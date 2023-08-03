Một Hoa hậu quê Bình Định bị BTC tước vương miện sau khi đăng quang vì lý do bất ngờ!

Tuy nhiên hiện tại, đại diện BTC cuộc thi đã đưa ra lời xin lỗi đến khán giả và không đề cập gì đến việc tước danh hiệu của Hoa hậu Ý Nhi. Trước loạt ồn ào của tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, một hoa hậu khác đến từ Bình Định cũng đang được cộng đồng mạng chú ý trở lại khi cô là hoa hậu từng bị tước vương miện sau hơn 3 tháng đăng quang.

Thời gian gần đây, thông tin tranh cãi xoay quanh phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi liên tục tràn ngập trên các diễn đàn mạng xã hội. Thậm chí nhiều khán giả còn tạo ra nhiều hội nhóm trên Facebook với mục đích đăng tải các bài viết bày tỏ sự không đồng tình về những phát ngôn của người đẹp sinh năm 2002. Không ít khán giả còn kêu gọi tẩy chay, gửi email đến ban tổ chức yêu cầu tước vương miện và đề nghị tổ chức Miss World 2024 tước suất thi quốc tế của Ý Nhi.

Cụ thế, vào giữa tháng 7 vừa qua, người đẹp Nguyễn Thị Thảo đến từ Bình Định bị ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 tước vương miện và vật phẩm đăng quang vì không hoàn thành nghĩa vụ của một người đương nhiệm. Á hậu 1 là người đẹp Latvia - Alisa Miskovska được đôn lên thay thế.

"Ban tổ chức Miss Business Global rất tiếc phải thông báo chúng tôi sẽ thu hồi danh hiệu của người đẹp Nguyễn Thị Thảo đến từ Việt Nam bởi vì cô ấy không hoàn thành nghĩa vụ của mình kể từ khi đăng quang đến nay", ban tổ chức cuộc thi Miss Business Global - Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 đăng tải thông báo cho biết tước danh hiệu của người đẹp Nguyễn Thị Thảo hôm 10/7 vừa qua.

Người đẹp Nguyễn Thị Thảo bị tước danh hiệu Miss Business Global - Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 vì "không hoàn thành nghĩa vụ"

Đại diện BTC cuộc thi, ông Bezi Đường, chia sẻ thêm: "BTC thống nhất thu hồi danh hiệu hoa hậu và vật phẩm đăng quang đối với thí sinh Nguyễn Thị Thảo vì cô không đủ trách nhiệm để đảm nhận danh hiệu và đồng hành cùng BTC".

Vị này bức xúc nhấn mạnh rằng Nguyễn Thị Thảo có "thái độ làm việc và tác phong không tôn trọng BTC", cô đã vi phạm 2 điều khoản:

"Từ sau khi đăng quang Nguyễn Thị Thảo, không giữ được hình ảnh Hoa hậu theo tiêu chí của BTC, mặc dù BTC đã đưa ra định hướng và quy tắc ngay từ sau khi đăng quang nhưng nhận được thái độ không hợp tác từ Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023.

Không đảm bảo tính bảo mật thông tin: Trong quá trình làm việc và trao đổi thông tin cá nhân, Nguyễn Thị Thảo tự ý chụp đoạn tin nhắn nội bộ và gửi đi cho khách hàng mà chưa được sự đồng ý của BTC".

Người đẹp Latvia - Alisa Miskovska được đôn lên thay thế vị trí của Nguyễn Thị Thảo

Được biết, cuộc thi Miss Business Global - Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông từ ngày 13/3 đến ngày 23/3 với nhiều hoạt động. Trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023, 16 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã trải qua các vòng thi như: Trình diễn trang phục dân tộc; Trình diễn trang phục áo dài Việt Nam; Trình diễn trang phục dạ hội...

Huỳnh Trần Ý Nhi đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua. Sau hơn 1 tuần đăng quang, người đẹp quê Bình Định liên tục "mất điểm" vì những màn ứng xử có phần kém tinh tế

Về phần Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, người đẹp sinh năm 2002, quê Bình Định đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua. Hoa hậu Ý Nhi là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Nàng hậu là hoa hậu đầu tiên công khai người yêu ngay sau họp báo. Trong khi, trước đây, hầu hết các người đẹp đoạt danh hiệu đều giữ kín vấn đề tình cảm.

Thế nhưng, người đẹp quê Bình Định liên tục "mất điểm" vì những màn ứng xử có phần kém tinh tế, trong đó có phát ngôn "bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi", hay "khi bạn bè vẫn uống trà sữa thì tôi đã thi hoa hậu", và gần đây nhất là tranh cãi liên quan đến "3 nhân vật nổi tiếng quê ở Bình Định".