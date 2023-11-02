Mới đây, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài bức xúc đăng tải đoạn clip giải thích về tin đồn bí mật có con sau khi chồng mất.

Theo đó, nữ ca sĩ hải ngoại vô cùng phiền lòng khi liên tục tiếp nhận những thông tin sai sự thật về mình. Nguồn cơn từ hình ảnh bà xã cố NS Chí Tài hạnh phúc ẵm bồng 1 đứa bé sơ sinh mới đây. Phương Loan cho biết: "Đứa nhỏ hôm nọ tôi ẵm là cháu của Trizzie Phương Trinh, thật sự đó không phải con của tôi. Tại đứa nhỏ dễ thương quá nên tôi ẵm đong đưa thôi. Bây giờ tôi đi tới đâu, người ta cũng gọi tôi lại hỏi đó phải con của tôi không, đi từ nhà thờ, chợ đến chỗ làm đều bị hỏi, không phải đâu quý vị ơi.

Trên YouTube người ta đăng nói tôi chồng mới mất chưa được 3 năm đã có con mấy tháng. Tôi hốt hoảng, không ngờ tại sao tin lại lan truyền nhanh đến như vậy, đi tới đâu cũng bị hỏi, tôi vào nhà thờ người ta nói: 'Có con mà giấu'. Tôi nhìn cái ảnh ghép 1 bên anh Tài mặt buồn còn 1 bên tôi ẵm đứa bé, sao mà buồn quá. Tôi quá sợ hãi". Hình ảnh khiến bà xã cố NS Chí Tài bị hiểu lầm Trước đó, vợ cũ Bằng Kiều cũng đã phải lên tiếng đính chính em bé mà ca sĩ Phương Loan bế chính là cháu ruột của cô: "Chị Bé Heo có con? Ở tuổi này mà chị Bé Heo còn sinh được là mọi người té xỉu liền á. Baby chị Bé Heo ẵm trên tay tên là Emma, là cháu ruột gọi mình bằng cô.

Em mới có 3 tháng mà ba mẹ cho đi tùm lum chỗ hết. Đêm qua ba mẹ em đưa em đến đây ăn cơm niêu gặp cô Bé Heo cũng đang ăn ở đó. Cô Bé Heo thấy Emma dễ thương quá nên xin bế để chụp hình. Mà công nhận 2 cô cháu nhìn cưng thật". Đầu tháng 12/2020, cả showbiz Việt nhuộm màu tang thương vì nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời tại cầu thang chung cư sau khi tập thể dục về. Tại thời điểm đó, Hoài Linh, Việt Hương và nhiều nghệ sĩ thân thiết đứng ra lo toan hậu sự tại Việt Nam. Cuộc hôn nhân hơn 30 năm của cặp vợ chồng NS khiến công chúng ngưỡng mộ Hiện tại, cố nghệ sĩ được an vị tại nghĩa trang gần nhà ở Mỹ. Cứ dịp cuối tuần, ca sĩ Phương Loan sẽ đến để thăm viếng và trò chuyện bên di ảnh của chồng. Lúc sinh thời, NS Chí Tài và vợ có cuộc hôn nhân kéo dài 33 năm viên mãn nhưng không sinh con. Qua 3 năm đối mặt với biến cố mất mát người thân yêu nhất, NS Phương Loan nay đã lấy lại tinh thần, thường xuyên xuất hiện trong những buổi biểu diễn và họp mặt cùng đồng nghiệp ở Mỹ.

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