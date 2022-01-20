Phi Nhung thắng giải Mai Vàng, lời phát biểu nhận giải của con trai nuôi khiến cả hội trường 'lặng người'

Hậu trường 20/01/2022 21:34

Đáng chú ý và gây xúc động hơn cả chính là giờ phút công bố cố ca sĩ Phi Nhung đã giành được giải thưởng cao nhất của hạng mục ca sĩ hát nhạc dân ca của năm, với ca khúc Bậu ơi đừng khóc.

Tối ngày 20/1, buổi lễ trao giải Mai Vàng do báo Người Lao Động tổ chức đã chính thức diễn ra.

Đáng chú ý và gây xúc động hơn cả chính là giờ phút công bố cố ca sĩ Phi Nhung đã giành được giải thưởng cao nhất của hạng mục ca sĩ hát nhạc dân ca của năm, với ca khúc Bậu ơi đừng khóc.

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Phi Nhung thắng đề cử ca sĩ hát nhạc dân ca của năm - Ảnh chụp màn hình

Tại buổi lễ, 2 người con nuôi của cố ca sĩ đã thay mặt gia đình nhận giải và có đôi lời phát biểu đầy xúc động. Ngay khi nhận giải thưởng từ ca sĩ cẩm vân, con trai cả Đức Hiếu nghẹn ngào dành ra 1 phút để tưởng nhớ mẹ. Phát biểu tại buổi lễ, Đức Hiếu xúc động: "Con vô cùng tự hào về mẹ, mẹ là một nghệ sĩ luôn cống hiến hết mình.... Cảm ơn khán giả, fan hâm mộ đã luôn yêu thương mẹ của em..."

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Con trai nuôi của cố ca sĩ xúc động vì sự yêu thương của người hâm mộ dành cho người mẹ quá cố - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào ngày 8/12, Ban tổ chức giải Mai Vàng lần thứ 27 năm 2021 (do báo Người Lao Động tổ chức) vừa công bố các nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn giải thưởng năm nay. 14 thành viên Hội đồng nghệ thuật đã thống nhất chọn 44 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn ở 12 hạng mục.

Điều khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động khi cái tên Phi Nhung bất ngờ góp mặt. Cố ca sĩ nằm trong top 3 đề cử ca sĩ hát nhạc dân ca của năm, với ca khúc Bậu ơi đừng khóc. Hai ca sĩ còn lại có mặt trong đề cử này là ca sĩ Cẩm Ly với ca khúc Mười thương miền Tây và ca sĩ Tố My với ca khúc Bậu về nơi đâu. Tại thời điểm công bố danh sách đề cử, khán giả đã vô cùng xúc động khi thấy cái tên Phi Nhung được đề cử. 

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Nằm trên giường bệnh, Phi Nhung vẫn lạc quan hát Bậu Ơi Đừng Khóc - Ảnh cắt từ clip

Mặc dù, hiện tại, giọng ca Bậu Ơi Đừng Khóc đã qua đời hơn 100 ngày, song hình ảnh và giọng hát của cô vẫn luôn in sâu trong lòng người hâm mộ.

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