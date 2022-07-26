Nhạc sĩ Huy Tuấn xót xao báo tin bố qua đời, loạt sao Việt gửi lời chia buồn

Hậu trường 26/07/2022 09:22

Biết tin bố nhạc sĩ Huy Tuấn qua đời, hàng loạt sao Việt gửi lời chia buồn đến anh.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình, nhạc sĩ Huy Tuấn đau buồn chia sẻ cáo phó cùng dòng trạng thái: "Con tạm biệt bố". Được biết, bố của nhạc sĩ Huy Tuấn là cụ ông Bùi Chu Giang, qua đời vào lúc 0h37' ngày 26/7/2022, hưởng đại thọ 85 tuổi. Lễ viếng được bắt đầu từ 13h chiều cùng ngày. 

Nhạc sĩ Huy Tuấn xót xao báo tin bố qua đời, loạt sao Việt gửi lời chia buồn - Ảnh 1

Nhạc sĩ Huy Tuấn xót xao báo tin bố qua đời, loạt sao Việt gửi lời chia buồn - Ảnh 2
Nhạc sĩ Huy Tuấn đau xót thông báo bố qua đời - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, bên dưới bình luận rất nhiều khán giả cũng như hàng loạt sao Việt đã gửi lời chia buồn, động viên đến nhạc sĩ Huy Tuấn. 

"Em xin chia buồn cùng anh và gia đình. Cầu nguyện cho ông vãng sanh miền cực lạc" - MC Phan Anh.

"Em xin phép ôm anh trai một chút… với sự sẻ chia và niềm tiếc thương vô hạn. Gia đình mình hãy thật vững vàng anh nha" - Đinh Hương

"Ôiiii….chia buồn với anh và gia đình" - Bằng Kiều

"Em xin chia buồn cùng anh và gia đình" - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

"Xin chia buồn" - Diva Thanh Lam

"Em xin chia buồn với anh và gia đình ạ" - Hoa hậu Hương Giang

"Em xin chia tới anh và đại gia đình ạ! Thành kính phân ưu ạ!!!" - Ca sĩ Minh Quân

Nhạc sĩ Huy Tuấn xót xao báo tin bố qua đời, loạt sao Việt gửi lời chia buồn - Ảnh 3
Nhạc sĩ Huy Tuấn - Ảnh: Internet 

Huy Tuấn, tên đầy đủ là Bùi Huy Tuấn, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1970 ở Hạ Long, Quảng Ninh, là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, giám đốc âm nhạc của Việt Nam. Anh được xem là nhạc sĩ có tên tuổi khi góp mặt trong nhiều dự án âm nhạc đẳng cấp, ngoài ra anh còn là một nhạc sĩ tên tuổi với những hit lớn gắn liền với tên tuổi của các diva Hồng Nhung, Mỹ Linh.

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