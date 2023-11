NSƯT Đỗ Kỷ làm đơn xin 'cứu xét' sau khi trượt danh hiệu NSND vì có đơn thư tố cáo

Sáng nay (24/11), nghệ sĩ Đỗ Kỷ cho biết đã làm đơn gửi các lãnh đạo cấp cao như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, cùng một số cơ quan tham gia xét duyệt danh hiệu.

Trong đơn, ông cho biết nhận được thông báo kết quả thẩm định hồ sơ từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn hôm 22/11. Ông bày tỏ: "Sau khi tiếp nhận thông báo, tôi rất choáng, bị sang chấn tâm lý nên huyết áp luôn ở trên mức 170mgH. Ngay trong sáng 22/11, chị Nguyệt - cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ Bộ VHTTDL liên lạc qua điện thoại, nói tôi thông cảm gỡ hình ảnh tờ thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn trên Facebook xuống vì hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND của tôi do cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ để lẫn vào tập hồ sơ của những người có ý kiến phía Công an. Đó cũng là lý do mà hồ sơ xin xét tặng danh hiệu của tôi bị dừng lại".