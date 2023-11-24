NSƯT Đỗ Kỷ làm đơn xin 'cứu xét' sau khi trượt danh hiệu NSND vì có đơn thư tố cáo

Trong đơn, ông cho biết nhận được thông báo kết quả thẩm định hồ sơ từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn hôm 22/11. Ông bày tỏ: "Sau khi tiếp nhận thông báo, tôi rất choáng, bị sang chấn tâm lý nên huyết áp luôn ở trên mức 170mgH. Ngay trong sáng 22/11, chị Nguyệt - cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ Bộ VHTTDL liên lạc qua điện thoại, nói tôi thông cảm gỡ hình ảnh tờ thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn trên Facebook xuống vì hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND của tôi do cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ để lẫn vào tập hồ sơ của những người có ý kiến phía Công an. Đó cũng là lý do mà hồ sơ xin xét tặng danh hiệu của tôi bị dừng lại".

Sáng nay (24/11), nghệ sĩ Đỗ Kỷ cho biết đã làm đơn gửi các lãnh đạo cấp cao như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, cùng một số cơ quan tham gia xét duyệt danh hiệu.

NSƯT Đỗ Kỷ khẳng định 44 năm học tập, công tác (trong đó có 2 năm, 2 tháng 20 ngày ở trong quân ngũ, thuộc sư đoàn 323, đặc khu Quảng Ninh) tại Nhà hát Kịch Việt Nam và phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, anh chưa hề vi phạm pháp luật, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

NSƯT Đỗ Kỷ làm đơn cứu xét mong được các cơ quan có thẩm quyền làm rõ những vấn đề sau: Người đứng đơn thư tố cáo là ai? Nội dung đơn thư là gì?; Hồ sơ của anh có ý kiến của Công an hay không? Nếu có là ý kiến gì?.

"Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10 của tôi được các cấp cơ sở thông qua khi đã đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được gửi lên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhưng vì có đơn thư nên tạm để lại (Theo thông báo số 604/TB-NTBD), nhưng tôi được biết những vấn đề nêu trong đơn thư đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn làm việc với Nhà hát Kịch Việt Nam làm rõ là không có cơ sở, hay nói một cách khác là đơn thư vu khống. Vậy việc “tạm để lại” hồ sơ của tôi có thoả đáng không?" - NSƯT Đỗ Kỷ đặt câu hỏi.

Cuối đơn, NSƯT Đỗ Kỷ mong các lãnh đạo, các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải đáp những thắc mắc của anh để trả lại uy tín và danh dự cho anh và gia đình.

Đơn cứu xét của NSƯT Đỗ Kỷ gửi cơ quan chức năng

Những ngày qua, NSND Lan Hương - vợ của NS Đỗ Kỷ đã dành nhiều lời an ủi, động viên chồng sau sự việc trên: "Đừng buồn anh ơi, chúng mình có nhau là được rồi. Chúng mình cứ là nghệ sĩ của nhân dân là tốt rồi. Cứ sống và làm việc như đã từng, tự tìm lấy bình an trong cuộc sống thôi".

Nhiều nghệ sĩ khác như Đinh Trà My, Vượng Râu, Chí Trung, Đức Thịnh, Đào Hoàng Yến,... cũng gửi lời an ủi đến NS Đỗ Kỷ. NSƯT Tạ Tuấn Minh viết: "Cuộc đời nghệ sĩ không phải là danh hiệu, mà chỉ là cái tình sống với nhau thôi";

Nguyễn Thuỵ Vân bày tỏ: "Giá kể họ nói rõ hơn thì mình sẽ đỡ hoang mang vì suy cho cùng điều sợ nhất chính là không hiểu "vì sao mình bị cho là sai mà mình không biết"! Chú Kỷ đừng buồn, cháu tin là sớm muộn gì chú vẫn sẽ được trao danh hiệu NSND, bởi chú đã trong lòng Nhân dân lâu rồi";...

Những ngày qua, NSND Lan Hương - vợ của NS Đỗ Kỷ đã dành nhiều lời an ủi, động viên chồng sau sự việc trên

Từ năm 2001 - 2008, NSƯT Đỗ Kỷ giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam rồi ghi dấu ấn khi dàn dựng một số vở kịch tiêu biểu như: Hoa cúc xanh trên đầm lầy (1999), Đi tìm điều không mất (2003), Chuyện vặt người lính (2005)... Từ năm 2008, NSƯT Đỗ Kỷ chuyển sang công tác ở Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Ngoài sân khấu, nam nghệ sĩ còn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh truyền hình, được yêu mến qua nhiều bộ phim: Gia phả của đất, Trái tim có nắng, Ngôi biệt thự màu tro lạnh, Câu hỏi số 5, Hương đất, Nếp nhà, Người phán xử, Cuồng phong... Năm 2022, ông nghỉ hưu theo chế độ nhưng vẫn tham gia đóng phim truyền hình VTV, mới đây nhất là phim "Nơi giấc mơ tìm về" đóng cùng NSNS Lê Khanh.