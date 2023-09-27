Việt Hương tiết lộ lí do đặt bàn thờ Chí Tài cạnh bàn thờ Tổ, xúc động mong cầu: 'Anh Tài ngồi ở đó chơi với anh em...'

Mới đây, trong 1 clip quay lại không khí làm lễ giỡ Tổ nghề sân khấu, Việt Hương đã nói về lí do cô đặt bàn thờ Chí Tài. Nữ danh hài tâm sự: "Tấm hình ở đây có 1 cây thánh giá, vì anh Tài là đạo chúa, khi mang ra sân bay có 1 bạn khán giả cầm cây thánh giá chạy theo kêu tôi, đó là lúc khi chuyển quan tài lên mấy bay, người ta để cây thánh giá xuống lại. Tôi cầm cây thánh giá về nhà luôn. Mỗi năm đến giỗ anh Tài, tôi lấy tấm hình gác lên cây thánh giá đó. Năm nay làm năm thứ 3, tôi định tổ chức đám giỗ cho anh Tài và anh Tài rất thích vui nên tôi có xin phép chị nhà và sân khấu để mang anh Tài tới đây, anh Tài ngồi ở đó chơi với anh em, chút nữa mang về.

Việt Hương chia sẻ về lý do đặt bàn thờ cố NS Chí Tài cạnh bàn thờ Tổ

Ngày xưa tôi diễn vở Tám người đàn bà, có cảnh tôi lộn mèo xuống tôi rất sợ. Khi đó người gần nhất mà tôi cảm thấy an toàn nhất là anh Lê Công Tuấn Anh vì lúc đó tôi đứng dưới áo quan rót rượu. Tôi chỉ cho các em nếu sợ quá, không biết cảnh té đó ra sao hay bơi không đủ hơi, sợ quá, sẽ xin, và xin người gần nhất bây giờ là chú Chí Tài. Bây giờ mỗi khi có công chuyện tôi cũng xin anh Tài. Anh Chí Tài có cây đàn là kỷ vật, tôi để ở nhà rồi mỗi khi rảnh anh Phương hay lấy ra đàn hát, lâu lâu tôi có nói: "Anh Tài, em lấy cây đàn với anh đi chơi đâu nghen", rồi tôi chở anh Tài với cây đàn đi theo, ví dụ có chuyện gì tôi cũng nói, mang ảnh đi đâu, chơi nhạc cụ gì cũng nói với anh".