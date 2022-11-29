NSND Công Lý đã quay trở lại làm việc sau thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng bệnh, người hâm mộ hi vọng 'cô Đẩu' tái xuất

Hậu trường 29/11/2022 15:23

Ngay sau khi sức khỏe ổn định, NSND Công Lý đã lập tức nhận vai mới trong bộ phim truyền hình với tất cả sự yêu thương của đồng nghiệp và người hâm mộ yêu mến anh.

Mới đây, trên trang cá nhân của bà xã Công Lý, cô nàng đã đăng tải hình ảnh nam diễn viên trở lại khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ: "Vẫn còn yêu nghề vô cùng. Chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Lý già".

NSND Công Lý đã quay trở lại làm việc sau thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng bệnh, người hâm mộ hi vọng 'cô Đẩu' tái xuất - Ảnh 1
Nghệ sĩ Công Lý trở lại màn ảnh sau thời gian dưỡng bệnh - Ảnh: FBNV

Có thể thấy trong ảnh, nam diễn viên đang ngồi trước monitor (màn hình máy quay) trong phim trường. Được biết, đây là vai diễn mới của anh trong một bộ phim truyền hình của VFC. Dưới bài viết, người hâm mộ cũng đã để lại những lời chúc gửi đến nghệ sĩ Công Lý, hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Đặc biệt, nhiều người cũng hi vọng"cô Đẩu" sẽ tái xuất.

NSND Công Lý đã quay trở lại làm việc sau thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng bệnh, người hâm mộ hi vọng 'cô Đẩu' tái xuất - Ảnh 2
Người hâm mộ gửi lời chúc đến NSND Công Lý - Ảnh: Chụp màn hình FBNV
NSND Công Lý đã quay trở lại làm việc sau thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng bệnh, người hâm mộ hi vọng 'cô Đẩu' tái xuất - Ảnh 3
Ngườih hâm mộ hi vọng cô Đẩu tái xuất - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Cách đây ít ngày, bà xã nam diễn viên cũng đã chia sẻ thông tin chồng nhận kịch bản cho bộ phim mới trên trang cá nhân Facebook. Cụ thể, Ngọc Hà cho biết: "Hôm nay, cụ Lý nhận được kịch bản mà đọc rất kỹ. Dù chỉ là vai "khách mời"… Nhìn cụ đọc mà vừa mừng, vừa tủi….A Lý vui - người nghệ sĩ họ được sống với đam mê thì đó mới là ý nghĩa cuộc đời.

Thật ra, con người ta sống với nhau không phải cứ hàng ngày nhắn tin đâu có nghĩa là thân và cũng không phải năm gặp vài lần có nghĩa mặc định mối quan hệ đó là xã giao. Trên hết, vẫn là cái tình, cái tâm họ đặt vào nhau.

 

A Lý trở lại đi làm nghe có vẻ thật lớn lao nhưng thực tế chỉ là sự chuyển mình cho sự hồi phục sức khoẻ anh tốt hơn. Và hơn cả, đó là sự yêu mến mà êkip đoàn làm phim, đạo diễn - người bạn thân luôn dành cho anh.

 

Chả dám kỳ vọng cao siêu, không mong mộng ước quá nhiều. Khi a Lý còn nhận đc sự yêu thương, có nghĩa a Lý còn nhận được năng lượng tốt!"

NSND Công Lý đã quay trở lại làm việc sau thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng bệnh, người hâm mộ hi vọng 'cô Đẩu' tái xuất - Ảnh 4

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bất ngờ nhập viện do đột quỵ. Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện, tháng 10/2021, Công Lý xuất viện trong sự vui mừng của mọi người. Thời gian gần đây, vợ NSND Công Lý liên tục cập nhật sức khỏe của anh được hồi phục một cách tích cực. Cho đến hiện tại, NSND Công Lý đã có thể đi lại bình thường. 

Hồi phục sau đột quỵ, nghệ sĩ Công Lý trở lại phim trường, có chuyến 'xuất ngoại' đầu tiên cùng bã xã

Hồi phục sau đột quỵ, nghệ sĩ Công Lý trở lại phim trường, có chuyến 'xuất ngoại' đầu tiên cùng bã xã

Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Công Lý cùng bà xã đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng.

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