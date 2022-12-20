NSND Lệ Thủy suy sụp tinh thần vì bị hàng loạt kênh Youtube mạo danh hát ca ngợi Tịnh thất Bồng Lai

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 19/12, NSND Lệ Thủy có cuộc gặp gỡ báo chí tại Trung tâm Báo chí TP.HCM để giải thích thông tin "hát ca ngợi tịnh thất Bồng Lai". Trong buổi gặp, giọng ca Bánh bông lan cho biết có hơn 10 kênh YouTube đăng thông tin sai sự thật về bà.

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện một số kênh YouTube mạo danh giọng hát của NSND Lệ Thủy với nội dung ca ngợi ông Lê Tùng Vân trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Các video đưa tiêu đề như: Nghệ sĩ Lệ Thủy hát tặng Thiền am bên bờ vũ trụ, Lệ Thủy hát tặng thầy ông nội...

"Bạn bè đều biết đó không phải giọng ca của tôi. Tôi kêu con trai phải lên tiếng đính chính vì tôi không ca ngợi người trong video. Một mặt, con trai tôi viết bài đính chính, mặt khác Trí gọi điện đến Sở Văn hóa Thông tin để có đơn vị bảo vệ tôi" - nghệ sĩ Lệ Thủy nói.

Qua đó, NSND Lệ Thủy khẳng định giọng hát trong các video trên YouTube không liên quan gì đến bà. Người ca ngợi tịnh thất Bồng Lai là giọng ca nghiệp dư, bắt chước âm sắc và lối ca của bà.

Nàng "Tô Ánh Nguyệt" cho biết, cuộc sống của bà những ngày qua bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều người thân lo lắng vì nghệ sĩ Lệ Thủy tuổi đã cao.

"Tôi sốc trước vụ việc lần này. Tôi hạn chế ca hát nhiều năm qua vì muốn bình yên, không thị phi. Tôi sợ người thân bị ảnh hưởng khi bị đặt điều một cách trắng trợn" - bà nói thêm.

Sau phản ánh của NSND Lệ Thủy, một số trang YouTube đã gỡ bài đăng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều kênh giữ nội dung sai sự thật. Theo đại diện Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM, căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội), mức phạt trung bình là 7,5 triệu đồng đối với cá nhân, 14 triệu đồng đối với tập thể.



NSND Lệ Thủy bức xúc khi nhiều kênh YouTube giả mạo giọng hát, lan truyền thông tin sai sự thật - Ảnh: báo Dân Trí

Trao đổi với báo Dân trí, tối 19/12, ca sĩ Dương Đình Trí - con trai nghệ sĩ Lệ Thủy - khẳng định bà không hát ca ngợi bất cứ đối tượng nào. Con trai Lệ Thủy cho biết thêm cuộc sống của bà đang bị xáo trộn nặng nề vì tin sai sự thật.

"Mẹ tôi lớn tuổi rồi nên tinh thần không vững vàng. Khi biết chuyện, mẹ rất suy sụp, sức khỏe ảnh hưởng. Trước nay mẹ cống hiến cho nghệ thuật, không hề có scandal, không muốn động chạm ai, nhưng giờ lại bị kéo vào những chuyện nhạy cảm" - con trai nghệ sĩ nói.

Hiện nghệ sĩ Lệ Thủy đang bận rộn "chạy show" cho các chương trình dịp Tết. "Thời gian qua mẹ tôi gần như kín lịch vì bận. Sức khỏe mẹ có giới hạn vì tuổi đã cao, nhưng khán giả còn thương, bầu show lại năn nỉ quá nên mẹ vẫn còn chịu đi diễn" - con trai nghệ sĩ nói thêm.

NSND Lệ Thủy và NSND Minh Vương là cặp đào kép ăn ý hơn nửa thập kỷ - Ảnh: báo Tiền Phong

NSND Lệ Thủy là nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương Việt Nam. Bà đi hát từ năm 10 tuổi, đi lên từ những vai đào con, đặc biệt là vai đạo đồng trong vở Quan âm Thị Kính (hát cùng nghệ sĩ Minh Cảnh, cố nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa).

Sau đó, bà nổi danh trong làng đĩa nhựa với hàng loạt bài vọng cổ, tân cổ giao duyên như Chúc Anh Đài, Bạch Thu Hà, Bánh bông lan, Duyên quê... Trên sân khấu Kim Chung, tên tuổi Lệ Thủy nổi khắp cả nước với loạt vở tuồng Máu nhuộm sân chùa, Kiếp nào có yêu nhau, Đêm lạnh chùa hoang...

Sau năm 1975, bà tiếp tục thành công với những vở diễn xã hội, tiêu biểu có Cây sầu riêng trổ bông, vai diễn để đời Nguyệt trong vở Tô Ánh Nguyệt... Bà cũng thành công khi đóng cặp cùng nhiều nam nghệ sĩ như Minh Vương, Minh Phụng, Minh Cảnh, Thanh Tuấn... Bà được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, sau đó là nghệ sĩ nhân dân vào năm 2012.