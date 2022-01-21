Con gái cố ca sĩ Phi Nhung nghẹn ngào nhìn khoảnh khắc 2 em nhận giải thay mẹ, xót xa bộc bạch: 'Ước gì mẹ ở đây!'

Hậu trường 21/01/2022 08:35

Trên trang cá nhân, con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung là Wendy Phạm đã có bài đăng ngắn xúc động khi mẹ được vinh danh ở giải thưởng danh giá.

Tối ngày 20/1, buổi lễ trao giải Mai Vàng do báo Người Lao Động tổ chức đã chính thức diễn ra.

Đáng chú ý và gây xúc động hơn cả chính là giờ phút công bố cố ca sĩ Phi Nhung đã giành được giải thưởng cao nhất của hạng mục ca sĩ hát nhạc dân ca của năm, với ca khúc Bậu ơi đừng khóc.

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Phi Nhung thắng đề cử ca sĩ hát nhạc dân ca của năm - Ảnh chụp màn hình

Tại buổi lễ, 2 người con nuôi của cố ca sĩ đã thay mặt gia đình nhận giải và có đôi lời phát biểu đầy xúc động. Ngay khi nhận giải thưởng từ ca sĩ cẩm vân, con trai cả Đức Hiếu nghẹn ngào dành ra 1 phút để tưởng nhớ mẹ. Phát biểu tại buổi lễ, Đức Hiếu xúc động: "Con vô cùng tự hào về mẹ, mẹ là một nghệ sĩ luôn cống hiến hết mình.... Cảm ơn khán giả, fan hâm mộ đã luôn yêu thương mẹ của em..."

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Con trai nuôi của cố ca sĩ xúc động vì sự yêu thương của người hâm mộ dành cho người mẹ quá cố - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, trên trang cá nhân, con gái ruột của cố ca sĩ là Wendy Phạm đã có bài đăng ngắn xúc động khi mẹ được vinh danh ở giải thưởng danh giá.

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Bài đăng của Wendy Phạm - Ảnh chụp màn hình

Con gái ruột viết: "Con rất xúc động khi xem tiết mục các em thay Mẹ đi nhận giải Mai Vàng...

Con xin thay Mẹ Phi Nhung kính lời cảm ơn chân thành đến Báo Người Lao Động, Ban Tổ Chức giải Mai Vàng và tất cả các Ông Bà, Cô Chú, Anh Chị Em và fan cả 3 Miền của Mẹ con đã luôn yêu thương, ủng hộ Mẹ con cho đến giờ phút này. Mẹ ở trên Thiên Đàng chắc cũng sẽ rất tự hào và hạnh phúc khi nhìn thấy điều này.

Con ước gì có Mẹ ở đây... Cảm ơn các em đã thay Chị để nhận giải Mai Vàng của Mẹ".

Kèm theo đó là bức ảnh những người con của Phi Nhung đặt chiếc cúp Mai Vàng cạnh một bức tranh bông sen trắng như để tưởng nhớ cố ca sĩ.

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Giải thưởng của Phi Nhung khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động - Ảnh: FBNV

Trước đó, vào ngày 8/12, Ban tổ chức giải Mai Vàng lần thứ 27 năm 2021 (do báo Người Lao Động tổ chức) vừa công bố các nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn giải thưởng năm nay. 14 thành viên Hội đồng nghệ thuật đã thống nhất chọn 44 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn ở 12 hạng mục.

Điều khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động khi cái tên Phi Nhung bất ngờ góp mặt. Cố ca sĩ nằm trong top 3 đề cử ca sĩ hát nhạc dân ca của năm, với ca khúc Bậu ơi đừng khóc. Hai ca sĩ còn lại có mặt trong đề cử này là ca sĩ Cẩm Ly với ca khúc Mười thương miền Tây và ca sĩ Tố My với ca khúc Bậu về nơi đâu.

Phi Nhung thắng giải Mai Vàng, lời phát biểu nhận giải của con trai nuôi khiến cả hội trường 'lặng người'

Phi Nhung thắng giải Mai Vàng, lời phát biểu nhận giải của con trai nuôi khiến cả hội trường 'lặng người'

Đáng chú ý và gây xúc động hơn cả chính là giờ phút công bố cố ca sĩ Phi Nhung đã giành được giải thưởng cao nhất của hạng mục ca sĩ hát nhạc dân ca của năm, với ca khúc Bậu ơi đừng khóc.

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