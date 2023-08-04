Dân mạng bất ngờ đào lại loạt khoảnh khắc siêu ngọt ngào của hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt trước những phát ngôn gây sốc!

Hậu trường 04/08/2023 10:47

Dân mạng cũng không ngừng soi lại những màn thể hiện tình cảm siêu ngọt ngào và đáng yêu của cặp đôi Ý Nhi và Anh Kiệt trước khi sóng gió ập đến.

Ngay trong đêm đăng quang Hoa hậu Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi nhận nhiều sự quan tâm khi không ngần ngại công khai bạn trai Anh Kiệt. Theo Ý Nhi chia sẻ, "nửa kia" tên đầy đủ là Nguyễn Anh Kiệt (21 tuổi), hiện đang là sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM. Cả hai quen nhau từ năm lớp 12. Tính đến hiện tại, cặp đôi đã có 6 năm yêu nhau. Nói về tính cách của Anh Kiệt, Hoa hậu Ý Nhi cho biết, bạn trai là một người hiền lành, học giỏi và chân thành. Suốt hành trình tham gia Miss World Vietnam, Ý Nhi luôn được bạn trai ủng hộ và giúp đỡ. 

Dân mạng bất ngờ đào lại loạt khoảnh khắc siêu ngọt ngào của hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt trước những phát ngôn gây sốc! - Ảnh 1
Ngay trong đêm đăng quang Hoa hậu Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi nhận nhiều sự quan tâm khi không ngần ngại công khai bạn trai Anh Kiệt

Vừa qua, chỉ sau vài ngày đăng quang hoa hậu, Ý Nhi đã gây tranh cãi về phát ngôn liên quan đến bạn trai rằng: "Em hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự rất là khác, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với em của 2-3 tháng trước đây. Vì vậy, bạn trai em chắc chắn phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp em. Em không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Dân mạng bất ngờ đào lại loạt khoảnh khắc siêu ngọt ngào của hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt trước những phát ngôn gây sốc! - Ảnh 2
Vừa qua, chỉ sau vài ngày đăng quang hoa hậu, Ý Nhi đã gây tranh cãi về phát ngôn liên quan đến bạn trai rằng: "Em hiện tại đã ở một cương vị mới.. bạn trai em chắc chắn phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp em"

Nhiều người cho rằng, tân Hoa hậu đã quá đề cao bản thân mà không suy nghĩ đến bạn trai gắn bó với mình trong suốt 6 năm qua. Mới đây, cư dân mạng còn bất ngờ đào lại đoạn clip phỏng vấn của Ý Nhi khi được hỏi “Nếu bị bạn trai ép cưới, không thì sẽ chia tay?”. Ý Nhi có cách xử lý tình huống không được khéo léo, cô thẳng thắn cho biết: “Thì cho bạn trai ra chuồng gà”. Phát ngôn này lần nữa khiến dân tình càng thêm sự phẫn nộ.

Dân mạng bất ngờ đào lại loạt khoảnh khắc siêu ngọt ngào của hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt trước những phát ngôn gây sốc! - Ảnh 3
Nhiều người cho rằng, tân Hoa hậu đã quá đề cao bản thân mà không suy nghĩ đến bạn trai gắn bó với mình trong suốt 6 năm qua

Mặc dù bạn gái "5 lần 7 lượt" phát ngôn gây tranh cãi về chuyện tình cảm nhưng Anh Kiệt không ngần ngại lên tiếng để bảo vệ bạn gái, hi vọng mọi người có cái nhìn khách quan hơn và yêu thương Ý Nhi. Về phần mình, Anh Kiệt hiện đã ẩn tất cả các bài viết và hình ảnh để đảm bảo sự riêng tư.

