Những MC có con vừa ngoan vừa học giỏi: Ái nữ MC Quyền Linh có năng khiếu hội họa, con trai Anh Tuấn biết 3 thứ tiếng

Lọ Lem vừa tốt nghiệp cấp 3, từng theo học tại 1 ngôi trường quốc tế ở TP.HCM, mức học phí từ 202 - 489,9 triệu đồng/năm. MC Quyền Linh tiết lộ con gái lớn thích thời trang, muốn nối nghiệp mẹ làm kinh doanh. Tháng 4/2024, Lọ Lem cho biết đã trúng tuyển vào trường University of the Arts London (UAL) (Đại học Mỹ thuật Luân Đôn, Anh).

Ái nữ nhà MC Quyền Linh có năng khiếu hội họa, từng được giải thưởng Thành tích cao môn Mỹ thuật và Thiết kế từ Tổ chức Giáo dục Cambridge Assessment International Education (CAIE).

Gần đây, Lọ Lem cũng tham gia triển lãm tranh ở trường và các tác phẩm của cô nàng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Con gái của Quyền Linh được nhiều người khuyên đi thi hoa hậu vì có cả nhan sắc lẫn tài năng. Nam MC cho biết sẽ để con gái tự mình quyết định nghề nghiệp tương lai. Hiện Lọ Lem và em gái Hạt Dẻ nhận được nhiều lời mời quảng cáo.

Lọ Lem gây ấn tượng bởi "tài sắc vẹn toàn"

Con gái MC Thành Trung

MC Thành Trung và người vợ đầu Thu Phượng có 1 con gái chung tên Vi An, tên thân mật là Zon, sinh năm 2011. Hiện Vi An sống chung với mẹ ở TPHCM. Ca sĩ Thu Phượng từng đăng tải bảng kết quả kỳ thi môn Văn cấp Quận của Zon và cô bé xuất sắc đạt được giải Ba. Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, đôi chân dài, Vi An còn có thành tích học tập ấn tượng, khiến bố mẹ tự hào.

Vi An được bố, mẹ và bố dượng yêu thương, chăm sóc. Dù cả MC Thành Trung lẫn Thu Phượng đều có gia đình riêng nhưng cả 2 vẫn đồng hành, quan tâm đến Vi An, ái nữ cũng có mối quan hệ tốt với các em cùng cha, khác mẹ.

Ảnh minh họa: InternetMặc dù bố mẹ ly hôn sớm nhưng bé Zon vẫn nhận được đủ đầy tình yêu thương

Thu Phượng kết hôn lần 2 cùng chồng ngoại quốc Yvain De Bake, anh là giáo viên, không am hiểu nghệ thuật nhưng luôn động viên vợ trở lại ca hát. Yvain cũng là người dạy Vi An nói tiếng Anh, có mối quan hệ thân thiết với con riêng của vợ.

MC Thành Trung kết hôn lần 2 vào năm 2017 và đón cặp sinh đôi Goku và Daino năm 2019. Sau khi mua căn hộ mới, nam MC tiết lộ luôn để dành 1 phòng để chào đón con gái đến chơi. Trước đó, khi được bé Zon bảo nếu các em không ngoan thì sẽ mách ba thì MC Thành Trung chia sẻ: "Con không phải mách ba, con có quyền dạy các em thay ba, vì con là chị cả mà".

Với thành tích nổi bật này, ca sĩ Thu Phượng không khỏi dành lời khen cho con gái

Con gái MC Diệp Chi

Năm 2010, Diệp Chi kết hôn với đồng nghiệp là MC Trung Kiên và có 1 con gái là Sumo, tên thật Nguyễn Ngọc An Nhiên, sinh năm 2011. Trên trang cá nhân, nữ MC thường xuyên chia sẻ những câu chuyện hàng ngày, ảnh chụp của ái nữ.

