NSND Trung Anh bỗng đổ bệnh, sốt ba ngày liên tục khiến fan lo lắng

Hậu trường 27/07/2022 09:30

Tình hình sức khỏe của NSDN Trung Anh hiện đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Trung Anh bất ngờ chia sẻ tình hình sức khỏe của mình hiện tại: "Ốm rồi  ạ, hôm chủ nhật ngủ dậy đã thấy mệt, nhưng được vợ chồng người bạn mời cả lớp xuống nhà chơi, háo hức quá nên không để ý, chiều đi làm nó vật cho luôn, sốt không ngóc đầu lên được. Ngày thứ ba rồi chưa có dấu hiệu giảm sốt. Mệt, xin phép đồng chí Trần Giang ốm tý nhé. Khoẻ tôi lại phá án với anh... Nhưng đang đau đầu quá".

NSND Trung Anh bỗng đổ bệnh, sốt ba ngày liên tục khiến fan lo lắng - Ảnh 1
NSND Trung Anh hiện đang sốt và phải nghỉ quay phim Đấu Trí - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè cũng như khán giả đã gửi lời hỏi thăm, động viên nam nghệ sĩ. NSND Trung Anh cho biết đang quay ở miền Trung, đợi mai ra Hà Nội mới làm xét nghiệm. Dù chưa đi khám nhưng nam nghệ sĩ đoán nhiều khả năng mình dương tính với cúm A.

NSND Trung Anh bỗng đổ bệnh, sốt ba ngày liên tục khiến fan lo lắng - Ảnh 2

NSND Trung Anh bỗng đổ bệnh, sốt ba ngày liên tục khiến fan lo lắng - Ảnh 3
Nhiều đồng nghiệp gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe NSND Trung Anh - Ảnh: Chụp màn hình

NSND Trung Anh sinh năm 1961 ở Đức Thọ, Hà Tĩnh,từng có một tuổi thơ đầy đau thương và mất mát vì chiến tranh. Năm 17 tuổi, ông trở thành một trong những hạt nhân đầu tiên của lớp đào tạo diễn viên khóa 1 của Nhà hát Kịch Việt Nam cùng Lan Hương, Đỗ Kỷ, Quốc Khánh, Trọng Trinh. Hiện tại, NSND Trung Anh đang gây ấn tượng với khán giả khi vào vai Thượng tá Trần Giang trong bộ phim Đấu trí.

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Từ khóa:   NSND Trung Anh NSND Trung Anh mắc bệnh

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