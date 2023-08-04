Sau làn sóng chỉ trích dữ dội, tài khoản Ý Nhi bất ngờ đăng đàn xin trả lại vương miện Miss World Vietnam?

Bài viết này sau đó đã khiến cộng đồng mạng hoang mang, đặt câu hỏi liệu rằng việc Hoa hậu Ý Nhi đồng ý trả lại vương miện là có thật hay không.

Sau 10 ngày đăng quang, cơn sốt chỉ trích tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi vẫn chưa hạ nhiệt. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc nàng hậu liên tiếp có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác như: "Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi". Hay: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi Hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một Hoa hậu", "Khi BGK đã chọn em ở vị trí cao nhất, thì phải chứng tỏ em là một cô gái như thế nào thì họ mới đưa em đến vị trí đó đúng không ạ?"...



Sau 10 ngày đăng quang, cơn sốt chỉ trích tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi vẫn chưa hạ nhiệt Đỉnh điểm một câu là "giọt nước tràn ly" khiến một số từng lên tiếng bênh vực nay cũng phải quay lưng với nàng hậu đó là việc khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà, Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trên cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử. Tính đến 6h chiều ngày 2/8, nhóm anti-fan hoa hậu Ý Nhi đã chính thức cán mốc với số lượng người theo dõi khủng là hơn 400 nghìn thành viên Trước làn sóng đề nghị tước vương miện của Hoa hậu Ý Nhi, mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền bài viết gây chú ý của một tài khoản Facebook có tên Ý Nhi Huynh Tran. Cụ thể, theo nội dung bài viết đăng đàn xin lỗi khán giả và tuyên bố chuyện trả lại vương miện cho ban tổ chức sau nhiều lùm xùm.

"Qua sự việc này Ý Nhi cũng xin trả lại vương miện và danh hiệu cho ban tổ chức. Chúc cho người kế nhiệm của mình sẽ hoàn thành trọng trách thật tốt" - tài khoản có tên Ý Nhi Huynh Tran viết. Bài đăng của một tài khoản mạng xã hội có tên Ý Nhi Huynh Tran. Bài viết này sau đó đã khiến cộng đồng mạng hoang mang, đặt câu hỏi liệu rằng việc Hoa hậu Ý Nhi đồng ý trả lại vương miện là có thật hay không. Ngay sau đó, cư dân mạng đã "soi" được những chi tiết cho thấy đây thực chất chỉ là tài khoản Facebook giả mạo Hoa hậu Ý Nhi. Netizen cũng bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành động giả mạo người khác.

Hiện tại, sau loạt lùm xùm, cô nàng đã khoá tài khoản cá nhân để tránh gây thêm ồn ào. Hiện tại, sau loạt lùm xùm, Hoa hậu Ý Nhi đã 2 lần lên tiếng xin lỗi và mong được cơ hội sửa sai tuy nhiên điều này vẫn chưa thể lấy lại thiện cảm của dân tình. Hiện tại, cô nàng đã khoá tài khoản cá nhân để tránh gây thêm ồn ào. Trước đó, trong một buổi phỏng vấn với truyền thông nàng hậu từng bị đặt tình huống "Nếu bị tước vương miện?". Ý Nhi lập tức có phản ứng bất ngờ khi đưa tay lên đầu, đỡ lấy chiếc vương miện và trả lời: ‘Không, Nhi sẽ giữ vương miện trên đầu’ Trước đó, trong một buổi phỏng vấn với truyền thông nàng hậu từng bị đặt tình huống "Nếu bị tước vương miện?". Ý Nhi lập tức có phản ứng bất ngờ khi đưa tay lên đầu, đỡ lấy chiếc vương miện và trả lời: ‘Không, Nhi sẽ giữ vương miện trên đầu’. Bên cạnh đó, khi được hỏi “Nếu bị bạn trai ép cưới, không thì sẽ chia tay?”. Ý Nhi có cách xử lý tình huống không được khéo léo, cô thẳng thắn cho biết “Thì cho bạn trai ra chuồng gà”. Những phát ngôn này bị đào lại càng thêm sự phẫn nộ của dân tình đối với nàng hậu sinh năm 2002 vì thái độ tự mãn, đề cao bản thân.

Phản ứng bất ngờ của tân Hoa hậu Ý Nhi khi bị đòi tước vương miện, câu trả lời tiếp tục khiến netizen 'dậy sóng'! Mới đây, trước làn sóng đề nghị tước vương miện của Hoa hậu Ý Nhi, danh tình bất ngờ lan truyền một đoạn clip nàng hậu trả lời trong một buổi phỏng vấn với truyền thông trước đó về việc bị đặt tình huống "Nếu bị tước vương miện?".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-lan-song-chi-trich-du-doi-tai-khoan-y-nhi-bat-ngo-ang-an-xin-tra-lai-vuong-mien-miss-world-vietnam-607387.html