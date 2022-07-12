NSƯT Đỗ Kỷ lần đầu tiết lộ cuộc sống hôn nhân với NSND Lan Hương - 'mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh Việt'

Hậu trường 12/07/2022 11:25

Trong làng nghệ thuật Việt, cặp vợ chồng NSƯT Đỗ Kỷ và NSND Lan Hương luôn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc, mẫu mực.

Trái ngược với tính cách "chửi chồng mắng con" trên truyền hình, ngoài đời NSND Lan Hương là người phụ nữ hiền hậu, chịu thương chịu khó và hết lòng vì chồng con. Nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được tổ ấm "cơm lành canh ngọt", cùng với ông xã là NSƯT Đỗ Kỷ nuôi dạy con cháu.

Mới đây, trong chương trình Lời tự sự, nói về cuộc sống hôn nhân với NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ đã thừa nhận cả hai “cứ nhìn nhau rồi sống". Bởi vì bộ đôi nghệ sĩ quen nhau khi cùng học chung lớp. Đối với ông thì “tôi với vợ đến với nhau cũng giống như cơm ăn nước uống".

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm: “Lúc đó tôi chỉ còn mẹ thôi. Bà hiền lắm, chẳng có ý kiến gì và không can thiệp vào chuyện tình cảm của con".

NSƯT Đỗ Kỷ lần đầu tiết lộ cuộc sống hôn nhân với NSND Lan Hương - 'mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh Việt' - Ảnh 1
NSƯT Đỗ Kỷ vô cùng hài lòng với cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Lan Hương - Ảnh: FBNV

Bày tỏ quan điểm về việc phụ nữ bằng tuổi sẽ già dặn hơn, NSƯT Đỗ Kỷ cho rằng điều đó tùy thuộc vào từng lĩnh vực, tính cách mỗi người... Song khi nhận xét về người bạn đời, ông đánh giá NSND Lan Hương là người lo xa. Trong khi đó, bản thân nam nghệ sĩ thì cái gì đến nơi mới lo.

Ông bộc bạch tiếp: "Quan điểm của chúng tôi là phải sống thật, có sao sống thế. Nếu mình sống tốt với người khác mà họ không sống tốt với mình thì thôi kệ. Vợ tôi lo xa hơn, chẳng hạn như bây giờ con lớn, lấy vợ rồi nhưng vẫn cứ lo là nó còn dại".

Với đời sống hôn nhân, NSƯT Đỗ Kỷ chưa bao giờ nghĩ mình là chỗ dựa vững chắc hay là người cầm cân nảy mực trong gia đình. Thay vào đó, tất cả mọi việc ông đều “nghĩ sao làm vậy". Nam diễn viên quan niệm: “Tôi không sống cho mình. Tôi sống như một tấm gương để sau này con nhìn vào. Tôi cố gắng đi làm những việc nhỏ, như rửa bát, quét nhà là chuyện bình thường”.

NSƯT Đỗ Kỷ lần đầu tiết lộ cuộc sống hôn nhân với NSND Lan Hương - 'mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh Việt' - Ảnh 2
Gia đình 4 thế hệ của 2 nghệ sĩ - Ảnh: FBNV

Hiện tại, gia đình 4 thế hệ của NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ đều sống chung với nhau dưới một mái nhà. Đặc biệt, làm mẹ chồng của 2 cô con dâu, nữ nghệ sĩ không sống quá quy tắc, luôn để các con được tự do, thoải mái nên được con dâu yêu quý.

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Từ khóa:   NSND Lan Hương NSƯT Đỗ Kỷ sao Việt

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