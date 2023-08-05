NTK Đỗ Mạnh Cường tiếp tục đưa ra quan điểm gây chú ý sau khi thẳng thắn đề nghị 'Nên có một hoa hậu cần được tước vương miện để làm gương'

Đáng chú ý nhất, ngày 2/8, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm đề nghị tước vương miện Hoa hậu. Cụ thể, anh bày tỏ: "Thực sự cũng nên có một Hoa hậu trong lịch sử cần được tước vương miện để làm gương. Mà nếu không bị tước thì cô gái này cũng nên tự trả lại vương miện cho ban tổ chức để nhìn nhận lại những sai lầm trong phát ngôn cũng như suy nghĩ của mình trong những ngày vừa qua. Chỉ như vậy mới cứu được bản thân khỏi sự cuồng nộ của nhiều người thôi".

Những ngày qua, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi là tâm điểm bị chỉ trích bởi có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác. Không chỉ khán giả mà một số người nổi tiếng trong giới Vbiz cũng đưa ra quan điểm về vụ việc này.

"Tôi chỉ nói việc trả lại vương miện sẽ giúp cho cô gái ấy và gia đình có được cuộc sống bình yên, tránh sự giận dữ từ dư luận nhất là khi cái vương miện ấy còn quá rộng. Cô ấy hoàn toàn có thể làm lại mọi thứ từ đầu vì còn trẻ, có nhiều cơ hội. Giờ là thời gian nhìn lại để suy nghĩ, học tập, truyền tải những giá trị tích cực. Khi quay trở lại, cô ấy sẽ tỏa sáng đúng nghĩa" - anh khẳng định.

Quan điểm này của Đỗ Mạnh Cường nhận được nhiều sự quan tâm lẫn ý kiến trái chiều. Đến khuya 5/8, anh tiếp tục lên tiếng trên trang cá nhân, cho rằng bản thân không dồn Ý Nhi đến đường cùng, ngược lại mong muốn mở ra con đường mới cho tân Hoa hậu giúp gia đình và Ý Nhi có cuộc sống yên ổn.

Đỗ Mạnh Cường nói thêm: "Tiêu chí một cuộc thi Hoa hậu là tìm ra người xứng đáng nhất, đẹp về nhan sắc, trình độ, cách đối nhân xử thế và những đóng góp cho cộng đồng. Khán giả luôn muốn Hoa hậu hội tụ tất cả yếu tố đó. Chứ không thể khi xảy ra những chuyện không hay thì mình đổi lỗi do tuổi trẻ, chưa đủ sự chín chắn. Nếu chưa đủ thì có thể học thêm để hoàn thiện rồi trở thành Hoa hậu cũng không muộn". Cuối cùng, nhà thiết kế cho rằng mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Riêng anh chưa bao giờ hướng đến điều tiêu cực. Dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng tiếp tục đưa ra nhiều luồng tranh cãi về vụ việc.

Đến khuya 5/8, anh tiếp tục lên tiếng trên trang cá nhân, cho rằng bản thân không dồn Ý Nhi đến đường cùng, ngược lại mong muốn mở ra con đường mới cho tân Hoa hậu

Giữa "tâm bão" xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi, phía gia đình của cô cũng bị ảnh hưởng không ít. Mới đây, chia sẻ với báo Phụ nữ Thủ đô, ông Huỳnh Tấn Nguyên - cha của hoa hậu Ý Nhi - người đàn ông năm nay ngoài 50 tuổi và một mình nuôi 3 người con gái cho biết những ngày qua nhiều tin nhắn tấn công từ một bộ phận netizen quá khích.

Ông cũng có lên mạng để theo dõi và tìm hiểu nhưng thú thật cảm thấy rất buồn vì một số bạn trẻ nhắn tin nhiều lời khó nghe. Ngoài nhắn tin vào Facebook thì không biết cách nào, một số bạn cũng tìm được số điện thoại cá nhân để tiếp tục nhắn tin. Ngoài việc đi làm, ông chỉ ở trong nhà, không dám đi ra ngoài.

Giữa "tâm bão" xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi, phía gia đình của cô cũng bị ảnh hưởng không ít

Vì sự việc diễn ra bất ngờ và tiêu cực khiến ông nhiều ngày mất ngủ, mỗi khi nghĩ về con gái lại khóc. Ông tâm sự: "Từ đó đến giờ, cuộc sống của gia đình tôi chỉ trong huyện nhỏ này thôi. Tôi cũng chỉ có một công ty xây dựng nhỏ trong huyện. Tôi cũng không dám và chưa từng nghĩ gia đình sẽ đối diện với câu chuyện này. Tôi nghĩ tuổi cháu còn nhỏ dại, gia đình khi nghe tin vậy cũng buồn. ‏‏Hiện tại tôi biết nói là kính mong bà con mọi miền đất nước thương yêu cháu, cho cháu một cơ hội sửa sai. Gia đình giờ tôi biết nói gì, chỉ biết nói lời cảm ơn, cúi đầu nhận lỗi".

ông Huỳnh Tấn Nguyên - cha của hoa hậu Ý Nhi cho biết những ngày qua nhiều tin nhắn tấn công từ một bộ phận netizen quá khích

Huỳnh Trần Ý Nhi vừa đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cô 21 tuổi, quê Bình Định, cao 1,75 m, số đo ba vòng 79-59-89 cm, đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Cô sẽ đại diện Việt Nam thi Miss World 2024.