Việt Hương cạo đầu: CĐM sốc 1, ông xã sốc 10, nói lời ruột gan khi thấy vợ 'chơi lớn'

Tối ngày 5/5, Việt Hương gây sốc với hình ảnh "đầu không cọng tóc", kế đó ông xã - nhạc sĩ Hoài Phương cũng có bài đăng để "tâm sự mỏng" về quyết định lần này của vợ.

Tối muộn ngày 5/5, nữ danh hài Việt Hương gây sốc khi khoe ảnh mới với diện mạo cực lạ trên trang cá nhân. Cụ thể, trong ảnh mới, nữ nghệ sĩ diện một bộ suit bó sát màu xám, kèm theo đó là "quả đầu" trụi lủi, không một cọng tóc. Nguyên do dẫn đến "giao diện" lạ lùng lần này cũng được Việt Hương tiết lộ. "Chào dự án mới với quả đầu cạo luôn! Rất hạnh phúc với những quyết định sống với vai diễn! Cả nhà cho em động lực năng lượng tốt nhé!", nữ danh hài bộc bạch.

Việt Hương tiết lộ dự án phim mới - Ảnh chụp màn hình Theo đó, để chuẩn bị cho dự án phim mới sắp tới đây, nữ danh hài đã quyết định chơi lớn, thay đổi ngoại hình "360 độ" để phù hợp với vai diễn. Sự hy sinh vì nghệ thuật của bà xã Hoài Phương nhận được rất nhiều lời khen từ bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Về phía nhạc sĩ Hoài Phương, anh cũng có đôi lời gửi đến người "đầu gối tay ấp" với mình sau khi thấy Việt Hương cắt phăng mái tóc.

Bài đăng của Hoài Phương - Ảnh chụp màn hình “Mọi quyết định của em anh luôn ủng hộ! Nhưng kỳ này.... Thấy cưng thiệt! Lúc đọc kịch bản bả quay qua hỏi, em không đủ cá tính vô vai vì vai cộng đồng LGBT, với vai này em không đủ cái tự tin vì mình lớn tuổi và body không đủ cơ bắp? Rồi chơi cái đầu, nhưng nói thiệt là ok nha vợ". Mặc dù cũng khá sốc khi thấy vợ "chơi lớn" như vậy, song nam nhạc sĩ vẫn ủng hộ hết lòng. Không những thế anh còn đặc biệt dành những "mỹ từ" như "thấy cưng thiệt", "ok nha vợ" để động viên bà xã. Tổ ấm hạnh phúc của cặp vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: Internet Trước hành động nịnh vợ “cực ngọt” mà Hoài Phương dành cho Việt Hương, khán giả không khỏi thích thú và ngưỡng mộ tình cảm bền chặt của cặp đôi. "Nghía" qua trang cá nhân của nam nhạc sĩ, CĐM rất dễ dàng nhận ra anh rất tích cực chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ bên Việt Hương. Những hình ảnh thể hiện tình cảm của hai vợ chồng, hay giây phút quây quần bên con gái đều nhận được sự tương tác và thích thú lớn từ fan hâm mộ.

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