Dân mạng bất ngờ đào lại loạt khoảnh khắc siêu ngọt ngào của hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt trước những phát ngôn gây sốc! - Ảnh 4

Dân mạng bất ngờ đào lại loạt khoảnh khắc siêu ngọt ngào của hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt trước những phát ngôn gây sốc! - Ảnh 5
Mặc dù bạn gái "5 lần 7 lượt" phát ngôn gây tranh cãi về chuyện tình cảm nhưng Anh Kiệt không ngần ngại lên tiếng để bảo vệ bạn gái, hi vọng mọi người có cái nhìn khách quan hơn và yêu thương Ý Nhi

Dân mạng cũng không ngừng soi lại những màn thể hiện tình cảm siêu ngọt ngào và đáng yêu của cặp đôi Ý Nhi và Anh Kiệt trước khi sóng gió ập đến. Có thể thấy, dưới mỗi bài đăng của Ý Nhi, Anh Kiệt chính là một trong những "fan cứng" thường xuyên tương tác và không ngại dành lời khen, lời yêu thương cho bạn gái.

Dân mạng bất ngờ đào lại loạt khoảnh khắc siêu ngọt ngào của hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt trước những phát ngôn gây sốc! - Ảnh 6
Dân mạng bất ngờ đào lại loạt khoảnh khắc siêu ngọt ngào của hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt trước những phát ngôn gây sốc! - Ảnh 7
Dân mạng bất ngờ đào lại loạt khoảnh khắc siêu ngọt ngào của hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt trước những phát ngôn gây sốc! - Ảnh 8
Dưới mỗi bài đăng của Ý Nhi, Anh Kiệt chính là một trong những "fan cứng" thường xuyên tương tác và không ngại dành lời khen, lời yêu thương cho bạn gái

Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của cả 2 còn nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Nếu theo dõi trang cá nhân của cặp đôi, Anh Kiệt thường xuyên góp mặt trong những chuyến du lịch cùng gia đình bạn gái và có mối quan hệ thân thiết với Ý Nhã (em gái của Hoa hậu Ý Nhi). Bên cạnh đó, người đẹp quê Bình Định cũng xuất hiện tại đám cưới của chị gái Anh Kiệt. 

Khi được hỏi về tính cách của Hoa hậu Ý Nhi, gia đình Anh Kiệt cũng dành nhiều lời khen ngợi cho nàng hậu. "Gia đình tôi rất quý bé Nhi. Bé ngoan ngoãn, lễ phép, nữ công gia chánh giờ lại giỏi việc xã hội nữa. Tôi hi vọng mọi người sẽ ủng hộ, giúp đỡ để bé Nhi có một nhiệm kỳ thành công" - người này cho biết. 

Dân mạng bất ngờ đào lại loạt khoảnh khắc siêu ngọt ngào của hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt trước những phát ngôn gây sốc! - Ảnh 9
Dân mạng bất ngờ đào lại loạt khoảnh khắc siêu ngọt ngào của hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt trước những phát ngôn gây sốc! - Ảnh 10
Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của cả 2 còn nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Anh Kiệt thường xuyên góp mặt trong những chuyến du lịch cùng gia đình bạn gái. Người đẹp quê Bình Định cũng xuất hiện tại đám cưới của chị gái Anh Kiệt. 

Hiện tại, sau những ồn ào không nên có trong thời gian đương nhiệm Hoa hậu, Ý Nhi đã tạm khóa trang cá nhân để tránh ồn ào. Cả 2 cũng không nhắc đến chuyện tình cảm của mình trước truyền thông. Tân hoa hậu sinh năm 2002 đã đăng bài gửi lời xin lỗi đến khán giả và mong muốn cơ hội sửa sai thế nhưng việc này cũng không thể xoa dịu tình hình hiện tại. Bằng chứng là việc group anti-fan của Ý Nhi đã cán mốc nửa triệu người theo dõi và rất nhiều người ủng hộ việc nên "tước vương miện để làm gương".

Trước Ý Nhi, một Hoa hậu Vbiz cũng từng bị yêu cầu tước vương miện vướng ồn ào suốt 2 năm đương nhiệm, cuộc sống hiện tại ra sao?

Trước Ý Nhi, một Hoa hậu Vbiz cũng từng bị yêu cầu tước vương miện vướng ồn ào suốt 2 năm đương nhiệm, cuộc sống hiện tại ra sao?

Hoa hậu Vbiz này từng liên tiếp vướng scandal trong suốt 2 năm đương nhiệm khiến khán giả phẫn nộ, đòi tước vương miện.

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