Ở tuổi U50, NSND Tự Long hạnh phúc đón con trai chào đời, xúc động làm thơ tặng quý tử

Rạng sáng nay, trên trang cá nhân, NSND Tự Long vui mừng chia sẻ hình ảnh con trai mới chào đời.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Tự Long vui mừng chia sẻ hình ảnh con trai mới chào đào. Dù đã làm bố lần 4 nhưng nam nghệ sĩ vẫn không giấu được sự hạnh phúc, bồi hồi, xúc động khi nhìn thấy con mình. Nghệ sĩ Tự Long đã đăng kèm ảnh với một bài thơ khá dài thể hiện cảm xúc khi đón con trai.

NSND Tự Long bên con trai - Ảnh: FBNV

Qua bài thơ được đăng tải, nghệ sĩ Tự Long cũng cho biết lần sinh này của vợ vất vả hơn những lần trước, bản thân nam nghệ sĩ cũng đứng ngồi không yên nên giây phút con cất tiếng khóc chào đời bản thân anh và gia đình như vỡ òa trong hạnh phúc, vui mừng.

Dưới bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng gia đình nghệ sĩ Tự Long. Con trai mới sinh của vợ chồng Tự Long được nhận xét có nhiều nét giống bố.

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"Cháu giống bố lắm, một cây hài tương lai của đất Bắc"

"Giống như hai giọt nước"

NSND Tự Long từng trải qua 1 lần đò và có 1 cậu con trai riêng. Năm 2015, anh tái hôn với Minh Nguyệt - giảng viên ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, là giảng viên trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, sở hữu nhan sắc dịu dàng, nữ tính. Sau hơn 7 năm chung sống, Tự Long và bà xã kém 12 tuổi có thêm 2 cô con gái nữa. Cuộc sống của gia đình anh rất hạnh phúc, viên mãn.

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