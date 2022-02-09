Việt Hương ghé thăm Phi Nhung những ngày đầu năm, viết một từ ngắn gọn trên trang cá nhân khiến CĐM rưng rưng xúc động

Là đồng nghiệp thân thiết như chị em một nhà, Việt Hương không quên ghé thăm Phi Nhung trong những ngày đầu năm mới. Dòng trạng thái trên trang cá nhân khiến ai cũng rưng rưng cảm động.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, NS Việt Hương đã đăng tải hình ảnh ghé thăm nhà hàng chay của cố ca sĩ Phi Nhung trong những ngày đầu năm và dành lời yêu thương cho người chị em quá cố.

Cụ thể, nữ diễn viên hài bộc bạch: "Nay còn mùng ra ăn Tết với bả cho bả vui. Thương".

Bài đăng của Việt Hương - Ảnh chụp màn hình

Trong ảnh, Việt Hương tươi cười chụp ảnh bức ảnh Phi Nhung ở trước cửa quán chay và không quên rờ nhẹ lên khuôn mặt người đồng nghiệp thân thiết như để vơi đi phần nào nỗi nhớ.

Nữ danh hài và giọng ca Bông Điên Điển vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet

Thuở sinh thời, giọng ca Bông Điên Điển có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với bà xã nhạc sĩ Hoài Phương. Cả hai thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia các hoạt động từ thiện cùng nhau.

Việt Hương vừa đi vừa khóc trong chuyến bay đến Mỹ, đưa tro cốt người chị em thân thiết cho con gái - Ảnh cắt từ clip

Tại thời điểm nữ ca sĩ vừa qua đời, chính vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã mang tro cốt về trao tận tay cho con gái ruột Wendy tai Mỹ. Khoảnh khắc Việt Hương xuất hiện cùng chiếc túi đựng hũ tro cốt vừa đi vừa khóc, nhạc sĩ Hoài Phương đẩy kiện hàng lớn phía sau lúc vừa tới sân bay Los Angeles khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

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