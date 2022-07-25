Bà xã Tự Long lần đầu xuất hiện khoe nhan sắc xinh đẹp sau khi sinh con thứ 3

Sau khi vượt cạn thành công, bà xã Tự Long đã có chia sẻ đầu tiên về việc đón thành viên thứ ba trong gia đình.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Tự Long đã có chia sẻ mới nhất về hành trình sinh nở của mình. Cô cho biết, tại một bệnh viện Hà Nội, gia đình cô đón con trai thứ 3 chào đời bằng phương pháp sinh thường và bé có cân nặng là 3,3kg. Minh Nguyệt tâm sự: "Mẹ chờ anh hơi lâu đấy nhé. Chào con iu đến với gia đình mình. 3,3 kg 22/7/2022 (Sinh thường ạ)

Bà xã Tự Long chia sẻ hậu sinh con - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Bên cạnh đó, Minh Nguyệt cũng không quên đăng tải những hình ảnh của mình bên con trai mới chào đời. Có thể thấy, nhan sắc xinh đẹp của bà xã Tự Long không hề giảm sút sau khi trải qua nhiều lần sinh nở.

Nhan sắc xinh đẹp của Minh Nguyệt bên con trai - Ảnh:

Trước đó vài ngày, NSND Tự Long đã bày tỏ niềm xúc động khi đón con trai thứ 3 chào đời ở độ tuổi 50. Được biết, nghệ sĩ Tự Long và vợ là Minh Nguyệt kết hôn năm 2015. Vợ của NSND Tự Long là giảng viên trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, sở hữu nhan sắc dịu dàng, nữ tính. Trước đó, cặp đôi đã có hai cô con gái.

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