NSƯT Đỗ Kỷ sốc nặng khi nhận được thông báo bị trượt danh hiệu NSND vì đơn thư tố cáo: 'Nào có ham danh nọ, tước kia...'

Hậu trường 22/11/2023 09:15

NSƯT Đỗ Kỷ cho hay ông không nhận được bất cứ thông tin gì về việc có đơn thư đối với hồ sơ của mình.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 22/11, NSƯT Đỗ Kỷ trải lòng ông rất buồn sau gần 2 năm cầm sổ hưu bỗng nhận được thông báo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề ngày 21/11 cho hay Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND của ông do có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu NSND lần 10.

NSƯT Đỗ Kỷ sốc nặng khi nhận được thông báo bị trượt danh hiệu NSND vì đơn thư tố cáo: 'Nào có ham danh nọ, tước kia...' - Ảnh 1
NSƯT Đỗ Kỷ 

NSƯT Đỗ Kỷ cho hay ông không nhận được bất cứ thông tin gì về việc có đơn thư đối với hồ sơ của mình.

"Tôi rất buồn. Mình sống ở trên đời may mắn có được việc làm ưa thích và gắng làm thật tốt là toại nguyện lắm rồi, chứ nào có ham danh nọ, tước kia vậy mà vẫn có người ganh ghét, tị hiềm" - NSƯT Đỗ Kỷ nói.

Ông cũng cho hay thông báo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn làm ông choáng váng.

"Tôi choáng, bởi lẽ lần đầu tiên mình được có người quan tâm đến bằng đơn thư vào đúng thời gian nhạy cảm, vì hơn 40 năm trong nghề mình có ở vị trí nào có quyền quyết định mà họ lại để ý đâu cơ chứ. Vậy mà bây giờ có người gửi đơn thư kêu mình để bên công an có ý kiến"- nghệ sĩ nổi tiếng chia sẻ.

Ông cũng cho hay hiện tại muốn biết và muốn giải đáp mọi nội dung của đơn để làm rõ thông tin, không để ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình.

"Tôi không nhất trí với văn bản gửi mình. Nếu đơn thư nói về tôi mà không đúng thì người đứng đơn có mắc tội vu khống không? Hay là không ưa ai thì cứ đơn thư gửi đi khắp nơi. Bây giờ tôi quan tâm nhất là sẽ kêu ở đâu, với ai? Cơ quan nào sẽ là nơi phán quyết?" - nghệ sĩ Đỗ Kỷ bày tỏ.

NSƯT Đỗ Kỷ sốc nặng khi nhận được thông báo bị trượt danh hiệu NSND vì đơn thư tố cáo: 'Nào có ham danh nọ, tước kia...' - Ảnh 2

NSƯT Đỗ Kỷ sốc nặng khi nhận được thông báo bị trượt danh hiệu NSND vì đơn thư tố cáo: 'Nào có ham danh nọ, tước kia...' - Ảnh 3
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Liên quan đến vấn đề này, dẫn tin từ Dân Việt, bà Trần Ly Ly - Q. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ là đơn vị tiếp nhận chỉ đạo từ Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ, Bộ VHTTDL và gửi thông báo đến nghệ sĩ Đỗ Kỷ. Việc xem xét hồ sơ ở cấp cao là Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ, Bộ VHTTDL. Trước đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét hồ sơ của nghệ sĩ Đỗ Kỷ với vai trò là Hội đồng cấp cơ sở thì thấy có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để xem xét xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nên mới trình hồ sơ lên cấp Bộ.

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