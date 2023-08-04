Trước Ý Nhi, một Hoa hậu Vbiz cũng từng bị yêu cầu tước vương miện vướng ồn ào suốt 2 năm đương nhiệm, cuộc sống hiện tại ra sao?

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2014. Thời điểm đó, cô đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau khi đoạt ngôi vị danh giá, Kỳ Duyên đã nhận nhiều lời chê bai kém sắc hơn các Hoa hậu tiền nhiệm và Á hậu. Ngoài ra, người đẹp còn bị gắn với biệt danh "Hoa hậu thị phi" bởi trong vòng chưa đầy 2 năm, cô liên tiếp vướng ồn ào khiến khán giả phẫn nộ và đòi tước vương miện của nàng hậu.

Sau 10 ngày đăng quang, cơn sốt chỉ trích tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi vẫn chưa hạ nhiệt. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc nàng hậu liên tiếp có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác. Trước Ý Nhi, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng là một cái tên từng gây bão mạng xã hội vào thời điểm đăng quang.

Những ồn ào khiến hình ảnh Kỳ Duyên đã không được sử dụng tại Hoa hậu Việt Nam 2016 và không được đồng hành trong các sự kiện của cuộc thi. Kỳ Duyên cũng không được trao lại vương miện cho người đẹp kế nhiệm. Ngoài ra, người đẹp còn bị khiển trách và yêu cầu chấn chỉnh hành vi, lối sống, tích cực cải thiện hình ảnh với công chúng.

Khán giả từng tranh cãi trái chiều khoảnh khắc mẹ Kỳ Duyên cúi xuống chỉnh giúp trang phục cho cô. Dáng ngủ của nàng hậu trên chuyến bay cũng trở thành đề tài gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Đặc biệt, những hình ảnh hút thuốc khiến cho nàng hậu "mất điểm" nhiều trong mắt công chúng. Nhiều người lên tiếng chỉ trích Kỳ Duyên vì là Hoa hậu đương nhiệm, đại diện cho vẻ đẹp Việt nhưng không giữ gìn hình ảnh.

Những hình ảnh hút thuốc khiến cho nàng hậu "mất điểm" nhiều trong mắt công chúng

Thời điểm đó, Hoa hậu Kỳ Duyên từng lên tiếng gửi lời xin lỗi tới khán giả: "Duyên nghĩ mình không nên nói hay giải thích thêm về chuyện này nữa. Chỉ có một điều Duyên cần phải chia sẻ với những người yêu mến mình bấy lâu nay: Xin lỗi vì đã làm mọi người buồn khi phải nghe, đọc những tin tức không hay về Duyên trong thời gian qua. Duyên đã không thận trọng khi thể hiện cá tính, chiều chuộng cái tôi bằng những hành động dễ gây tranh cãi với cộng đồng....".

Sau gần 1 thập kỷ kể từ khi đăng quang, tháng 4/2023 vừa qua, Kỳ Duyên từng thẳng thắn đối diện với những sai lầm của bản thân. Cô cho biết, ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô theo hướng tích cực và cả tiêu cực. Tiếp xúc với hào quang showbiz từ khi còn trẻ nên Kỳ Duyên không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ, va vấp.

Sau gần 1 thập kỷ kể từ khi đăng quang, tháng 4/2023 vừa qua, Kỳ Duyên từng thẳng thắn đối diện với những sai lầm của bản thân. Cô cho biết, ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô theo hướng tích cực và cả tiêu cực

Kỳ Duyên cũng thẳng thắn cho biết bản thân tự cảm thấy những hành động của mình vào giai đoạn đó không phù hợp đối với một Hoa hậu Việt Nam. Cô bày tỏ: "Những gì tôi làm thật sự không đúng đắn với một người có danh xưng Hoa hậu Việt Nam. Kể cả việc tôi có bị lấy mất đi tất cả thì cũng là một hình phạt xứng đáng".

Hiện tại, cuộc sống của Kỳ Duyên kín tiếng hơn trước. Cô cũng được nhiều người nhận xét tính cách đã điềm đạm và thay đổi rất nhiều.

Hiện tại, cuộc sống của Kỳ Duyên kín tiếng hơn trước. Cô cũng được nhiều người nhận xét tính cách đã điềm đạm và thay đổi rất nhiều. Nhan sắc của Kỳ Duyên cũng được đánh giá thăng hạng hơn. Thoải mái chia sẻ về những hoạt động nghệ thuật và đời thường nhưng Kỳ Duyên khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nàng hậu từng tâm sự: "Chuyện tình cảm, tôi chỉ muốn chia sẻ là nó đang hạnh phúc nhưng xin phép giữ cho riêng mình".

Nàng hậu cũng gây ấn tượng trong các show truyền hình thực tế như KOC Vietnam, Cuộc Đua Kỳ Thú, Sao Nhập Ngũ, Khi Đàn Ông Có Bầu… Hiện tại, hình ảnh của nàng hậu đã thay đổi tích cực trong mắt công chúng

Trên trang cá nhân, người đẹp gốc Thành Nam phần nào hé lộ cuộc sống sung túc của mình. Kỳ Duyên đã có cho mình một sự nghiệp vững chắc nhờ việc tích cực hoạt động trong showbiz Việt và lấn sân sang kinh doanh. Ở tuổi 26, cô đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước gồm căn hộ sang trọng, xe hơi tiền tỷ, loạt hàng hiệu đắt giá và tiệm nail sang chảnh tại TP.HCM.

Ở tuổi 26, cô đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước gồm căn hộ sang trọng, xe hơi tiền tỷ, loạt hàng hiệu đắt giá và tiệm nail sang chảnh tại TP.HCM

Cô tập trung chuyên môn nhiều hơn, cẩn thận trong từng phát ngôn, hành động. Nàng hậu lựa chọn các chương trình thực tế phù hợp, thể hiện được cá tính và bộc lộ được nhiều điểm mạnh của bản thân. Thời gian trở lại showbiz, Kỳ Duyên đảm nhận nhiều vai trò mới như HLV của cuộc thi The Look, Miss Fitness Vietnam, The Face Vietnam… Nàng hậu cũng gây ấn tượng trong các show truyền hình thực tế như KOC Vietnam, Cuộc Đua Kỳ Thú, Sao Nhập Ngũ, Khi Đàn Ông Có Bầu… Hiện tại, hình ảnh của nàng hậu đã thay đổi tích cực trong mắt công chúng.