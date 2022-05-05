Việt Hương 'xuống tóc', khoe diện mạo KHÁC THƯỜNG dù 3 ngày trước còn diện bikini 'nóng bỏng mắt', CĐM 'thả nhẹ' 2 từ 'HY SINH'?

Tối muộn ngày 5/5, Việt Hương gây sốc khi đăng tải hình ảnh cạo đầu trên trang cá nhân. 'Giao diện' mới nữ diễn viên hài khiến dân tình được một phen tá hỏa.

Nổi tiếng là nữ nghệ sĩ "chịu chơi", chịu "hy sinh" vi nghệ thuật, nên Việt Hương luôn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả thông qua những vai diễn không ngại lăn xả. Từ gameshow đến sân khấu kịch hay phim ngắn, bà xã nhạc sĩ Hoài Phương đều ghi dấu ấn đậm đà trong lòng người hâm mộ. Nữ nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt - Ảnh: Internet Đến mới đây, nữ danh hài lại tiếp tục gây sốc khi tung hình ảnh bản thân đã cạo đầu trên trang cá nhân khiến dân tình sốc nặng. Cụ thể, trong ảnh mới, nữ nghệ sĩ diện một bộ suit bó sát màu xám, có phần cắt xẻ ở ngực tương đối "o ép" vòng một. Điều gây chú ý nhất phải kể đến "quả đầu" trụi lủi, không một cọng tóc của Việt Hương.

Hình ảnh gây sốc của Việt Hương - Ảnh: FBNV Hình ảnh lạ lẫm của Việt Hương không khỏi gây sốt cõi mạng. Chỉ trước đó mới 3 ngày, nữ danh hài còn khoe vẻ nữ tính, quyến rũ khi diện bikini một mảnh khoe vòng eo đáng mơ ước. Việt Hương khoe dáng bên hồ bơi vô cực - Ảnh: FBNV Nguyên do dẫn đến "giao diện" lạ lùng lần này cũng được Việt Hương tiết lộ. "Chào dự án mới với quả đầu cạo luôn! Rất hạnh phúc với những quyết định sống với vai diễn! Cả nhà cho em động lực năng lượng tốt nhé!", nữ danh hài bộc bạch trên trang cá nhân.

Bà xã nhạc sĩ Hoài Phương hé lộ nguyên do - Ảnh chụp màn hình Lúc này CĐM mới vỡ lẽ, hóa ra Việt Hương sắp có dự án phim mới. Nhưng màn "chơi lớn" của Việt Hương cũng khiến không ít dân tình trầm trồ. Nhiều nghệ sĩ thân thiết như Cát Phượng, Phương Thanh,...ông Đoàn Ngọc Hải và CĐM đã đồng loạt để lại bình luận khen ngợi sự lăn xả, hy sinh vì nghệ thuật của Việt Hương. CĐM tặng cho nữ nghệ sĩ hai từ 'hy sinh' khi chứng kiến cô dám cắt phăng mái tóc để phù hợp với vai diễn - Ảnh chụp màn hình Được biết, ngoài việc là một diễn viên hài, Việt Hương còn xuất hiện trên điện ảnh với những vai diễn ấn tượng trong những bộ phim ăn khách như Nhà có 5 nàng tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ... và nhiều bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng. Chưa dừng lại ở đó, ở mảng chương trình truyền hình, Việt Hương liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai trò giám khảo, MC,... trong những chương trình game show hoặc tuyển chọn tài năng cực hot.

Việt Hương ghé thăm Phi Nhung những ngày đầu năm, viết một từ ngắn gọn trên trang cá nhân khiến CĐM rưng rưng xúc động Là đồng nghiệp thân thiết như chị em một nhà, Việt Hương không quên ghé thăm Phi Nhung trong những ngày đầu năm mới. Dòng trạng thái trên trang cá nhân khiến ai cũng rưng rưng cảm động.

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