Nhã Phương công khai khao khát sinh đôi quý tử, nghi vấn Trường Giang sắp làm 'bố bỉm'

Hậu trường 01/02/2023 16:16

Dường như Nhã Phương và Trường Giang đang sẵn sàng để chuẩn bị cho vai trò làm cha mẹ một lần nữa.

Nhã Phương và Trường Giang kết hôn từ năm 2018 đến nay. Hiện, cả hai có với nhau một bé gái 3 tuổi tên Destiny. Thời gian gần đây, cặp vợ chồng sao hạng A này không còn giấu kín dung mạo nhóc tỳ mà thường xuyên khoe loạt khoảnh khắc siêu cưng của "tiểu công chúa" bằng hình ảnh và clip trên các trang mạng xã hội. 

Destiny được nhận xét là đáng yêu, ngoan ngoãn. Trước đó, thời điểm Nhã Phương mang bầu cho đến khi sinh con, cô hoàn toàn giấu nhẹm vì vậy việc nữ chính "có tin vui" lần thứ hai, tin đồn mang bầu luôn được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Nhã Phương công khai khao khát sinh đôi quý tử, nghi vấn Trường Giang sắp làm 'bố bỉm' - Ảnh 1
Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương và con gái. Ảnh: FBNV

Mới đây, Nhã Phương đăng ảnh trên máy bay ghi lại cảnh con gái nắm chặt tay bố dù ngồi cách xa một dãy ghế. Bị cho "ra rìa", cô viết: "Sau khi thấy khoảnh khắc này tui phải xin vía thôi".

Bên cạnh đó là hình ảnh bà xã Trường Giang bế hai con trai của một người bạn. Nhìn ảnh, nhiều người gửi lời chúc cặp đôi sớm có thêm con: "Chúc gia đình Giang ca thêm quý tử", "Nhà vía sinh đôi 2 bé trai cho chị", "Lần tới sinh đôi luôn đi chị Bi"...

Nhã Phương công khai khao khát sinh đôi quý tử, nghi vấn Trường Giang sắp làm 'bố bỉm' - Ảnh 2
Con gái Nhã Phương quấn bố nhiều hơn mẹ. Ảnh: FBNV

 

Nhã Phương công khai khao khát sinh đôi quý tử, nghi vấn Trường Giang sắp làm 'bố bỉm' - Ảnh 3
Nhã Phương công khai khao khát sinh đôi quý tử, nghi vấn Trường Giang sắp làm 'bố bỉm' - Ảnh 4
Ngay sau đó, Nhã Phương "xin vía" mong sinh quý tử. Ảnh: FBNV

Trường Giang - Nhã Phương là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí. Ngoài việc đóng phim, quảng cáo, tham gia các chương trình truyền hình, hai vợ chồng nổi tiếng còn đầu tư lĩnh vực kinh doanh ăn uống. Trong khi chồng là chủ chuỗi nhà hàng ở TP. HCM, Vũng Tàu, Nhã Phương cũng lên chức Phó Chủ tịch điều hành, đồng thời là nhà sáng lập của một công ty có doanh thu hàng tháng lên tới 1.5 tỷ đồng. 

Từ khi hạ sinh tiểu công chúa đầu lòng vào đầu năm 2019, cuộc sống hôn nhân của Trường Giang - Nhã Phương càng thêm viên mãn. Nói về việc giấu dung mạo con gái, danh hài xứ Quảng cho biết chỉ muốn con có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, không bị ảnh hưởng bởi cái mác "con của nghệ sĩ".

Nhã Phương công khai khao khát sinh đôi quý tử, nghi vấn Trường Giang sắp làm 'bố bỉm' - Ảnh 5

Dù cưng chiều nhưng Trường Giang khá nghiêm khắc trong vấn đề bảo vệ con gái trên mạng xã hội. Anh muốn che chắn trong khi bà xã lại rất thích đăng ảnh con gái: "Đó cũng là lý do khiến hai vợ chồng chúng tôi cãi lộn đó, bất đồng trong quan điểm dạy con. Nhã Phương thích khoe con lắm, nhưng mà mọi mọi người cũng thông cảm, phụ nữ khi làm mẹ ai lại không như thế.

Nhã Phương hay vậy lắm, tôi đã nói nhiều lần lắm rồi! Con tôi chỉ mình tôi biết được rồi. Nhã Phương hay ôm con, hôn con, tôi mới bảo là em đừng làm thế, con biết mình làm thế con sẽ hư. Ngay cả bà vú cũng thế, mỗi khi con tôi va quẹt với bàn đi thì bảo là bàn hư, tôi mới nói lại là làm như vậy không hay. Sau đó tôi mới chỉ dạy cho con là tại mình đi đứng không cẩn thận nên hư, kiểu như thế", nam danh hài chia sẻ.

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Từ khóa:   Trương Giang Nhã Phương Trường Giang - Nhã Phương

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