻ' ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa ra đi ở tuổi 50: Đồng nghiệp thương tiếc một tài năng chia tay cuộc đời vội vã

Hậu trường 29/11/2023 10:47

Nhạc sĩ Xuân Phương là tác giả âm nhạc nhạc và ca khúc chủ đề của rất nhiều bộ phim truyền hình đình đám, nổi bật nhất trong số này là ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa do Tam ca 3A thể hiện từng được sử dụng trong phim Xin hãy tin em, Lời ru cho con (phim Của để dành) và Lời chưa nói trong phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Theo thông tin từ VietNamNet, cách đây ít phút, ca sĩ Minh Quân đăng bức ảnh đen trắng của nhạc sĩ Xuân Phương kèm chia sẻ: "Vĩnh biệt anh! Nhạc sĩ Xuân Phương. Người nhạc sĩ - người thầy của biết bao thế hệ học trò! Tác giả của rất nhiều những ca khúc nổi tiếng: Mong ước kỷ niệm xưa, Nếu phải xa nhau, Anh...

Em vô cùng đau xót và bàng hoàng khi nghe tin ra đi đột ngột như thế. Xin vĩnh biệt anh. Xin thành kính tri ân những gì anh đã dạy bảo em và cho em hát ca khúc Nếu phải xa nhau của anh. Viết những dòng chữ này mà tay em vẫn còn run vì quá đỗi bành hoàng và buồn quá anh ơi". 

Ca sĩ Minh Quân xác nhận, nhạc sĩ Xuân Phương qua đời lúc 9h ngày 29/11. Nhạc sĩ Xuân Phương là tác giả âm nhạc nhạc và ca khúc chủ đề của rất nhiều bộ phim truyền hình đình đám, nổi bật nhất trong số này là ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa do Tam ca 3A thể hiện từng được sử dụng trong phim Xin hãy tin em, Lời ru cho con (phim Của để dành) và Lời chưa nói trong phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

'Cha đẻ' ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa ra đi ở tuổi 50: Đồng nghiệp thương tiếc một tài năng chia tay cuộc đời vội vã - Ảnh 1
Nhạc sĩ Xuân Phương 

Dẫn tin từ VnExpress, nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973 ở Hưng Yên, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh nổi tiếng qua các ca khúc Lời ru cho con, Nếu phải xa nhau và Mong ước kỷ niệm xưa.

Sinh thời, nhạc sĩ cho biết Mong ước kỷ niệm xưa là một trong những ca khúc khiến anh ấn tượng nhất sự nghiệp sáng tác của mình. Anh nói: "Khi sáng tác bài hát này tôi còn rất trẻ, khoảng 23-24 tuổi. Hồi ấy, tôi mới tốt nghiệp ra trường nên có rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Ca từ và giai điệu trong bài hát dường như có sẵn trong đầu, tôi chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là ghi chúng ra thành bài hoàn chỉnh".

Những năm gần đây, anh sống kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông.

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Từ khóa:   nhạc sĩ Xuân Phương hậu trường mong ước kỷ niệm xưa

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