Diệp Chi từng khoe bảng điểm học tập của con gái, An Nhiên theo học lớp 7 tại 1 trường quốc tế nổi tiếng ở Hà Nội, có bảng điểm toàn điểm A. Với thành tích học tập xuất sắc, điểm thi giữa kỳ tốt, nữ MC đã thưởng cho con gái 1 buổi xem concert The Eras Tour của ca sĩ Taylor Swift.

Nữ MC cho biết bản thân không áp lực điểm số lên con gái

Con gái Diệp Chi học trường quốc tế, nói tiếng Anh trôi chảy. Nữ MC Đường lên đỉnh Olympia chia sẻ: "Qua mỗi năm đi du lịch cùng nhau, mình thường tạo động lực cho con bằng cách giao hẹn với con năm sau sẽ phải giao tiếp tiến bộ hơn như thế nào... Cho nên khi trở về nhà, Sumo chăm chỉ học tiếng Anh hơn, nhờ có động lực và mục tiêu rõ ràng".

An Nhiên vừa đón sinh nhật 13 tuổi, sở hữu chiều cao vượt người mẹ nổi tiếng. Cô bé xinh xắn, hướng ngoại, ngoài học giỏi còn chăm chơi thể thao, tham gia câu lạc bộ ngoại khóa...

2 mẹ con Diệp Chi thường cùng nhau đi du lịch

Con trai MC Anh Tuấn

MC Anh Tuấn từng trải qua một cuộc hôn nhân với người vợ mang quốc tịch Australia là Lisa và có 2 con trai là Alex (tên Việt: Vũ Quang Huy) và Henry (Vũ Quang Thắng). Sau khi chia tay với người vợ đầu, anh kết hôn lần 2 với bà xã hiện tại, tên Lý Hồng Nhung (sinh năm 1988).

Là MC đình đám nhưng Anh Tuấn sống rất kín tiếng, anh ít khi chia sẻ về cuộc sống gia đình. Gần đây, nam MC mới đăng tải một bức ảnh của cậu con trai Henry trên trang cá nhân. Có thể thấy, cậu nhóc Henry bé bỏng ngày nào giờ đã cao lớn phổng phao, không chỉ vậy còn cực kỳ điển trai.

Henry - Con trai lai Tây của MC Anh Tuấn từng học trường quốc tế nổi tiếng tại Long Biên, thành thạo 2 thứ tiếng

Henry từng học tại một ngôi trường quốc tế Pháp nổi tiếng tại quận Long Biên, Hà Nội. Ngôi trường này có cơ sở vật chất vô cùng khang trang, hiện đại, có đầy đủ: Sân bóng bầu dục/bóng đá, hồ bơi nước nóng, phòng tập thể dục, khán phòng và khu vườn,... Đặc biệt, học sinh muốn thi vào trường phải trải qua bài kiểm tra năng lực tiếng Pháp với kỹ năng nghe, hiểu và nói. Trường Quốc tế Pháp chia học phí theo cấp và quốc tịch, không chia theo từng lớp. Theo thông tin từ website chính thức của nhà trường, học phí năm học 2022-2023 đối với học sinh Việt Nam là 5.830 €/năm, khoảng 144 triệu đồng.

Henry cũng như anh trai Alex được bố nuôi dạy rất tinh tế

Ngoài ra, Alex được bố nhận xét học giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là vật lý, thích chơi đàn bass.

Trong cuộc sống, Henry cũng như anh trai Alex được bố nuôi dạy rất tinh tế. MC Anh Tuấn là người bố tinh tế, luôn yêu thương và tôn trọng các con. Đầu năm 2013, nam MC "trẻ mãi không già" bất ngờ tổ chức đám cưới với người đẹp Lý Hồng Nhung tại Hà Nội. Điều đáng nói là trước khi có ý định "rước" người vợ hiện tại về nhà, anh đã nghiêm túc hỏi ý kiến 2 con trai Alex và Henry. Điều này cho thấy, nam MC tôn trọng và quan tâm đến cảm xúc của các con đến nhường nào.