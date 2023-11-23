Nghệ sĩ Lan Hương 'Bông' dành lời an ủi, xoa dịu ông xã Đỗ Kỷ sau khi nhận thông báo trượt danh hiệu NSND vì có đơn thưa

Hậu trường 23/11/2023 09:45

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ VH,TT&DL) cho biết, trong quá trình xét duyệt danh hiệu NSND, việc NSƯT Đỗ Kỷ có đơn thư là đúng, nhưng sự việc đã được Hội đồng cấp Bộ giải quyết.

Sáng ngày 22/11, NSƯT Đỗ Kỷ trải lòng ông rất buồn và sốc khi nhận được thông báo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn về việc hồ sơ xin xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) của ông bị tạm dừng vì không đủ điều kiện, có đơn thư khiếu nại và ý kiến của Bộ Công an.

Ông cho biết: "Tôi rất buồn. Mình sống ở trên đời may mắn có được việc làm ưa thích và gắng làm thật tốt là toại nguyện lắm rồi, chứ nào có ham danh nọ, tước kia vậy mà vẫn có người ganh ghét, tị hiềm".

Khi nhận được thông báo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn làm ông choáng váng. "Tôi choáng, bởi lẽ lần đầu tiên mình được có người quan tâm đến bằng đơn thư vào đúng thời gian nhạy cảm, vì hơn 40 năm trong nghề mình có ở vị trí nào có quyền quyết định mà họ lại để ý đâu cơ chứ. Vậy mà bây giờ có người gửi đơn thư kêu mình để bên công an có ý kiến"- nghệ sĩ nổi tiếng chia sẻ.

Nghệ sĩ Lan Hương 'Bông' dành lời an ủi, xoa dịu ông xã Đỗ Kỷ sau khi nhận thông báo trượt danh hiệu NSND vì có đơn thưa - Ảnh 1
Sáng ngày 22/11, NSƯT Đỗ Kỷ trải lòng ông rất buồn và sốc khi nhận được thông báo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn về việc hồ sơ xin xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) của ông bị tạm dừng

Ông cũng cho hay hiện tại muốn biết và muốn giải đáp mọi nội dung của đơn để làm rõ thông tin, không để ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình. "Tôi không nhất trí với văn bản gửi mình. Nếu đơn thư nói về tôi mà không đúng thì người đứng đơn có mắc tội vu khống không? Hay là không ưa ai thì cứ đơn thư gửi đi khắp nơi. Bây giờ tôi quan tâm nhất là sẽ kêu ở đâu, với ai? Cơ quan nào sẽ là nơi phán quyết?

Hơn 40 năm làm nghề, tôi luôn làm một nghệ sĩ hết lòng vì nghệ thuật. Đây không phải là việc dừng hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND mà còn là danh dự và uy tín của cá nhân tôi nữa. Tôi hoàn toàn không thấy thỏa mãn với văn bản mà Cục Nghệ thuật biểu diễn đã gửi cho mình" - nghệ sĩ Đỗ Kỷ cho hay. 

Nghệ sĩ Lan Hương 'Bông' dành lời an ủi, xoa dịu ông xã Đỗ Kỷ sau khi nhận thông báo trượt danh hiệu NSND vì có đơn thưa - Ảnh 2
Ông cũng cho hay hiện tại muốn biết và muốn giải đáp mọi nội dung của đơn để làm rõ thông tin, không để ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình

Sau bài đăng trải lòng của chồng, NSND Lan Hương đã chia sẻ lại bài viết kèm dòng an ủi: "Đừng buồn anh ơi, chúng mình có nhau là được rồi. Chúng mình cứ là nghệ sĩ của nhân dân là tốt rồi. Cứ sống và làm việc như đã từng, tự tìm lấy bình an trong cuộc sống thôi".

Nghệ sĩ Lan Hương 'Bông' dành lời an ủi, xoa dịu ông xã Đỗ Kỷ sau khi nhận thông báo trượt danh hiệu NSND vì có đơn thưa - Ảnh 3
Sau bài đăng trải lòng của chồng, NSND Lan Hương đã chia sẻ lại bài viết kèm dòng an ủi

Nhiều nghệ sĩ khác như Đinh Trà My, Vượng Râu, Chí Trung, Đức Thịnh, Đào Hoàng Yến,... cũng gửi lời an ủi đến NS Đỗ Kỷ. NSƯT Tạ Tuấn Minh viết: "Cuộc đời nghệ sĩ không phải là danh hiệu, mà chỉ là cái tình sống với nhau thôi"; 

Nguyễn Thuỵ Vân bày tỏ: "Giá kể họ nói rõ hơn thì mình sẽ đỡ hoang mang vì suy cho cùng điều sợ nhất chính là không hiểu "vì sao mình bị cho là sai mà mình không biết"! Chú Kỷ đừng buồn, cháu tin là sớm muộn gì chú vẫn sẽ được trao danh hiệu NSND, bởi chú đã trong lòng Nhân dân lâu rồi";...

Nghệ sĩ Lan Hương 'Bông' dành lời an ủi, xoa dịu ông xã Đỗ Kỷ sau khi nhận thông báo trượt danh hiệu NSND vì có đơn thưa - Ảnh 4
Nhiều nghệ sĩ khác như Đinh Trà My, Vượng Râu, Chí Trung, Đức Thịnh, Đào Hoàng Yến,... cũng gửi lời an ủi đến NS Đỗ Kỷ

Từ năm 2001 - 2008, NSƯT Đỗ Kỷ giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam rồi ghi dấu ấn khi dàn dựng một số vở kịch tiêu biểu như: Hoa cúc xanh trên đầm lầy (1999), Đi tìm điều không mất (2003), Chuyện vặt người lính (2005)... Từ năm 2008, NSƯT Đỗ Kỷ chuyển sang công tác ở Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Nghệ sĩ Lan Hương 'Bông' dành lời an ủi, xoa dịu ông xã Đỗ Kỷ sau khi nhận thông báo trượt danh hiệu NSND vì có đơn thưa - Ảnh 5
Từ năm 2001 - 2008, NSƯT Đỗ Kỷ giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Ngoài sân khấu, nam nghệ sĩ còn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh truyền hình, được yêu mến qua nhiều bộ phim

Ngoài sân khấu, nam nghệ sĩ còn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh truyền hình, được yêu mến qua nhiều bộ phim: Gia phả của đất, Trái tim có nắng, Ngôi biệt thự màu tro lạnh, Câu hỏi số 5, Hương đất, Nếp nhà, Người phán xử, Cuồng phong... Năm 2022, ông nghỉ hưu theo chế độ nhưng vẫn tham gia đóng phim truyền hình VTV, mới đây nhất là phim "Nơi giấc mơ tìm về" đóng cùng NSNS Lê Khanh.

NSƯT Đỗ Kỷ sốc nặng khi nhận được thông báo bị trượt danh hiệu NSND vì đơn thư tố cáo: 'Nào có ham danh nọ, tước kia...'

NSƯT Đỗ Kỷ sốc nặng khi nhận được thông báo bị trượt danh hiệu NSND vì đơn thư tố cáo: 'Nào có ham danh nọ, tước kia...'

NSƯT Đỗ Kỷ cho hay ông không nhận được bất cứ thông tin gì về việc có đơn thư đối với hồ sơ của mình.

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Từ khóa:   Ns Đỗ Kỷ NS Lan Hương Lan Hương Bông

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